Ο Ολυμπιακός κατέκτησε έπειτα από 13 χρόνια το Final 4 της Euroleague στο μπάσκετ και κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Ο «Θρύλος» μετά από έναν αγώνα για γερά νεύρα, κατατρόπωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 92-85 στο Telecom Center της Αθήνας, ενώ από νωρίς, φίλοι της ομάδας είχαν συγκεντρωθεί σε δρόμους και πλατείες για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό της EuroLeague, με τη λήξη του αγώνα να δίνει το σύνθημα για ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Στα Χανιά, φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν μετά το τέλος του αγώνα στους δρόμους του κέντρου, περνώντας από την πλατεία Δημοτικής Αγοράς, για να γιορτάσουν τη νίκη της ομάδας. Καπνογόνα, σημαίες, κορναρίσματα και ο ύμνος της ομάδας αντήχησαν σε κάθε γωνιά της πόλης.

Αντίστοιχα, στην Πάτρα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα, οι φίλαθλοι της κυπελλούχου βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, ενώ λίγο αργότερα, γέμισε “κόκκινους” και η πλατεία Γεωργίου.

Στη Γούναρη δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο, ενώ οι πανηγυρισμοί επεκτάθηκαν σε μεγάλο μέρος του κέντρου, από την πλατεία Γεωργίου μέχρι την Αγίου Ανδρέου. Μηχανές και αυτοκίνητα σχημάτισαν αυτοκινητοπομπές, με τους οπαδούς να τραγουδούν συνθήματα για την ευρωπαϊκή κορυφή και το τέταρτο αστέρι.