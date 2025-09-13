Eίναι λαμπερή, εντυπωσιακή, με απίστευτα γυμνασμένο σώμα και δυναμισμό που εκπέμπει με το που μπαίνει σε ένα χώρο. Ταυτόχρονα, είναι ένας βαθιά εσωτερικός και πνευματικός άνθρωπος, μια υπέροχη μαμά και μια πιστή φίλη. Η Δέσποινα Καϊσίδου, μεγαλωμένη στα νότια προάστια, αφιέρωσε τα πρώτα χρόνια της καριέρας της στην αισθητική ιατρική, μέχρι να νιώσει πως ο πραγματικός προορισμός της είναι να επικοινωνήσει εκείνη τη διατροφή που ξέρει ότι μπορεί να υποστηρίζει το ανοσοποιητικό, να προκαλεί ευεξία και να διατηρεί τη φυσική ομορφιά. Τη γνωρίσαμε μέσα από τις εκπληκτικές υγιεινές συνταγές της στα social και τη συναντήσαμε από κοντά για να μοιραστεί μαζί μας όλα τα μυστικά της.

Δέσποινα, πότε και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τη διατροφή επαγγελματικά; Υπήρξε κάποιο προσωπικό βίωμα που σε ώθησε σε αυτόν το δρόμο;

Δυστυχώς, πολλές φορές η αφύπνιση έρχεται μέσα από κάτι δυσάρεστο. Για μένα, η αφορμή ήταν η διάγνωση της αδελφής μου με καρκίνο. Τότε μπήκαμε ως οικογένεια σε μια βαθιά αναζήτηση: τι πρέπει να τρώμε για να στηρίξουμε το σώμα μας και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ενισχύσουμε την υγεία μας. Μιλήσαμε με γιατρούς και ειδικούς από όλο τον κόσμο. Μέσα από όλη αυτήν τη διαδικασία, καταλάβαμε ότι τα επεξεργασμένα τρόφιμα –αυτά που έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε «κανονικά»– είναι στην πραγματικότητα εκείνα που κουράζουν και επιβαρύνουν τον οργανισμό μας. Γι’ αυτό, ξεκινήσαμε μαζί με την αδελφή μου μια διατροφή απαλλαγμένη από αλεύρι σίτου, ζάχαρη, γαλακτοκομικά και αλάτι. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: έχασα 22 κιλά, η ενέργειά μου απογειώθηκε, οι εξετάσεις μου ήταν άψογες και ένιωθα ένας άλλος άνθρωπος, ένας καινούριος εαυτός.

Ήθελα λοιπόν να μοιραστώ αυτήν τη γνώση. Ξεκίνησα να ανεβάζω τις συνταγές μου στο Instagram και πολύ σύντομα ο κόσμος άρχισε να μου στέλνει μηνύματα και να μου ζητά συνταγές, φαγητά και ιδέες. Έτσι, μέσα στην περίοδο του εγκλεισμού του κορονοϊού, γεννήθηκε το Do Eat by DK. Μέχρι τότε, διατηρούσα το δερματολογικό ιατρείο μου, με σταθερή και επιτυχημένη πορεία για 26 χρόνια. Κάποια στιγμή, όμως, ήρθε η ώρα της μεγάλης απόφασης. Με πολλή αγάπη αλλά και συγκίνηση, λοιπόν, αποχαιρέτησα την ιατρική καριέρα για να αφιερωθώ αποκλειστικά στο όραμά μου για την ευεξία μέσα από την τροφή.

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις και τα σημαντικότερα μαθήματα στην πορεία σου μέχρι σήμερα;

Μεγάλη πρόκληση ήταν το να ξεκινήσω από το μηδέν σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο, χωρίς να έχω επιχειρηματικό υπόβαθρο. Από την πρώτη συνταγή που ανέβασα στο Instagram μέχρι το να στήσω την εταιρεία, το να επιλέξω τα σωστά προϊόντα, το να εκπαιδεύσω ομάδα και το να διατηρήσω την ποιότητα, όλα ήταν μαθήματα στην πράξη. Και συνεχίζουν να είναι. Αυτό που έμαθα είναι ότι όταν έχεις καθαρή πρόθεση, απέραντη αγάπη και βαθιά πίστη σε αυτό που κάνεις, βρίσκεις το δρόμο. Μπορεί να μην είναι εύκολος πάντα, αλλά είναι αληθινός.

Πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπει σήμερα ο κόσμος τη διατροφή σε σχέση με όταν ξεκινούσες;

Η διαφορά είναι τεράστια. Όταν ξεκινούσα, οι περισσότεροι έβλεπαν τη διατροφή απλώς ως μέσο για απώλεια βάρους. Όλα περιστρέφονταν γύρω από δίαιτες, θερμίδες και «απαγορευμένες τροφές». Δεν υπήρχε συνείδηση για το πώς η τροφή επηρεάζει τη συνολική υγεία, την ενέργεια και την ψυχολογία μας. Σήμερα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο κόσμος έχει αρχίσει να έχει περισσότερες αναζητήσεις. Υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση και οι άνθρωποι πλέον ενδιαφέρονται πραγματικά για το τι βάζουν στο σώμα τους. Δεν ψάχνουν μόνο «τι να φάνε για να αδυνατίσουν», αλλά και «πώς να τρέφονται για να αισθάνονται καλύτερα», να έχουν ενέργεια, καθαρό μυαλό και ισχυρό ανοσοποιητικό.

Τι θα βρει κάποιος που επισκέπτεται το κατάστημά σου για πρώτη φορά; Υπάρχουν προϊόντα σταθερά στο χρόνο και αγαπημένα όλων;

Αυτό που θα καταλάβει κάποιος με το που περάσει την πόρτα του Do Eat Spot είναι ότι δεν πρόκειται για ένα απλό «υγιεινό» κατάστημα, είναι ένας χώρος όπου κάθε προϊόν έχει λόγο ύπαρξης. Θα ανακαλύψει προϊόντα που δύσκολα θα βρει αλλού ειδικά συγκεντρωμένα σε ένα χώρο – από smoothies με ψαγμένες συνταγές, σχεδιασμένες να υπηρετούν ανάγκες όπως ενέργεια, λάμψη στο δέρμα, ενίσχυση του μεταβολισμού και υποστήριξη πριν ή μετά την προπόνηση, μέχρι πλήρως gluten-free επιλογές, κατάλληλες και για άτομα με κοιλιοκάκη. Υπάρχουν επίσης βούτυρα από 100% ελληνικούς καρπούς, υγιεινά αλλά πεντανόστιμα πρωινά, χορταστικές σαλάτες, σνακ για παιδιά και ενηλίκους, όλα χωρίς επεξεργασμένα υλικά και εκπτώσεις στη γεύση.

Ποια είναι η πιο επιτυχημένη συνταγή σου στα social μέχρι σήμερα και γιατί πιστεύεις ότι έχει τόσο μεγάλη αποδοχή;

Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μόνο μία. Οι περισσότερες συνταγές μου έχουν πολύ θετική ανταπόκριση, αλλά αυτές που ξεχωρίζουν με βάση την απήχηση, τα σχόλια και τα μηνύματα που λαμβάνω είναι όσες απευθύνονται στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Οτιδήποτε μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους για το σχολείο, αλλά και να το πάρουν μαζί τους στις εκδρομές τους, γίνεται αμέσως αγαπητό. Οι μαμάδες αναζητούν συνεχώς ιδέες που να είναι υγιεινές, χωρίς ζάχαρη και γλουτένη, αλλά και νόστιμες – γιατί τα παιδιά δεν κάνουν συμβιβασμούς στη γεύση! Κι όταν μια συνταγή πετυχαίνει αυτό το balance, γίνεται ανάρπαστη.

Αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει να τρέφεται πιο σωστά, ποια θα ήταν τα τρία πρώτα και βασικά βήματα που θα του πρότεινες;

Να διαβάζεις τις ετικέτες. Αυτό από μόνο του είναι αποκαλυπτικό. Θα εκπλαγείς με το πόση ζάχαρη, επεξεργασμένα έλαια, πρόσθετα και κρυφά υλικά υπάρχουν ακόμα και σε προϊόντα που θεωρούνται «υγιεινά». Βγάλε τα επεξεργασμένα, όχι τις θερμίδες. Δεν χρειάζεται να μπεις σε δίαιτα ή να μετράς ποσότητες. Ξεκίνα αφαιρώντας απλώς τροφές που δεν προσφέρουν κάτι στο σώμα σου: ζάχαρη, άσπρο αλεύρι, έτοιμα σνακ και αναψυκτικά. Φρόντισε να έχεις υγιεινές επιλογές έτοιμες. Η οργάνωση είναι το κλειδί. Αν έχεις στο σπίτι σου υγιεινά σνακ, βρασμένα αβγά, ωμούς ξηρούς καρπούς, φρούτα, smoothies ή σούπες, δεν θα καταφύγεις στο «ό,τι να ’ναι» επειδή πεινάς ή βιάζεσαι. Η διατροφή γίνεται βιώσιμη όταν είναι και πρακτική.

