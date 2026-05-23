Δεν έχουν την αίγλη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ούτε διαθέτουν το πλήθος και τη φωτογένεια των πρωταθλητών της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης. Δε λαμβάνουν χώρα σε εντυπωσιακά state of the art στάδια διά χειρός σπουδαίων αρχιτεκτόνων, ούτε ανοίγουν και κλείνουν με φαραωνικού τύπου και πολυπολιτισμικής κοπής τελετές.

Ναι, οι Enhanced Games ή ελληνιστί Ενισχυμένοι Αγώνες υπολείπονται σε πολλά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουν όμως ένα συστατικό αρκετό για να στρέψει τα μάτια της οικουμένης πάνω τους: το ντόπινγκ. Ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, την ελεύθερη χρήση οποιουδήποτε βοηθήματος και μεθόδου θα κάνει τους αθλητές που συμμετέχουν στο ρόστερ τους να καταρρίψουν επιδόσεις και να σπάσουν ρεκόρ.

Αν μέχρι σήμερα οι Enhanced Games έμοιαζαν με μακρινή δυστοπία, πλέον οφείλουμε να τους αντιμετωπίζουμε ως γεγονός. Αυτή την Κυριακή, 24 Μαΐου του 2026, το Λας Βέγκας —η παγκόσμια πρωτεύουσα της υπερβολής, της νέον ψευδαίσθησης και του τζόγου— θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα της πιο αμφιλεγόμενης διοργάνωσης στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.

Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά αλλά χωρίς έλεγχο ντόπινγκ

Το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του ντόπινγκ, όπως πολλοί έχουν περιγράψει καθ’ υπερβολήν τη διοργάνωση, περιλαμβάνει τον πυρήνα των κλασικών και πιο θεαματικών αγωνισμάτων, χωρισμένο σε πέντε βασικές κατηγορίες: στίβο, κολύμβηση, άρση βαρών και αθλήματα δύναμης.

Η μόνη προϋπόθεση συμμετοχής για τους αθλητές είναι ο πλήρης, εξονυχιστικός ιατρικός έλεγχος πριν από τον αγώνα. Όχι, φυσικά, για να βρεθεί αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο σκεύασμα που θα τους δώσει ιδιότητες υπερανθρώπου, αλλά για να βεβαιωθεί η ιατρική ομάδα πως το «πειραγμένο» σώμα τους δεν θα καταρρεύσει στην προσπάθεια για την υπέρβαση.

Ιράν εναντίον Ενισχυμένων Αγώνων

Το «στρατόπεδο» εκπαίδευσης των αθλητών που θα συμμετέχουν στην πρώτη διοργάνωση δε στήθηκε σε κάποια ειδυλλιακή ελβετική κοιλάδα, αλλά στο ξενοδοχείο «Erth» στο Άμπου Ντάμπι — μια πρώην αεροπορική βάση της περιοχής. Εκεί, επί 12 εβδομάδες, οι αθλητές έγιναν τα πιο καλοπληρωμένα πειραματόζωα του πλανήτη.

Βέβαια, το timing για να βρίσκεται κάποιος στις χώρες του Κόλπου ήταν εντελώς λάθος. Την ώρα που οι επιστήμονες χορηγούσαν στους αθλητές τα πιο εξελιγμένα φαρμακευτικά κοκτέιλ, τα κινητά τους χτυπούσαν με ειδοποιήσεις για να σπεύσουν στα καταφύγια, καθώς τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτιζαν ιρανικούς πυραύλους.

«Ξυπνάς, πύραυλος, μετά άλλος πύραυλος», δήλωνε με αφοπλιστική άνεση στο περιοδικό Vanity Fair ο Βρετανός κολυμβητής Μαξ ΜακΚάσκερ, ο οποίος παρεμπιπτόντως είδε το σωματικό του λίπος να πέφτει από το 11,8% στο 7,5% μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες.

Στο ρόστερ των Enhanced Games βρίσκεται και η Αμερικανίδα σπρίντερ Σάνια Κόλλινς. Η ειρωνεία; Είναι κόρη δύο πρακτόρων της αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών (DEA). Μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου οι ουσίες ήταν ο απόλυτος εχθρός, και σήμερα ντοπάρεται νομίμως, περιγράφοντας παρενέργειες όπως ένα μόνιμο αίσθημα καύσου, σφίξιμο στο στήθος και μια υπερδιέγερση που την κάνει να θέλει να τρέχει ασταμάτητα.

Υπάρχει όμως και μια συμμετοχή που προκαλεί πονοκέφαλο στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή: ο Αμερικανός κολυμβητής Χάντερ Άρμστρονγκ.

