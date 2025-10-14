Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα δέχεται ήδη τα πρώτα σοβαρά πλήγματα μόλις 24 ώρες μετά την εφαρμογή της, με τις δυο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες πως παραβιάζουν τα συμφωνηθέντα.

Νέο σημείο τριβής μεταξύ Ισραήλ από τη μια και ανθρωπιστικών οργανώσεων, του ΟΗΕ και της Χαμάς από την άλλη, που δημιουργεί αρνητικό κλίμα και αμφιβολίες για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, αποτελεί η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στην Λωρίδα της Γάζας σε συνάρτηση με το ζήτημα των ομήρων

Ο Ερυθρός Σταυρός και οι υπηρεσίες του ΟΗΕ κατήγγειλαν νωρίτερα σήμερα ότι η αναμενόμενη- συμφωνηθείσα αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα δεν έχει ξεκινήσει και προειδοποίησαν ότι ο λιμός στην Γάζα θα πάρει διαστάσεις όσο το πέρασμα της Ράφα παραμένει κλειστό.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία, μη επιστρέφοντας τις σορούς 24 Ισραηλινών ομήρων, αν και αργά το βράδυ της Τρίτης o Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τις σορούς ακόμη τεσσάρων ισραηλινών ομήρων. Μόλις μία μέρα πριν, πανηγύριζε την απελευθέρωση των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων, ενώ σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι — εικόνες που έμοιαζαν να σηματοδοτούν μια νέα αρχή. Τώρα, όμως, το κλίμα αλλάζει. Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχουν εντοπιστεί όλα τα σημεία ταφής, ενώ ισραηλινές πηγές μιλούν για σκόπιμη καθυστέρηση.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά τους τόνους, καλώντας τη Χαμάς να παραδώσει άμεσα τους νεκρούς ομήρους: «Ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί, αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Η δεύτερη φάση ξεκινά τώρα!», έγραψε στο Truth Social, δίνοντας νέο ρυθμό στο σχέδιό του για τη Γάζα.

Μάλιστα, προειδοποίησε πως αν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα, τότε οι ΗΠΑ θα παρέμβουν για να το επιτύχουν.

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν πώς θα το κάνει αυτό. «Δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω, αλλά αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Ξέρουν ότι δεν παίζω παιχνίδια».

Οι δυο φάσεις του σχεδίου

Η «πρώτη φάση» του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ επιδιώκει να καλύψει τα βασικά αιτήματα και των δύο πλευρών, δηλαδή την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ.

Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, με τρόπο που θα εγγυάται διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Περιλαμβάνει επίσης τα πρώτα βήματα προς τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι φάσεις της συμφωνίας «είναι όλες λίγο ανακατεμένες μεταξύ τους», προσθέτοντας αργότερα ότι ορισμένα στοιχεία μπορούν να υλοποιηθούν «εκτός σειράς, με θετικό τρόπο».

Ράφα και όμηροι, τα σημεία τριβής

«Χρειαζόμαστε όλα τα περάσματα ανοιχτά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF, Ρικάρντο Πίρες. «Όσο περισσότερο παραμένει κλειστή η Ράφα, τόσο περισσότερο παρατείνονται τα βάσανα για τους ανθρώπους στη Γάζα, ειδικά για τους εκτοπισμένους στο νότο».

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η απόφαση να παραμείνει κλειστή η Ράφα μέχρι την Τετάρτη και να περιοριστούν οι προμήθειες συνδέεται με τις καθυστερήσεις της Χαμάς στην επιστροφή των σορών των Ισραηλινών ομήρων. Η Χαμάς έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι ο εντοπισμός και η παράδοση αρκετών εκ των σορών των νεκρών ομήρων είναι δύσκολο εγχείρημα δεδομένης της έκτασης της καταστροφής που έχει συντελεστεί στην Γάζα. Παρά ταύτα, εν μέσω των ανακοινώσεων από την πλευρά του Ισραήλ σχετικά με το πέρασμα της Ράφα, η οργάνωση θέλοντας να δείξει καλή θέληση, αλλά και ότι τηρεί τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του εφικτού, έδωσε τις σορούς άλλων τεσσάρων ομήρων.

Θέλοντας να καταδείξει την αναγκαιότητα που υπάρχει για να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα ως προς την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που παραδίδεται στην Γάζα, ο εκρπόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, που έχει αναλάβει τον ρόλο του ουδέτερου μεσολαβητή για τις παραδόσεις των ομήρων υποστήριξε ότι: «Η αλλαγή στην ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθεας δεν έχει ακόμη καταγραφεί. Εξακολουθούμε να βλέπουμε μόνο λίγα φορτηγά να έρχονται και μεγάλα πλήθη να πλησιάζουν αυτά τα φορτηγά με τρόπο που δεν συμμορφώνεται καθόλου με τα ανθρωπιστικά πρότυπα».

Μόνο 300 φορτηγά τη μέρα κι όχι 600

Στα παραπάνω απάντησε επισήμως η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαιώνοντας τις διαρροές που έγιναν νωρίτερα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η κυβέρνηση Νετανιάχου ενημέρωσε τον ΟΗΕ ότι από την Τετάρτη θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην Γάζα μόνο 300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, που είναι ο μισός αριθμός όσων είχαν συμφωνηθεί, και ότι επιπλέον στην Λωρίδα δεν επιτρέπεται να εισέλθουν καύσιμα, φυσικό αέριο και άλλες αντίστοιχες προμήθειες, παρά μόνο τόσα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρεσιών παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το σημείωμα από την COGAT, τον βραχίονα του ισραηλινού στρατού που επιβλέπει τη ροή βοήθειας στη Γάζα.

Η COGAT είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι αναμένει περίπου 600 φορτηγά βοήθειας να εισέρχονται στη Γάζα καθημερινά κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Το σημείωμα της COGAT ανέφερε ότι οι περιορισμοί λαμβάνονται επειδή «η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σχετικά με την απελευθέρωση των σορών των ομήρων».