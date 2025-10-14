Από αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τις διεθνείς τιμές να κινούνται 15% χαμηλότερα από πέρυσι. Με τα σημερινά δεδομένα, η μέση τιμή εκτιμάται πως θα βρίσκεται περίπου 10% κάτω από τα περσινά επίπεδα.

Στην Ελλάδα, η τιμή εκκίνησης υπολογίζεται:

στην Αττική: 1,10 – 1,12 €/λίτρο

στην Περιφέρεια: 1,20 €/λίτρο

Επίδομα θέρμανσης

Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα «myΘέρμανση» ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου, με τις πρώτες πληρωμές να αναμένονται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το επίδομα θα δοθεί με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, με τα βασικά ποσά κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, και να αυξάνονται όπου επικρατούν σκληρές καιρικές συνθήκες.

βασικό επίδομα από 100€ έως 800€

+25% σε περιοχές με δριμύ ψύχος, με το ανώτατο όριο να φθάνει τα 1.200€.

Επιδοτούμενες πηγές θέρμανσης είναι:

Πετρέλαιο θέρμανσης

Φυσικό αέριο

Καυσόξυλα ή πέλετ

Ηλεκτρική ενέργεια

Υπενθυμίζεται ότι με το νέο σύστημα, από φέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.