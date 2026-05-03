Αν οι food bloggers/influencers παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας των social media, οι content creators που ασχολούνται με το κομμάτι της ομορφιάς μπορεί και να παίρνουν ολόκληρο το ταψί. Δεν θα ήταν ιδανικό αν κάποιος συνδύαζε και τα δύο, ώστε να επωφεληθεί εμπορικά από δύο αγορές με πελατολόγιο όλων των ηλικιών, εθνοτήτων, θρησκειών και κοινωνικών στρωμάτων;

Κάπως έτσι και με εφαλτήριο το TikTok ξεκίνησε το #eatyourskincare, ένα hastag που πάτησε πάνω στο δεδομένο ότι η διατροφή μας επηρεάζει το σώμα και τη λειτουργία του οργανισμού μας για να πει το προφανές: ότι αυτά που τρώμε αποτυπώνονται κατ’ αρχάς στο δέρμα μας. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που συνδέει την ομορφιά και την υγεία με τη διατροφή -προσαρμοσμένη φυσικά στη λογική των social media: γρήγορα βίντεο, απλές και γρήγορες παρασκευές, έξυπνα tips και υλικά που όλοι έχουμε στο ψυγείο μας.

Κάπως έτσι, οι αυτοσχέδιες συνταγές με λαχανικά και φρούτα κατακλύζουν το TikTok και το Instagram, τα views και τα likes αυξάνονται, το #eatyourskincare έχει γίνει παγκόσμιο trend.

Ρετινόλη, η αρχή όλων

Αγαπημένη των δερματολόγων, των beauty experts και, φυσικά, της βιομηχανίας καλλυντικών, η ρετινόλη είναι ένα παράγωγο της βιταμίνης Α, μια λιποδιαλυτή βιταμίνη η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανανέωση των κυττάρων. Καθόλου τυχαία, λοιπόν, της έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «βασίλισσα της αντιγήρανσης» -προάγει την παραγωγή κολλαγόνου, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα διευκολύνοντας τα νέα να βγουν γρηγορότερα στην επιφάνεια, κάνει το δέρμα πιο ελαστικό και σφριγηλό.

Κάθε αντιγηραντική κρέμα που σέβεται τον εαυτό της περιέχει ρετινόλη. Το καλό είναι, όμως, πως ρετινόλη –δηλαδή βιταμίνη Α- μπορούμε να πάρουμε και με φυσικό τρόπο: τρώγοντας. Eat your skincare με λίγα λόγια.

Λαχανικά για προστασία και μαύρισμα

Τα καρότα είναι γνωστά εδώ και χρόνια για την ευεργετική τους δράση στην επιδερμίδα. Πλούσια σε βήτα-καροτίνη, τη φυσική χρωστική που είναι υπεύθυνη για το πορτοκαλί τους χρώμα, προστατεύουν το δέρμα από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Κάτι σαν αντηλιακό της φύσης, δηλαδή, που παράλληλα γίνεται και υπέροχη σαλάτα.

View this post on Instagram A post shared by T ✨ (@tplusfour)

Και πράγματι, με μια βόλτα στο hastag που στάθηκε αφορμή για τούτο το άρθρο, βρίσκεις αντιοξειδωτικές-skincare σαλάτες με καρότο σε όλες τις πιθανές και απίθανες εκδοχές. Τριμμένο, κομμένο σε λεπτές φλούδες, ακόμη και στυμμένο σε παραλλαγή χυμού, το καρότο είναι το απόλυτο must αν θέλεις να φας ρετινόλη.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και οι εξίσου ωφέλιμες για τον ίδιο σκοπό –κι επίσης πορτοκαλί- γλυκοπατάτα και κολοκύθα. Η πρώτη χρειάζεται λίγη προσοχή αν, πέρα από το skincare, μας ενδιαφέρουν και τα κιλά μας αλλά η δεύτερη καταναλώνεται άφοβα ωμή ή ψημένη, καθώς περιέχει ελάχιστες θερμίδες σε σχέση με τα οφέλη που παρέχει στον οργανισμό.

@miefomik EAT UR SKINCARE ROUTINE 🐟 → Omega-3 + Collagen = elasticity & anti-aging 🥑 → Vitamin E + Niacinamide = hydration & natural glow &soothing 🥕 → Retinol (Vit A) = skin renewal 🍠 → Beta-carotene = energy & protection 🌱 → Vitamin C = radiance & antioxidant shield 🥛 → Probiotic = gut-skin balance ♬ original sound – miefomik

Στη λίστα των πλούσιων σε βιταμίνη Α λαχανικών μπαίνουν επίσης οι κόκκινες και πορτοκαλί πιπεριές, όπως και τα σκούρα φυλλώδη σαλατικά, όπως το κέιλ, το σπανάκι, το μπρόκολο και, φυσικά, το αβοκάντο. Όλα αυτά, δηλαδή, με τα οποία μπορείς να φτιάξεις υπέροχα και χορταστικά μπολ, γεμάτα θρεπτικά συστατικά που εκτός όλων των άλλων, σε κάνουν να λάμπεις!

