«Σήμερα, είχα την χαρά να μιλήσω για το βιβλίο μου με τίτλο “Με λένε Άρια”, να περιγράψω τη διαδρομή μου, με τις δυσκολίες που αντιμετώπισα μετά τη διάγνωσή μου με αυτισμό. Και στη συνέχεια, πώς όλο αυτό, το γύρισα σε δύναμη για μένα και ελπίδα για πολλούς άλλους».

Η Άρια Παπανικολάου, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, μοιράστηκε το πρωί της Κυριακής, την προσωπική της ιστορία, με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, που βρέθηκαν στο Fan Zone του Final Four της Euroleague Athens 2026 στο Ζάππειο. Στο πλάι της, ο πατέρας της, καταξιωμένος μπασκετμπολίστας, Δημήτρης Παπανικολάου.

Η ίδια, αποτελεί μια δυναμική φωνή ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Ως συγγραφέας, ηθοποιός με συμμετοχές σε διεθνείς παραγωγές, πρέσβειρα του οργανισμού «Together for Autism» και άτομο που βρίσκεται η ίδια στο φάσμα, αγωνίζεται ακούραστα για την ορατότητα και την κατανόηση της νευροδιαφορετικότητας.

Μέσα από το βιβλίο της, επιβεβαιώνει τη δύναμη που κρύβει κάθε παιδί όταν ονειρεύεται χωρίς φραγμούς, όταν έχει πίστη στον εαυτό του και όταν διαχειρίζεται εμπόδια και φόβους με τη βοήθεια ενός υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Αναφέρεται στο προσωπικό της «ταξίδι», τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τους στόχους που εκπλήρωσε, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κοινωνία οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.

«Το βιβλίο της Άριας στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα δύναμης, αποδοχής και αισιοδοξίας για όλους μας. Μέσα από τη δική της ιστορία, μας υπενθυμίζει ότι κάθε άνθρωπος είναι πολύ περισσότερα από μία διάγνωση και ότι κανένας δεν πρέπει να περιορίζεται από ταμπέλες και στερεότυπα. Η Άρια αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν όρια όταν υπάρχουν όνειρα, στήριξη και πίστη στον εαυτό μας. Θέλω να συγχαρώ θερμά την ίδια, αλλά και τους γονείς της, για τη σημαντική συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τον αυτισμό», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο γνωστός μπασκετμπολίστας, Δημήτρης Παπανικολάου, ευχαρίστησε τον δήμαρχο Αθηναίων, «… για την ευκαιρία που είχαμε να μιλήσουμε εδώ στο Ζάππειο και στο Fan Zone της Euroleague, μέσα από το βιβλίο της κόρης μου Άριας για την αξία της αποδοχής, της κατανόησης και της συμπερίληψης των νευροδιαφορετικών ανθρώπων. Σήμερα οι παράλληλες δράσεις του Final Four, που κάνει o Δήμος Αθηναίων, δείχνουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει ένα σπουδαίο κοινωνικό όχημα προς αυτή την κατεύθυνση».