Στις 23 Μαρτίου του 2026 τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη προσδιορίστηκε να ξεκινήσει στη Λάρισα η δίκη με 36 κατηγορούμενους οι οποίοι αντιμετωπίζουν – οι περισσότεροι- βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Η δίκη προσδιορίστηκε από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Λάρισας και θα διεξαχθεί σε ειδική αίθουσα που ήδη είναι έτοιμη για να υποδεχθεί δεκάδες δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων, όπως και των κατηγορουμένων.

Στο εδώλιο σταθμάρχης, στελέχη ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train

Ανάμεσα σε εκείνους που θα καθίσουν στο εδώλιο είναι ο σταθμάρχης ο οποίος με τα μοιραία εγκληματικά του λάθη έβαλε τα τρένα στην ίδια γραμμή, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη (διευθυντές) του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, διευθυντικά στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train της εταιρείας ιταλικών συμφερόντων που διαχειρίζεται ακόμα και σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Πάνω από 60.000 σελίδες η δικογραφία για τα Τέμπη

Η δικογραφία είναι ογκωδέστατη, πάνω από 60.000 σελίδες, όπου υπάρχουν εκατοντάδες καταθέσεις, πραγματογνωμοσύνες και εκατοντάδες άλλα έγγραφα.

Στη συγκεκριμένη δίκη δεν δικάζονται πολιτικά πρόσωπα, καθώς ο μεν πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος έχει παραπεμφθεί για πλημμέλημα για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα) και οι σχετικές διαδικασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Σε Δικαστικό Συμβούλιο επίσης έχει παραπεμφθεί και ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ.Καραμανλής πάλι για πλημμέλημα ενώ μαζί του θα κριθούν και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως και το 2023 που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη.