Το όνομα του Γιώργου Παπαβασιλείου συνδέθηκε μέσα σε 24 ώρες με δύο ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από το γραφείο Τύπου του ΠαΣοΚ.

Η πρώτη έχει να κάνει με την … «χειροτόνηση» του ως διευθυντής στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη και η δεύτερη, με την αποχώρηση του από τη θέση αυτή.

Η 24ωρη θητεία Παπαβασιλείου στο γραφείο Ανδρουλάκη

Αιτία για τη σύντομη θητεία του ως ο εξ απορρήτων του προέδρου, ήταν οι αναρτήσεις του το μακρινό 2020 στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook. Συγκεκριμένα μία δημοσίευση που έκανε λόγο για έναν «εξαιρετικό Μητσοτάκη», μία κοινοποίηση του από την «ομάδα αλήθειας» και ένα «μπράβο» στον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον άνθρωπο που αποπέμφθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, ως υπεύθυνος για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η εικόνα αυτή που γνωστοποιήθηκε μέσα από δημοσιεύματα, άσκησε πίεση στο περιβάλλον του προέδρου του ΠαΣοΚ. Αμέσως άρχισε να γίνεται λόγος για λάθος επιλογή σε μερίδα του Τύπου και κάποια στελέχη του ΠαΣοΚ δεν σήκωναν τα τηλέφωνα τους στους δημοσιογράφους, που τους καλούσαν για να μάθουν ποιες θα είναι οι κινήσεις του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με την οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου και είχε ενημερώσει από το εξωτερικό που βρίσκεται, πως δεν μπορεί να παραστεί στην κηδεία του ασυμβιβάστου καλλιτέχνη και πως εκ μέρους του ΠαΣοΚ θα πάει ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, έπρεπε να πάρει μία απόφαση.

Αν θα δεχτεί ή όχι την παραίτηση του νέου του διευθυντή. Ο Γιώργος Παπαβασιλείου επέμεινε όμως στην αρχική του θέση που ήταν η παραίτηση, καθώς όπως ο ίδιος εξήγησε, δεν ήθελε «να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠαΣοΚ» και δρομολόγησε μόνος του τις εξελίξεις.

Το παρασκήνιο της επιλογής Παπαβασιλείου

Πριν από περίπου 20 ήμερες αποφασίστηκε από την ηγετική ομάδα η αντικατάσταση του διευθυντή στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η Έλενα Αναστασίου που το προηγούμενο διάστημα ήταν το «αφεντικό» στον 6ο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη, περνούσε αρκετό χρόνο πλέον στην καμπάνια του συζύγου της Μιχάλη Καλαντζόπουλου, που είναι υποψήφιος πρόεδρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Παράλληλα, είχε εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία της για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την στήριξη της οικογένειας.

Θεωρήθηκε λοιπόν σκόπιμο πως σε αυτή την κομβική θέση, η αλλαγή πρέπει να γίνει τώρα. Κάτι που θα ικανοποιούσε όλες τις πλευρές, καθώς είχε ήδη κυκλοφορήσει πως η Έλενα Αναστασίου θα αναλάβει χρέη γραμματέα Δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού και της οικογένειας.

Η ανάρτηση της Ελενας Αναστασίου

Γιατί επιλέχθηκε, το προφίλ του

Οι προτάσεις που δέχτηκε ο Νικος Ανδρουλάκης για την σημαντική αυτή θέση που θα έμενε κενή ήταν πολλές. Μέσα σε αυτές ήταν και το όνομα του Γιώργου Παπαβασιλείου.

Το προφίλ του ήταν αυτό που κούμπωνε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Δεν ήταν πολιτικός, ήταν όμως πολιτικό στέλεχος. Παλιός εκσυγχρονιστής, με θητεία και εμπειρία σε νευραλγικές θέσεις. Ήταν πρόεδρος στο ΤΣΜΕΔΕ και αντιπρόεδρος στο ΤΕΕ του οποίου ήταν μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή για 21 συνεχόμενα χρόνια. Παράλληλα, κατείχε θέσεις ευθύνης σε πολλούς οργανισμούς όπως στην ΕΥΔΑΠ, τον ΟΑΣΑ, τον ΟΕΚ και το Ολυμπιακό Χωριό.

Ενώ, το 2022 ανέλαβε και γραμματέας της τοπικής οργάνωσης στην Αγία Παρασκευή, κάτι που αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της διάθεσης του για προσφορά, καθώς «κάποιος με το δικό του βιογραφικό θα προτιμούσε να είναι τουλάχιστον Κεντρική Επιτροπή, εκείνος όμως έπεσε στη βάση της παράταξης» τονίζει στο βήμα άνθρωπος που τον γνωρίζει αρκετά καλά.

Αυτό όμως που συνειδητοποίησε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, μετά από κάποια τηλεφώνα που έκανε, ήταν πως εκτός από το καλό βιογραφικό που είχε, τον συνόδευε επίσης και η φήμη του έντιμου ανθρώπου. «Ποτέ δεν ακούστηκε κάτι για τον Γιώργο Παπαβασιλείου από όποια θέση και αν πέρασε» του μετέφεραν συνεργάτες του.

Με αυτά τα δεδομένα κλείδωσε το όνομα του και στη συνέχεια παρουσιάστηκε από την Χαριλάου Τρικούπη ως μία επιλογή αναβάθμισης, αλλά και ως ένας άνθρωπος που φέρνει αποτελέσματα και δίνει λύσεις. Αμέσως, έγιναν οι πρώτες συναντήσεις και οι πρώτες επαφές με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που θα συνεργαζόταν και την Παρασκευή δόθηκε στη δημοσιότητα η σχετική ανακοίνωση.

Το κενό που περιμένει διάδοχο

Η αποχώρηση του Γιώργου Παπαβασιλείου αφήνει κενή την θέση του διευθυντή του γραφείου του ΠαΣοΚ. Ένα πόστο κρίσιμο και νευραλγικό. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που έχει μία τέτοια ηλεκτρική καρέκλα.

Αυτό είναι κάτι όμως που γνωρίζει αρκετά καλά ο Νίκος Ανδρουλάκης, που αναμένεται να πάρει τις αποφάσεις του για την κάλυψη της θέσης μόλις επιστρέψει από το προγραμματισμένο ταξίδι του.