Η βιταμίνη C

Μετά την Α έρχεται η C, η βιταμίνη που δεν ενισχύει απλώς το ανοσοποιητικό, αλλά εξουδετερώνει και το οξειδωτικό στρες. Δερματικά αυτό μεταφράζεται σε καταπολέμηση της πρόωρης γήρανσης, έξτρα λάμψη και, φυσικά, προστασία. Οι χρωματιστές πιπεριές, τα ακτινίδια και οι φράουλες ξεπερνούν ακόμη και τα εσπεριδοειδή στις ποσότητες βιταμίνης C με τις οποίες ενισχύουν τον οργανισμό και, άρα, την επιδερμίδα μας. Εξίσου ωφέλιμα είναι τα μούρα, τα μάνγκο και ο ανανάς –τα λεγόμενα τροπικά φρούτα, που προσφέρονται για νόστιμα και θρεπτικά smoothies.

#skincare #skincaretips #glowingskin #juicingtutorials ♬ original sound – user @juicingtutorials Your new skincare routine? You can drink it. 🥤✨ Great skin isn’t just about what you put on it it’s also about what you put in your body. These beauty boosting juices are packed with vitamins, antioxidants, and hydration to help your skin glow from the inside out. 💧 Hydration to plump and smooth 🍊 Vitamin C to brighten and boost collagen 🥕 Beta-carotene for cell renewal 🌿 Anti-inflammatory ingredients to calm and clear From Clear Skin Juice to Collagen Boosting Juice, each recipe is designed to nourish your skin in the most delicious way possible. #drinkyourskincare

Μπρόκολο, κέιλ, παντζάρι και ο πανταχού παρών μαϊντανός παίζουν επίσης δυνατά, ειδικά όταν καταναλώνονται ωμά ή –έστω- μαγειρεμένα στον ατμό διότι η βιταμίνη C δεν τα πάει καθόλου καλά με τη θερμότητα.

Και λίγη αγγουροντομάτα

Πλούσια σε λυκοπένιο, η ντομάτα μπορεί να αντιμετωπιστεί και ως ένα πολύ νόστιμο αντιοξειδωτικό. Πράγμα που σημαίνει ότι προστατεύει από τη γήρανση και την ηλιακή ακτινοβολία, καθαρίζει τους πόρους του δέρματος, μειώνει τη λιπαρότητα και ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου. Βάζοντάς τη στο ίδιο πιάτο με το αγγούρι συν λίγο ελαιόλαδο, ο συνδυασμός είναι μαγικός. Οι γιαγιάδες μας ήξεραν τις θαυμαστές ιδιότητες του αγγουριού πολλά χρόνια πίσω. Η δική μου μάζευε τις φλούδες και τις έτριβε στο πρόσωπό της, για αυτό που τώρα λέμε «ενυδάτωση». Γεμάτο νερό σε ποσοστό 90%, το αγγούρι δροσίζει, τονώνει, καθαρίζει και ενυδατώνει το δέρμα, ενώ παράλληλα καταπολεμά τους μαύρους κύκλους και ευνοεί την παραγωγή κολλαγόνου.

Όσο για το ελαιόλαδο, δεν χρειάζεται να γράψουμε πολλά. Βασικό συστατικό σε μάσκες ομορφιάς και φυσικό αντιφλεγμονώδες, συνοδεύει απαραίτητα τις #eatyourskincare σαλάτες ενισχύοντας την ελαστικότητα του δέρματος και προσφέροντας ενυδάτωση και προστασία.

Οι τέλειοι συνδυασμοί

Για ένα boost ρετινόλης: Καρότο, σκόρδο, λάιμ, μηλόξιδο, ελαιόλαδο και σπόροι από σουσάμι. Η σαλάτα που έγινε viral επειδή το αξίζει. Χωράει άπειρες παραλλαγές, με το μαϊντανό και το αβοκάντο να αποτελούν ιδανικές προσθήκες.

Για λαμπερό δέρμα: Μούρα, πράσινα λαχανικά και εσπεριδοειδή δίνουν ένα νόστιμο smoothie που τονώνει τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας.

Για θρέψη και τόνωση: Κέιλ, σπανάκι ή μπρόκολο, αβοκάντο, σπόροι και ξηροί καρποί για ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και βιταμίνη Ε για έξτρα ενυδάτωση και ελαστικότητα.