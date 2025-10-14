Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται και τα δύο πρόσωπα που εμπλέκονται στο διπλό φονικό σε κάμπινγκ της Φοινικούντας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι δύο εμπλεκόμενοι έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο ντοκουμέντα να φτάνουν στο σημείο αλλά και να φεύγουν από αυτό μετά τη δολοφονία.

Ειδικότερα, την πρώτη ομολογία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, διαδέχτηκε πριν από λίγο η σύλληψη του νεαρού που φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός στο έγκλημα. Εκείνος που κατηγορείται ότι εκτέλεσε τον επιχειρηματία και τον επιστάτη μέσα στο κάμπινγκ πριν από 9 μέρες και στη συνέχεια καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να απομακρύνεται, χωρίς να πέσει στα χέρια της αστυνομίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι που σε βίντεο είχαν καταγραφεί στο δρόμο προς το κάμπινγκ είχαν ταυτοποιηθεί ήδη από την Κυριακή, σύμφωνα με πληροφορίες. Πρώτος παραδόθηκε ο 22χρονος και λίγες ώρες μετά έπεσε στα χέρια των Αρχών και ο φίλος του. Τον φυσικό αυτουργό κατονόμασε στους αστυνομικούς ο συνεργός του. Όπως είπε, δέχτηκε να εκτελέσει το σχέδιο που του ανέθεσε, χωρίς να γνωρίζει προσωπικά τα δύο θύματα.

Το προφίλ των δραστών

«Συνελήφθη πριν από λίγο ο 22χρονος φερόμενος ως δολοφόνος του 68χρονου και του 50χρονου επιστάτη στη Φοινικούντα», αποκαλύπτει ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Ήταν φίλοι με τον συνεργό που εμφανίστηκε το πρωί στη ΓΑΔΑ. Η μητέρα του είναι αγγλικής καταγωγής και σύμφωνα με τις αναφορές και του συνεργού στη ΓΑΔΑ, ο άνθρωπος αυτός που ήξεραν ήδη τα στοιχεία του η ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται να φορούσε ξανθιά περούκα και να μίλησε πράγματι αγγλικά».

«Ο μεν συνεργός φαίνεται να έχει σχέση με ορισμένες πιάτσες ναρκωτικών και εκεί να έχουν γνωριστεί στην περιοχή της Καλλιθέας», καταλήγει ο δημοσιογράφος.

Το κίνητρο

Η κατάθεσή του στο Ανθρωποκτονιών κράτησε τρεις ώρες. Ο 22χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως το καλοκαίρι του 2022, όταν ήταν 19 ετών, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Είχα πάει για διακοπές στο κάμπινγκ του το καλοκαίρι του 2022 και εκεί τον γνώρισα. Ήμουν μόλις 19 ετών όταν με κακοποίησε σεξουαλικά. Από τότε, του ζητούσα συστηματικά χρήματα για να μην αποκαλύψω αυτό το μυστικό. Στην αρχή μου έδωσε, κάποια στιγμή όμως σταμάτησε να μου δίνει. Πριν από έναν μήνα έφυγα από το σπίτι μου και τότε η οικονομική μου κατάσταση χειροτέρεψε», φέρεται να υποστήριξε.

Τους τελευταίους 2 μήνες επέστρεψε στη Φοινικούντα προκειμένου να τον εκβιάσει και να του ζητήσει εκ νέου χρήματα. Ομολόγησε μάλιστα πως αυτός κρύβεται πίσω από τις δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του ιδιοκτήτη τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Ο 68χρονος, βάσει των ισχυρισμών του νεαρού, είχε αποφασίσει να μην ενδίδει πια στον εκβιασμό και δεν άλλαξε γνώμη ακόμα και όταν πέρασε ξυστά μία σφαίρα από τον κρόταφό του. Τότε, το θύμα δεν είχε κατονομάσει τον δράστη που γύρισε άπραγος στην Αθήνα.

«Μίλησα σε έναν φίλο μου για τα όσα είχαν προηγηθεί με τον 68χρονο. Αποφασίσαμε να πάμε μαζί αυτήν τη φορά στη Φοινικούντα και να απειλήσουμε εκ νέου τον ιδιοκτήτη για λεφτά. Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε», φέρεται να είπε ο 22χρονος στους αστυνομικούς.

Ο 22χρονος στην ομολογία του κατονόμασε τον άνθρωπο που πάτησε την σκανδάλη. Παρότι ο δολοφόνος είχε μαζί του όπλο, ο δικηγόρος του 22χρονου υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν ήταν να σκοτώσουν.

Όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού

«Ήταν μία συνειδητή επιλογή του (η παράδοση). Όταν ήρθε, είχε ωριμάσει η ιδέα ότι εγώ με αυτό το βάρος δεν μπορώ να ζήσω, θέλω να πάω να πω τι έχει συμβεί για να ανακουφιστώ», λέει στο MEGA ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του 22χρονου συνεργού.