Συμμετέχει στους αγώνες απολύτως καθαρός, χωρίς να έχει λάβει ούτε μισό χάπι, αποκλειστικά για τα χρηματικά έπαθλα. Όμως αντιμετωπίζει πλέον την απειλή του ισόβιου αποκλεισμού από τη WADA, η οποία τιμωρεί την ίδια τη συνύπαρξη με ντοπαρισμένους αθλητές, μετατρέποντας τον Άρμστρονγκ στον απόλυτο «καθαρό αντάρτη».

Ποιοι είναι τελικά οι αθλητές των Enhanced Games; Βετεράνοι που διψούν για μια χημικά υποβοηθούμενη δεύτερη νεότητα, αθλητές που είδαν τις καριέρες τους να γκρεμίζονται από θετικά δείγματα στο παρελθόν και βρήκαν στους Ενισχυμένους Αγώνες ένα απάνεμο απάγκιο, αλλά και φιλόδοξοι ρέκορντμαν που αποφάσισαν να αναλάβουν το ρίσκο της δημόσιας κατακραυγής και της αποδόμησης για μια χούφτα εκατομμύρια δολάρια.

Ο πρωταθλητής που αγόρασε το μέλλον του

Αυτήν ακριβώς την τελευταία πτυχή των Αγώνων ανέδειξε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο η περίπτωση του Έλληνα κολυμβητή Κριστιάν Γκολομέεβ, ο οποίος πέρσι τέτοιες ημέρες βούτηξε στην πισίνα κοινός θνητός και αναδύθηκε ως ο απόλυτος υπερήρωας των Enhanced Games.

Ο 32χρονος Έλληνας πρωταθλητής, ένας κολυμβητής με περγαμηνές, διακρίσεις, τέσσερις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και μια ζωή σημαδεμένη από απώλειες και σκληρή δουλειά, έγινε η ιδανική ενσάρκωση αυτού του νέου, αμφιλεγόμενου κόσμου. Λίγους μήνες μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόσυρσής του από την ενεργό δράση, ο Γκολομέεβ «αναστήθηκε» κολυμβητικά.

Πώς; Χακάροντας το ίδιο του το σώμα. Έπειτα από 12 εβδομάδες χρήσης απαγορευμένων ουσιών (πάντα υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση) και φορώντας το απαγορευμένο από το 2010 ολόσωμο μαγιό, έπεσε στο νερό. Ολοκλήρωσε τα 50 μέτρα ελεύθερο σε 20,91 δευτερόλεπτα. Ήταν δύο ολόκληρα δευτερόλεπτα ταχύτερος από το ιστορικό ρεκόρ του Βραζιλιάνου Σέζαρ Σιέλο, έναν πήχη που για 16 χρόνια έμοιαζε ανυπέρβλητος.

Το αντάλλαγμα για την πώληση –ή, κατ’ άλλους, την απελευθέρωση– της αθλητικής του ψυχής; Μια επιταγή ενός εκατομμυρίου δολαρίων, την οποία αμέσως μετά το ανδραγάθημά του τοποθέτησε σε περίοπτη θέση στο σαλόνι του σπιτιού του.

Για έναν άνθρωπο που, παρά το γεγονός ότι ανήκε στην παγκόσμια ελίτ της κολύμβησης, αμειβόταν με τον σχεδόν προσβλητικό μισθό των 5.000 ευρώ ετησίως, το δίλημμα για την ένταξή του ή μη στην ομάδα των Enhanced Games δεν ήταν ποτέ πραγματικά ηθικό. Αλλά καθαρά υπαρξιακό.

«Νιώθω ένας εντελώς διαφορετικός αθλητής», έλεγε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο ΒΗΜΑ τον Ιούνιο του 2025. «Η πραγματική ηθική πρόκληση, κατά τη γνώμη μου, προκύπτει από την κρυφή χρήση ενισχυτικών που δημιουργούν αθέμιτα πλεονεκτήματα. Οι Enhanced Games το αντιμετωπίζουν με απόλυτη διαφάνεια και αυστηρά πρότυπα ασφάλειας».

Ο φιλόσοφος, ο δισεκατομμυριούχος και η κατασκευή του Ανθρώπου 2.0

Ιθύνων νους και εμπνευστής πίσω από αυτό το δυστοπικό υπερθέαμα είναι ο Άρον Ντε Σόουζα. Ένας Αυστραλός με σπουδές στη Νομική και τη Φιλοσοφία που εντόπισε μια τεράστια ρωγμή στο σύστημα των αθλητικών διοργανώσεων: την υποκρισία.

Αντλώντας κεφάλαια από ονόματα βαρέων βαρών, όπως ο Πίτερ Τιλ της PayPal και ο πρωτότοκος γιος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αποφάσισε να νομιμοποιήσει αυτό που, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβαίνει ούτως ή άλλως κάτω από το τραπέζι.