Ποια θεωρείς τα πιο υποτιμημένα αλλά απαραίτητα τρόφιμα που πρέπει να έχουμε στην καθημερινότητά μας;

Υπάρχουν κάποια που είναι αληθινοί διατροφικοί θησαυροί:

Σπόροι και ξηροί καρποί (ωμοί και χωρίς αλάτι): Οι σπόροι τσία, οι λιναρόσποροι ή οι κολοκυθόσποροι, τα καρύδια και τα αμύγδαλα προσφέρουν καλά λιπαρά, πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά και είναι ιδανικά για πρωινό ή σνακ. Όσπρια: Είναι γεμάτα πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και σίδηρο. Και δεν χρειάζεται να τα τρώμε μόνο μαγειρεμένα, μπορούμε να τα κάνουμε σαλάτα, ντιπ, ακόμα και μπιφτέκια. Αβγά: Πολύ απλά, πολύ παρεξηγημένα. Αποτελούν πηγή πλήρους πρωτεΐνης και τέλεια βάση για πρωινό, σνακ ή ελαφρύ γεύμα. Μπαχαρικά και βότανα: Εκτός από γεύση, έχουν και τεράστια αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Κουρκουμάς, κανέλα, ρίγανη, θυμάρι… Μικρές ποσότητες που κάνουν μεγάλη διαφορά στη διατροφή και την υγεία.

Η αλήθεια είναι ότι η μαγεία στη διατροφή δεν βρίσκεται πάντα στα superfoods ή τα καινούρια trends. Βρίσκεται στα απλά, φυσικά τρόφιμα, αρκεί να τα βάλουμε ξανά στην κουζίνα και στο πιάτο μας.

Τι προτείνεις σε κάποιον με έντονο πρόγραμμα και λίγο χρόνο για μαγείρεμα; Ποιες είναι οι καλύτερες λύσεις on the go;

Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει έντονο πρόγραμμα – και ξέρω ότι αν δεν έχεις εύκολες, έτοιμες λύσεις, καταλήγεις να τρως ό,τι βρεθεί μπροστά σου. Γι’ αυτό και πάντα προτείνω πρακτικές, γρήγορες επιλογές που δεν χρειάζονται ιδιαίτερο μαγείρεμα, αλλά έχουν διατροφική αξία.

Smoothies: Ένας πολύ ωραίος τρόπος να απολαύσεις τα οφέλη των φρούτων, των φυτικών ινών και των καλών λιπαρών και να πάρεις ενέργεια μέσα σε 5 λεπτά. Προσθέτεις φυτικό γάλα, μπανάνα, κάποιο βούτυρο καρπών και σπόρους και έχεις έτοιμο πρωινό ή ενδιάμεσο γεύμα.

Ένας πολύ ωραίος τρόπος να απολαύσεις τα οφέλη των φρούτων, των φυτικών ινών και των καλών λιπαρών και να πάρεις ενέργεια μέσα σε 5 λεπτά. Προσθέτεις φυτικό γάλα, μπανάνα, κάποιο βούτυρο καρπών και σπόρους και έχεις έτοιμο πρωινό ή ενδιάμεσο γεύμα. Σπιτικά energy balls ή μπάρες: Με χουρμάδες, βρόμη, ταχίνι ή ξηρούς καρπούς, φτιάχνονται σε λίγα λεπτά, μπαίνουν στο ψυγείο και είναι υπέροχο σνακ on the go.

Με χουρμάδες, βρόμη, ταχίνι ή ξηρούς καρπούς, φτιάχνονται σε λίγα λεπτά, μπαίνουν στο ψυγείο και είναι υπέροχο σνακ on the go. Βραστά αβγά, ψωμί χωρίς γλουτένη και σαλάτες σε βαζάκια: Τα έχεις ετοιμάσει από το προηγούμενο βράδυ, παίρνεις ένα μαζί σου και είσαι καλυμμένος για ώρες.

Τα έχεις ετοιμάσει από το προηγούμενο βράδυ, παίρνεις ένα μαζί σου και είσαι καλυμμένος για ώρες. Προϊόντα από το Do Eat Spot: Γι’ αυτό άλλωστε το δημιούργησα, για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει κάτι που να είναι και νόστιμο και υγιεινό εύκολα και γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να σκέφτεται ή να κάνει προετοιμασία.

Το βασικό είναι να μην περιμένεις να πεινάσεις για να αποφασίσεις τι θα φας. Αν έχεις φροντίσει από πριν, οι καλές επιλογές γίνονται συνήθεια και όχι κόπος.

