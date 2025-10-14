Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται όλο το βιντεοληπτικό υλικό όπου καταγράφεται ο εκτελεστής αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και να εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια.

Το MEGA εξασφάλισε φωτογραφικό ντοκουμέντο και βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο δολοφόνος με ένα άλλο πρόσωπο να κάθεται μαζί του πάνω σε ένα λευκό σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα», ο Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αστυνομικός αναλυτής, μίλησα για τα στοιχεία που έχει η ΕΛ.ΑΣ στα χέρια της μέχρι στιγμής.

«Έχουμε τα χαρακτηριστικά τους εδώ και μέρες και τα έχουμε μοιραστεί με άλλες αστυνομίες για να μπει στο πρόγραμμα αναζήτησης. Είναι ένα ξανθό παιδί με ανοιχτά μάτια και ξένη ομιλία. Όλα καταδεικνύουν πως εδώ έχουμε να κάνουμε με μία επαγγελματική περίπτωση» είπε.

Και συνέχισε: «Είναι πολύ ισχυρό το σενάριο να είναι συμβόλαιο θανάτου. Το σκούτερ είναι κλεμμένο. Είναι νεαρής ηλικίας, αλλά μπορεί και να μικροδείχνει. Ο ανιψιός εξετάστηκε διαπιστωτικά. Κανένας δεν έχει φύγει εντελώς από το κάδρο. Αν βρεθεί ο εκτελεστής θα βρεθεί και ο ηθικός αυτουργός. Αν είναι πληρωμένο συμβόλαιο, είναι δύσκολο να τον πιάσουν».