Όπως έχει πει, η ιδέα γεννήθηκε στα έδρανα της Οξφόρδης, όταν διάβασε ένα άρθρο του καθηγητή βιοηθικής Τζούλιαν Σαβουλέσκου για την ηθική επιταγή της ενίσχυσης. Η ιδέα, όμως, γιγαντώθηκε όταν παρατήρησε την αλλαγή της ίδιας της κοινωνίας.

«Αρκεί να δείτε την άνοδο φαρμάκων όπως τα GLP-1 για να καταλάβετε ότι τελικά οι άνθρωποι θέλουν να ενισχυθούν», υποστηρίζει με περίσσευμα κυνισμού.

«Αν η μέση νοικοκυρά ή ο χρηματιστής της Wall Street χρησιμοποιούν φαρμακευτικά σκευάσματα για να ελέγξουν το βάρος τους ή να αυξήσουν την πνευματική τους διαύγεια, με ποιο δικαίωμα απαγορεύουμε στους αθλητές –αυτούς που συχνά μεταχειριζόμαστε ως σύγχρονους μονομάχους– να φτάσουν στο απόγειο των βιολογικών τους δυνατοτήτων»;

Ο Ντε Σόουζα αρνείται κατηγορηματικά τον όρο «πειραματόζωα». Για εκείνον, οι αθλητές των Enhanced Games είναι οι πρωτοπόροι. Είναι εκείνοι που δοκιμάζουν τα όρια της ανθρώπινης φυσιολογίας, ώστε αύριο οι ίδιες ουσίες και τεχνολογίες να επιτρέψουν στον μέσο άνθρωπο να γερνάει με αξιοπρέπεια.

Πρόκειται δηλαδή για κάποιο ουμανιστικό σχέδιο; Εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει κανείς. Σίγουρα πάντως είναι κερδοφόρο για κάποιους.

Το bio-hacking στο ράφι του σούπερ μάρκετ

Οι Enhanced Games φαίνεται πως δεν είναι απλώς ένα νέας κοπής freak show κατασκευασμένο για τα larger than life μέτρα και σταθμά του Λας Βέγκας.

Οι αγώνες λειτουργούν ως η φανταχτερή βιτρίνα μιας νέας, παγκόσμιας φιλοσοφίας ζωής —και, φυσικά, μιας βιομηχανίας δισεκατομμυρίων. Το κίνημα του «Live Enhanced» υπόσχεται να φέρει τα μυστικά του βιοχάκινγκ και της κλινικής ενίσχυσης από τα κλειστά εργαστήρια κατευθείαν στο σπίτι μας.

Ο σκοπός τους δεν είναι απλώς η κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ στα 100 μέτρα. Είναι η εμπορευματοποίηση της αιώνιας νιότης. Μέσω εξατομικευμένων πρωτοκόλλων αντιγήρανσης, νοοτροπικών συμπληρωμάτων που υπόσχονται πρωτοφανή διανοητική διαύγεια, και επιστημονικά σχεδιασμένων σκευασμάτων, επιδιώκουν να μετατρέψουν τον μέσο άνθρωπο στην πιο αποτελεσματική, ακούραστη εκδοχή του εαυτού του.

Σκεφτείτε το λίγο: ακόμα και αν είστε απλώς ένας παθιασμένος ερασιτέχνης δρομέας μεγάλων αποστάσεων που προπονείται σκληρά για να τρέξει τα 30 χιλιόμετρα του Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων, πασχίζοντας να κρατήσει έναν καλό ρυθμό ανά χιλιόμετρο, πόσο εύκολα θα προσπερνούσατε ένα ράφι με συμπληρώματα που υπόσχονται –νόμιμα και κλινικά ελεγμένα– πως η αποκατάστασή σας θα γίνει στον μισό χρόνο και η καταπόνηση στα πόδια θα είναι παρελθόν;

Η υπόσχεση του «Live Enhanced» χτυπάει ακριβώς εκεί: στην ανθρώπινη, αρχέγονη επιθυμία να ξυπνάμε κάθε μέρα λιγότερο κουρασμένοι, να γερνάμε πιο αργά, να ζούμε, κυριολεκτικά, ενισχυμένοι. Α, και να φλεξάρουμε σώματα και επιδόσεις στο Instagram.

Η υποκρισία της κλειδαρότρυπας

Δεν είναι τυχαίο ότι το διεθνές ενδιαφέρον εστιάζει ακριβώς σε αυτό το στοιχείο του παραλόγου που μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η πλατφόρμα των Enhanced Games είναι τόσο απροκάλυπτα ειλικρινής που καταλήγει αφόρητα ενοχλητική.