Το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής. Ποια είναι η δική σου άποψη για την αξία του στην υγεία μας και πώς μπορούμε να το εντάξουμε σωστά στην καθημερινότητά μας;

Το ελαιόλαδο είναι υπερτροφή. Δεν είναι απλώς ένα «λάδι για μαγείρεμα», είναι μία από τις πιο δυνατές φυσικές ασπίδες που μπορούμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας. Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, βοηθά στη ρύθμιση της χοληστερίνης, προστατεύει την καρδιά, το έντερο και το δέρμα και υποστηρίζει τον οργανισμό σε κυτταρικό επίπεδο. Φυσικά, μιλάμε πάντα για εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, καλής ποιότητας – γιατί εκεί βρίσκεται και η διαφορά. Δεν είναι όλα τα ελαιόλαδα ίδια. Προσωπικά, επιλέγω ελληνικό, ψυχρής έκθλιψης και, αν είναι δυνατόν, από μικρούς παραγωγούς που εμπιστεύομαι. Το σημαντικό είναι να το εντάξουμε σωστά στην καθημερινότητά μας:

Χρησιμοποιώ ωμό ελαιόλαδο πάνω από τις σαλάτες, τα λαχανικά ή το φαγητό – εκεί έχει τη μέγιστη διατροφική αξία του.

Το βάζω σε ντιπ, dressings ή σούπες αντί για κρέμες ή έτοιμες σάλτσες.

Είναι εξαιρετικό και σε υγιεινά γλυκά, όπως κέικ χωρίς βούτυρο.

Και, φυσικά, είναι κύριο συστατικό στο μαγείρεμα – αλλά με μέτρο για να μη χάνουμε τα θρεπτικά του στοιχεία με το υπερβολικό ψήσιμο.

Το ελαιόλαδο είναι ένα δώρο της φύσης που έχουμε στη χώρα μας και είναι κρίμα να μην το αξιοποιούμε με το σεβασμό που του αρμόζει.

Διατροφή και αντιγήρανση: Πες μας τις τροφές που σταματούν το χρόνο.

Η αντιγήρανση δεν είναι μαγεία, αλλά τρόπος ζωής. Και η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο. Το σώμα μας ανανεώνεται καθημερινά σε κυτταρικό επίπεδο, κι αυτό που του προσφέρουμε μέσω της τροφής επηρεάζει άμεσα την υγεία, την ενέργεια και, βέβαια, την εμφάνισή μας. Υπάρχουν λοιπόν τροφές που έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση και που θεωρώ συμμάχους στη μάχη με το χρόνο:

Μούρα (μπλε, φράουλες, κράνμπερι): Γεμάτα αντιοξειδωτικά, που προστατεύουν τα κύτταρα από την πρόωρη γήρανση.

Γεμάτα αντιοξειδωτικά, που προστατεύουν τα κύτταρα από την πρόωρη γήρανση. Αβοκάντο: Πλούσιο σε καλά λιπαρά και βιταμίνη Ε, που θρέφει το δέρμα από μέσα προς τα έξω.

Πλούσιο σε καλά λιπαρά και βιταμίνη Ε, που θρέφει το δέρμα από μέσα προς τα έξω. Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο: Όπως είπα και πριν, είναι βασικό για τη φροντίδα του δέρματος, της καρδιάς και των αγγείων.

Όπως είπα και πριν, είναι βασικό για τη φροντίδα του δέρματος, της καρδιάς και των αγγείων. Ξηροί καρποί και σπόροι: Ειδικά, καρύδια, λιναρόσποροι και τσία για τα ω-3 λιπαρά τους.

Ειδικά, καρύδια, λιναρόσποροι και τσία για τα ω-3 λιπαρά τους. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι και η ρόκα: Καθαρίζουν τον οργανισμό και ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου.

Καθαρίζουν τον οργανισμό και ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου. Κουρκουμάς και κανέλα: Φυσικά αντιφλεγμονώδη, συμβάλλουν στη μακροζωία.

Φυσικά αντιφλεγμονώδη, συμβάλλουν στη μακροζωία. Κακάο (ακατέργαστο): Πηγή πολυφαινολών, ανεβάζει τη διάθεση και κάνει καλό στο δέρμα.

Πηγή πολυφαινολών, ανεβάζει τη διάθεση και κάνει καλό στο δέρμα. Πράσινο τσάι: Διαθέτει αντιγηραντικές ιδιότητες και τονώνει το μεταβολισμό.