«Μίλησα για μία οδυνηρή προσωπική επαφή, δεν θέλω να σας πω ούτε για σεξουαλική κακοποίηση για έναν άνθρωπο που δεν ζει και που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πολλά έχουν ακουστεί, εγώ σας λέω ότι υπήρξε μία δυσάρεστη προσωπική στιγμή για τον εντολέα μου. Ήταν αξιόποινη πράξη. Δωροδωκήθηκε, αυτό λέει ο εντολέας μου. Του τα είχε προσφέρει ο ίδιος προκειμένου να μην μιλήσει».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου: «Ο εντολέας μου, σε μία οικογενειακή διένεξη, αποχωρεί από το σπίτι του τέλος Αυγούστου και βρίσκεται, είναι ένα παιδί 22 ετών, στον δρόμο χωρίς χρήματα. Τότε, κακώς, συλλαμβάνει την ιδέα, έχοντας το προηγούμενο στο μυαλό του ότι η επίκληση του περιστατικού εκείνου οδήγησε στο να του δώσει άμεσα χρήματα, στο να οδηγηθεί να ξαναπάει στον άνθρωπο αυτόν για να διεκδικήσει, εκβιαστικώς, χρήματα και έτσι γίνεται το περιστατικό της 7ης Σεπτεμβρίου. (…) Τον πυροβολεί (με αεροβόλο) επειδή του επιτίθεται το θύμα. Αυτό που έχει συμβεί, έχει αποτυπωθεί σε κάμερα και αυτά που είπε σήμερα ο εντολέας μου συνάδουν απολύτως με το προανακριτικό υλικό».

Δεν έχει ομολογήσει ακόμη ο 22χρονος φυσικός αυτουργός

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου: «Ο 22χρονος που έχει συλληφθεί δεν έχει ομολογήσει ακόμα το έγκλημα αλλά είναι σε μία φάση μετακίνησης. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι αμφιβάλλουν για το κίνητρο που παρουσιάζει ο 22χρονος, είχαν πληροφορίες για το ποιος είναι ο δράστης του εγκλήματος και ποιος είναι ο συμμετέχων από τις πρώτες έρευνες που είχαν κάνει, διότι είχαν θυμηθεί αυτό το περιστατικό που υπήρχε προ τριών ετών αλλά κυρίως γιατί φαίνεται ίσως ο ανιψιός ή άλλο πρόσωπο είπαν ότι ίσως είχε πει το θύμα της δολοφονικής επίθεσης ποιος ήταν αυτός ο οποίος του είχε επιτεθεί τις δύο άλλες φορές. Είχαν πληροφορίες, τον είχαν εντοπίσει στην Καλλιθέα, δεν τον είχαν συλλάβει, και προσπαθούσαν να βρουν, και μέσω της κίνησης της μοτοσικλέτας, ποιος είναι ο συνεργός του».

Επαγγελματικό χτύπημα «δείχνουν» οι σφαίρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση στις δύο σορούς έδειξε επαγγελματικά χτυπήματα του 22χρονου δράστη.

68χρονος: 1 στον θώρακα ευθυτενής βολή, 1 στο μέτωπο χαριστική βολή

Επιστάτης: 2 βολές στην πλάτη στο ύψος του θώρακα, τρίτη βολή χαμηλά στην πλάτη, στο ύψος της κοιλιάς

«Κλειδί» η μαρτυρία του ανιψιού

Στην Αστυνομία, προκειμένου να αναγνωρίσει τον 22χρονο συνεργό στη δολοφονία του θείου του, έχει μεταβεί ο ανιψιός του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Μιλώντας στο MEGA και το Live News, ο ανιψιός του θύματος σημειώνει σχετικά με τη νύχτα του εγκλήματος και τον φυσικό αυτουργό: «Είχε ξανθά μαλλιά αραιά, ήταν πολύ αδύνατος σχεδόν σκελετωμένος. Φορούσε πουκάμισο κοντομάνικο και παντελόνι. Αφού μπήκε το νεαρό άτομο και πέρασε μπροστά από εμένα και τον επιστάτη, μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και άρχισε να μιλάει με τον θείο μου. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι ο θείος μου του μιλούσε συνεχώς ειρωνικά. Γενικά ο θείος μου όταν μιλούσε με νεαρά άτομα, τους μιλούσε περιπαιχτικά και ειρωνικά. Όταν άρχισε να πυροβολεί, ο Βασίλης έτρεξε και έτρεξα και εγώ. Πυροβόλησε τον Βασίλη τρεις φορές και όταν άκουσα να ρίχνει προς το μέρος μου, έκανα άλμα και σκίστηκε το πόδι μου αλλά την απέφυγα την σφαίρα».

Σημειώνεται ότι ο 22χρονος συνεργός είναι γνώριμος με τον ανιψιό του θύματος.

Βίντεο ντοκουμέντο της διαδρομής των δραστών

To Live News εξασφάλισε νέο βίντεο ντοκουμέντο στο οποία απεικονίζονται πάνω στην μοτοσικλέτα ο δράστης και ο συνεργός του να πηγαίνουν προς το κάμπινγκ, τον τόπο του εγκλήματος.

Οδηγός της μηχανής είναι ο 22χρονος φυσικός αυτουργός της διπλής εκτέλεσης, ενώ πίσω του κάθεται ο άλλος νεαρός, που είναι συνεργός, και ο οποίος παραδόθηκε το πρωί στις Αρχές.

Πληροφορίες του ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι δύο αυτοί νεαροί δεν είχαν σχέση με την περιοχή. Ωστόσο, φαίνεται να είχαν χαρτογραφήσει πολύ καλά την διαδρομή που έκαναν, τόσο για να φθάσουν στο κάμπινγκ όσο και για να φύγουν από αυτό.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές πάντως συνεχίζουν την έρευνα και ρίχνουν ιδιαίτερο βάρος στα στοιχεία που προκύπτουν από τις άρσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Αφήνουν ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στο διπλό έγκλημα, που για την ώρα δεν έχουν συλληφθεί.

Οι εξελίξεις τρέχουν και αναμένονται με ενδιαφέρον τόσο οι ισχυρισμοί του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού που συνελήφθη, όσο και η αξιολόγηση των νέων στοιχείων που επεξεργάζεται η αστυνομία.