Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί» στη Μέση Ανατολή, ωστόσο «η δουλειά δεν έχει τελειώσει», λίγες μόλις ώρες μετά την επιστροφή του από την Αίγυπτο και τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του ειρηνευτικού του σχεδίου, που προβλέπει ανοικοδόμηση της περιοχής και σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς, μετά την επίτευξη της εκεχειρίας και την ανταλλαγή ομήρων.

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως είχε υποσχεθεί». «Η φάση δύο ξεκινά τώρα!».

Οι φάσεις του σχεδίου

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές λιγότερο από 24 ώρες μετά την επιστροφή του από τη Μέση Ανατολή. Πρώτα βρέθηκε στο Ισραήλ, απευθυνόμενος στην Κνεσέτ, και στη συνέχεια συγκέντρωσε ξανά τα βλέμματα στην Αίγυπτο, όπου παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα.

Η «πρώτη φάση» του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ επιδιώκει να καλύψει τα βασικά αιτήματα και των δύο πλευρών, δηλαδή την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ.

Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, με τρόπο που θα εγγυάται διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Περιλαμβάνει επίσης τα πρώτα βήματα προς τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι φάσεις της συμφωνίας «είναι όλες λίγο ανακατεμένες μεταξύ τους», προσθέτοντας αργότερα ότι ορισμένα στοιχεία μπορούν να υλοποιηθούν «εκτός σειράς, με θετικό τρόπο».

Χαμάς και Ισραήλ σε τροχιά νέας σύγκρουσης;

Κατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας ανταλλάσσουν Χαμάς και Ισραήλ, καθώς από τη μια πλευρά η οργάνωση κάνει επίδειξη δύναμης αναπτύσσοντας τις δυνάμεις της στην Λωρίδα της Γάζας, ενώ δεν παραδίδει τα πτώματα των υπολοίπων νεκρών ομήρων και από την άλλη οι ισραηλινές δυνάμεις απαντούν ανοίγοντας πυρ σε «περιστατικά» που σχετίζονται με τον κλοιό ασφαλείας που συνεχίζει να διατηρεί πέριξ της Γάζας.

Η Χαμάς εμφανίζεται να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τον «χώρο» που της αφήνει η εκεχειρία που συμφωνήθηκε με το Ισραήλ στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ και το γεγονός ότι ο Τραμπ εμφανίστηκε να δέχεται τον μη αφοπλισμό της οργάνωσης μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη εντός της Γάζας.

Επίδειξη δύναμης από Χαμάς

Οι άνδρες της Χαμάς σύμφωνα με τις αναφορές από την Λωρίδα, προχώρησαν σε δημόσιες εκτελέσεις, εναντίον ατόμων που κατηγορήθηκαν ότι συνεργάστηκαν με τις ισραηλινές δυνάμεις κατά την διάρκεια των δύο ετών πολέμου. Σε σχετικά βίντεο που κυκλοφόρησαν εμφανίζονται να σέρνουν τουλάχιστον επτά άτομα μέσα σε έναν κύκλο, να τους αναγκάζουν να γονατίσουν και να τους πυροβολούν από πίσω. Επιπλέον υπάρχουν μαρτυρίες για μάχες μεταξύ των ανδρών της Χαμάς και ισχυρών οικογενειών της Γάζας που αμφισβητούν την ισχύ της και την εξουσία της. Ταυτόχρονα σύμφωνα με τις αναφορές από την περιοχή, μαχητές της οργάνωσης αναπτύχθηκαν κατά μήκος των δρόμων που χρησιμοποιούνται για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Ισραήλ συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά

Η κατάσταση στην Γάζα τα πρώτα 24ώρα μετά την εκεχειρία, προκαλεί επιπλέον ερωτηματικά σχετικά με το κατά πόσο η εκεχειρία μπορεί να κρατήσει, καθώς ναι μεν οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποχωρήσει από μεγάλο μέρος της Λωρίδας, όμως συνεχίζουν να διατηρούν έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τα εδάφη από τα οποία αποχώρησαν με ότι αυτό συνεπάγεται. Επί παραδείγματι νωρίτερα έγινε γνωστό, ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις στις περιοχές που δεν ελέγχονται πλέον από τον ισραηλινό στρατό, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε ελέγχους σε σπίτια σε ένα προάστιο στα ανατολικά της πόλης της Γάζας και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πυρά από αεροπλάνο κοντά στην Χαν Γιουνίς.

Αλληλοκατηγορίες και κινήσεις

Τα περιστατικά αυτά προκάλεσαν την αντίδραση της Χαμάς, η οποία έσπευσε να κατηγορήσει το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, με την ισραηλινή πλευρά να απαντά ότι αυτά συνέβησαν αφότου άτομα πέρασαν την γραμμή ελέγχου που προβλέπει η εκεχειρία και πλησίασαν τις δυνάμεις τους, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις να γυρίσουν πίσω.

Αντίστοιχα η ισραηλινή πλευρά και το Φόρουμ για τους Όμηρους, κατηγόρησε την Χαμάς ότι δεν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της και δεν έχει παραδόσει ακόμα τα πτώματα των ομήρων που συνεχίζουν να βρίσκονται στην Γάζα. Η οργάνωση στο παρελθόν είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ξέρει που είναι όλοι οι νεκροί όμηροι, όμως στη συμφωνία που υπεγράφη προβλέπεται η παράδοση όλων ομήρων συμπεριλαμβανομένων και των σωμάτων των νεκρών. Αυτή τη στιγμή μένουν να παραδοθούν τα σώματα 23 νεκρών ομήρων.

Σαν «αντίποινα» η κυβέρνηση Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη και η ροή βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα θα μειωθεί.