Μας αρέσει να πιστεύουμε στον μύθο του αγνού αθλητή. Αυτού που τρέφεται με μπρόκολο και κοτόπουλο, ξυπνάει στις 5 το πρωί και κατακτά τα μετάλλια αποκλειστικά με τη δύναμη της θέλησης και τον ιδρώτα του.

Η πραγματικότητα, όμως, έχει αποδειχθεί επανειλημμένα πολύ πιο σκοτεινή, αμαυρωμένη από σκάνδαλα, κρυφές μεταγγίσεις αίματος και καμουφλαρισμένα στεροειδή που βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους ελέγχους. Αν υπάρχει κάτι καλό στην ιστορία των Enhanced Games είναι πως ξεμπροστιάζει τον ελέφαντα στο δωμάτιο.

Κακά τα ψέματα, ο θεατής κάθε αγωνίσματος διψάει για το υπεράνθρωπο. Θέλει να δει το ρεκόρ να σπάει και τον άνθρωπο να πετάει ψηλότερα ή να τρέχει σαν μηχανή. Το αν θα το πετύχει πίνοντας νερό από τα Ιμαλάια ή παίρνοντας ένα επιστημονικά ρυθμισμένο κοκτέιλ ουσιών, ίσως τελικά να απασχολεί μόνο τους εναπομείναντες ρομαντικούς.

Ο πανικός των «Αθανάτων» και η πολιτική της άρνησης

Φυσικά, η παραδοσιακή αθλητική ιεραρχία παρακολουθεί τις εξελίξεις με έναν συνδυασμό φρίκης, οργής και –ας είμαστε ειλικρινείς– πανικού. Με δεδομένο μάλιστα πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 θα φιλοξενηθούν λίγα χιλιόμετρα μακριά από την κοιτίδα των Enhanced Games στο Λος Άντζελες.

Όταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή καλείται να σχολιάσει το φαινόμενο, η αμηχανία κρύβεται πίσω από ξύλινες δηλώσεις. «Η ιδέα των Enhanced Games δεν αξίζει κανένα σχόλιο. Αν κάποιος θέλει να καταστρέψει κάθε έννοια του ευ αγωνίζεσθαι και του δίκαιου ανταγωνισμού, αυτός θα ήταν ένας καλός τρόπος», διαμηνύουν οι Αθάνατοι, κάνοντας λόγο για επικίνδυνα πρότυπα.

Έχουν δίκιο; Προφανώς, ναι. Δε χρειάζεται να είσαι ειδικός για να αντιληφθείς τους τεράστιους κινδύνους που κρύβει η μαζική, νομιμοποιημένη χρήση αναβολικών. Τι θα γίνει με τον επόμενο 18χρονο που θα δει τον Γκολομέεβ ή τον Φρεντ Κέρλι να κρατούν την επιταγή του ενός εκατομμυρίου και θα αποφασίσει να γίνει ο ίδιος πειραματόζωο στο υπόγειο γυμναστήριο της γειτονιάς του, χωρίς κανέναν απολύτως ιατρικό έλεγχο;

Από την άλλη, η ρητορική του Ντε Σόουζα για τους Ολυμπιακούς ως «ένα αθλητικό γεγονός σε παρακμή λόγω της διαφθοράς» βρίσκει ευήκοα ώτα. Η ιστορία των Ολυμπιακών είναι γεμάτη από πολιτικές σκοπιμότητες, χώρες που αιμορράγησαν οικονομικά για να φιλοξενήσουν μια διοργάνωση 15 ημερών και κυρίως από αθλητές που χρησιμοποιήθηκαν, στύφτηκαν και αφέθηκαν στη λήθη όταν τα μετάλλια στέρεψαν.

Το τέλος της αθωότητας (ή όσης είχε απομείνει)

Είτε τους δούμε ως την απόλυτη αθλητική δυστοπία, είτε ως τη ριζοσπαστική λύση σε ένα παρακμάζον σύστημα, οι Enhanced Games είναι γεγονός και συμβαίνουν τώρα. Αντιπροσωπεύουν τον καθρέφτη της εποχής μας: μια κοινωνία που αναζητά το αποτέλεσμα και την ταχύτητα, την εικόνα και την επίδοση με οποιοδήποτε κόστος.

Ο Γκολομέεβ, όταν ρωτήθηκε πέρσι από το ΒΗΜΑ για το μήνυμα που θέλει να περάσει στους νέους, έδωσε μια απάντηση μεταξύ ειλικρίνειας και οξύμωρου: «Το να πιστεύεις στον εαυτό σου και στη δική σου πορεία έχει μεγαλύτερη σημασία από το να ακολουθείς τον δρόμο κάποιου άλλου […] Μείνετε πιστοί στις αξίες σας».