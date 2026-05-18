Στην επιφάνεια έρχονται οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασης που έχει στείλει το Ιράν στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι ΗΠΑ έχουν δείξει ευελιξία στις συνεχιζόμενες συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση όλων των παγωμένων από τις κυρώσεις κεφαλαίων άμεσα, όμως η Ουάσινγκτον, μέχρι στιγμής, έχει συμφωνήσει μόνο να αποδεσμεύσει το 25% των ιρανικών κεφαλαίων, με σταδιακό χρονοδιάγραμμα.

Η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν απαιτεί μεταξύ άλλων τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου, την άρση των κυρώσεων, καθώς και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο είναι έτοιμη να συζητήσει για το πυρηνικό της ζήτημα, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο. Σύμφωνα με τις διάφορες διαρροές, το Ιράν εξετάζει πιο συγκεκριμένα το ενδεχόμενο να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιό του στη Ρωσία, αντί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εμφανίζεται να απομακρύνεται από την αρχική της απαίτηση για οικονομικές αποζημιώσεις.

Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να επιμένει στη διασφάλιση διεθνών εγγυήσεων για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.