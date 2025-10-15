5 το πρωί: Η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα – Τον Μάρτιο η δίκη για τα Τέμπη – Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης
Η ένταση στη Γάζα παραμένει στα ύψη, καθώς το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση εξακολουθεί να κρατά τις σορούς 24 ομήρων. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ κήρυξε την έναρξη της «Φάσης 2» του σχεδίου του μιλώντας για ανοικοδόμηση και ειρήνη, ενώ στο πεδίο η εκεχειρία ήδη δοκιμάζεται
1
Ξεκινά η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα;
- Η ανακοίνωση: Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε μέσω Truth Social την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του ειρηνευτικού του σχεδίου. Η νέα φάση επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι οι φάσεις «μπλέκονται» μεταξύ τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ευέλικτης εφαρμογής τους. Μάλιστα, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι αν δεν καταθέσει τα όπλα, οι ΗΠΑ θα παρέμβουν.
- Σε τροχιά νέας σύγκρουσης; Παρά τη συμφωνία για εκεχειρία, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις. Η Χαμάς κατηγορείται ότι δεν έχει παραδώσει τα πτώματα 23 ομήρων και ότι πραγματοποίησε δημόσιες εκτελέσεις ατόμων που θεωρήθηκαν συνεργάτες του Ισραήλ. Από την άλλη, οι ισραηλινές δυνάμεις απαντούν με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυρά κοντά στη Χαν Γιουνίς, διατηρώντας έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τη Γάζα.
- Νέο μπλόκο στη Ράφα: Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει τεταμένη, με το Ισραήλ να κλείνει το πέρασμα της Ράφα και να περιορίζει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας «ως αντίποινα». Η Χαμάς επιχειρεί να εδραιώσει την παρουσία της στο έδαφος, ενώ διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι η «Φάση 2» του σχεδίου Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για τη σταθερότητα στην περιοχή ή η απαρχή μιας νέας κρίσης.
2
Στις 23 Μαρτίου η δίκη για τα Τέμπη
- Ξεκινά η δίκη: Στις 23 Μαρτίου 2026 στη Λάρισα ορίστηκε να ξεκινήσει η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τρία χρόνια μετά την τραγωδία. Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι, ενώ η δίκη θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, λόγω του μεγάλου αριθμού δικηγόρων και εμπλεκομένων.
- Ποιοι θα βρεθούν στο εδώλιο; Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ο σταθμάρχης, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους τη μοιραία νύχτα, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών καθώς και διευθυντικά στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train.
- Δικογραφία «μαμούθ»: Η δικογραφία ξεπερνά τις 60.000 σελίδες και περιλαμβάνει εκατοντάδες καταθέσεις, πραγματογνωμοσύνες και έγγραφα. Στη δίκη δεν θα δικαστούν πολιτικά πρόσωπα, καθώς ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής έχουν παραπεμφθεί σε Δικαστικά Συμβούλια για πλημμελήματα.
3
Δύο συλλήψεις για το έγκλημα στη Φοινικούντα
- Συλλήψεις των φερόμενων δραστών: Δύο νεαροί άνδρες, 22 ετών, έχουν συλληφθεί, ο ένας ως φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Αρχικά, ο συνεργός του εκτελεστή έφτασε το πρωί της Τρίτης στη ΓΑΔΑ, όπου και ομολόγησε την εμπλοκή του, ενώ το μεσημέρι της ίδιας μέρας, οι Αρχές συνέλαβαν και τον φερόμενο δράστη έξω από το σπίτι του στην Καλλιθέα.
- Εκβιασμός και προσωπικά κίνητρα: Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκεται λόγω παλαιών προσωπικών διαφορών με τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Ο φερόμενος συνεργός υποστηρίζει ότι εκβίαζε τον ιδιοκτήτη και του ζήταγε χρήματα, για να μην αποκαλύψει προσωπικά μυστικά.
- Ανοιχτά ερωτήματα: Παρά τις συλλήψεις, παραμένουν αδιευκρίνιστα κρίσιμα στοιχεία, όπως η διαδρομή του σκούτερ κατά την έξοδο από το κάμπινγκ και η πιθανή συμμετοχή τρίτων προσώπων, με την αστυνομία να αξιολογεί προσεκτικά τα δεδομένα από κάμερες ασφαλείας, τηλεφωνικές επικοινωνίες και άλλες ψηφιακές πηγές.
4
Ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης
- Πρεμιέρα σήμερα: Ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε όλη τη χώρα. Η τιμή εκκίνησης υπολογίζεται στην Αττική από 1,10 έως 1,12 ευρώ/λίτρο, ενώ στην περιφέρεια περίπου στο 1,20 ευρώ/λίτρο.
- Πιο φθηνό σε σχέση με πέρυσι: Οι διεθνείς τιμές κινούνται περίπου 15% χαμηλότερα από πέρυσι, γεγονός που φέρνει και μειώσεις στις λιανικές τιμές. Με τα σημερινά δεδομένα, η μέση τιμή διάθεσης αναμένεται να είναι περίπου 10% χαμηλότερη σε σχέση με το 2024. Πέρυσι, η μέση τιμή διάθεσης είχε ξεπεράσει τα 1,25 ευρώ/λίτρο, ενώ φέτος κινείται κάτω από τα 1,15 ευρώ/λίτρο, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση θα βοηθήσει σημαντικά τα νοικοκυριά.
- Τι ισχύει φέτος για το επίδομα; Η ηλεκτρονική πλατφόρμα «myΘέρμανση» θα ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ οι πρώτες πληρωμές αναμένονται στις αρχές Δεκεμβρίου. Το επίδομα θέρμανσης θα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ στις περιοχές με δριμύ ψύχος θα υπάρχει προσαύξηση 25%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.200 ευρώ. Από φέτος, οι αγορές πετρελαίου θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA, αντικαθιστώντας το παλιό σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
5
Προσωρινό σωσίβιο στον Λεκορνί
- Η απόφαση: Την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, μιλώντας χθες στην ολομέλεια της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Ο Λεκορνί τόνισε παράλληλα ότι ο προϋπολογισμός του 2026 θα βασιστεί σε αυστηρό έλεγχο των δημοσίων δαπανών και μείωση του ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ.
- Η στρατηγική: Με την επιλογή αυτή, ο Λεκορνί προχωρά σε μία, κατά πολλούς, απαραίτητη για τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης του κίνηση, καθώς ήταν ένας από τους όρους που έθεσε το Σοσιαλιστικό κόμμα για να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής σε βάρος της. Μάλιστα, λίγη ώρα αργότερα οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού κόμματος αποφάσισαν να μην στηρίξουν την πρόταση μομφής.
- Το νέο κυβερνητικό σχήμα: Επίσης, χθες, συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο κυβερνητικό σχήμα, στο οποίο παρέμειναν οι 12 από τους 18 υπουργούς της πρώτης κυβέρνησης Λεκορνί, η οποία δεν επιβίωσε ούτε μια ολόκληρη μέρα. Για να πέσει η κυβέρνηση θα πρέπει να ταχθεί υπέρ πρότασης μομφής η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Εθνοσυνέλευσης, κάτι που λίγο-πολύ θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει το Σοσιαλιστικό κόμμα.