Το μυστικό όμως δεν είναι να καταναλώνουμε μόνο τις «σωστές τροφές». Πρέπει να αποφεύγουμε κι εκείνες που επιταχύνουν τη γήρανση: ζάχαρη, επεξεργασμένα λιπαρά, trans fats και έτοιμα προϊόντα. Η αληθινή λάμψη δεν έρχεται από το μακιγιάζ, αλλά από τη φροντίδα που δίνουμε στον οργανισμό μας καθημερινά. Και η διατροφή είναι το πιο φυσικό φίλτρο ομορφιάς και μακροζωίας.

Ποιο είναι το δικό σου comfort food;

Όσο κι αν αγαπώ τη δημιουργία και τη δοκιμή νέων συνταγών, το comfort food μου είναι κάτι πολύ απλό, ζεστό και γνώριμο: ένα πιάτο με σπιτική σούπα λαχανικών με λίγο ρύζι ή κινόα και καλό ελαιόλαδο από πάνω. Μυρίζει σπίτι, φροντίδα, θαλπωρή. Είναι το φαγητό που με ηρεμεί, που με μαζεύει όταν όλα γύρω τρέχουν. Αν θέλω κάτι πιο γλυκό, τότε σίγουρα θα προτιμήσω ένα κέικ με αλεύρι αμυγδάλου, κακάο και ξηρούς καρπούς – χωρίς ζάχαρη φυσικά, αλλά γεμάτο γεύση. Μου θυμίζει τις πρώτες συνταγές που έφτιαξα όταν ξεκίνησα το ταξίδι μου με τη διατροφή και έχει μέσα του όλη την αγάπη και την προσπάθεια εκείνης της αλλαγής. Το comfort food για μένα δεν είναι απλώς νόστιμο. Είναι αυτό που σε συνδέει με τον εαυτό σου, σε γειώνει και σε κάνει να νιώθεις ασφαλής.

Ποια είναι η ρουτίνα που σου ομορφαίνει τη ζωή;

Οι μικρές σταθερές μου συνήθειες, αυτές που με φροντίζουν σιωπηλά και με κρατούν σε ισορροπία μέσα στην ένταση της καθημερινότητας. Το πρωινό μου τελετουργικό είναι ιερό: λίγο χρόνο μόνη μου, ένα ζεστό ρόφημα, μερικές σκέψεις ή ευγνωμοσύνες στο χαρτί και μετά ξεκινά η ημέρα μου με καθαρό μυαλό και εσωτερική συγκέντρωση. Αυτό με βοηθά να έχω ενέργεια, διάθεση και καθαρότητα, είτε σε μια ήσυχη καθημερινότητα είτε σε δέκα meetings στη σειρά. Η επαφή με τα παιδιά μου, την ομάδα μου και τον κόσμο στα social με γεμίζουν, αλλά χρειάζομαι και στιγμές απόλυτης ησυχίας για να ακούσω τον εαυτό μου. Φυσικά, εξίσου σπουδαίο είναι το φαγητό. Να φτιάχνω κάτι θρεπτικό, να το απολαμβάνω συνειδητά, να νιώθω πως φροντίζω το σώμα και το μέσα μου. Είναι μια καθημερινή υπενθύμιση ότι η ζωή ομορφαίνει όταν της δίνεις προσοχή, όχι όταν τρέχεις να τη φτάσεις.

Μακαρονοσαλάτα με πένες ρυζιού

Χρόνος προετοιμαίας: 15 ΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 μερίδες

250 γρ. πένες ρυζιού

20 ντοματίνια

100 γρ. ελιές

3 κ.γ. ε.π. ελαιόλαδο

Λίγα φύλλα φρέσκου δυόσμου

Φύλλα κάππαρης

Λίγο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

1 κ.σ. τυρί κότατζ 4%

Εκτέλεση

Βράζουμε τις πένες ρυζιού σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία τους, για περίπου 12-15 λεπτά. Τις σουρώνουμε και τις μεταφέρουμε σε ένα μπολ.

Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε.

Μυστικό: Για ακόμα πιο χορταστικό γεύμα και μεγαλύτερη δόση πρωτεΐνης, προσθέτουμε 100 γρ. ψητό ή βραστό κοτόπουλο μαριναρισμένο σε χυμό εσπεριδοειδών.

Παστέλι με σοκολάτα

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6 μερίδες

150 γρ. αναποφλοίωτο σουσάμι

7 βασιλικούς χουρμάδες

50 γρ. σοκολάτα 100% κακάο

1½ κ.σ. σιρόπι αγαύης

Φιλέ αμυγδάλου

Εκτέλεση

Μουλιάζουμε τους χουρμάδες σε ζεστό νερό για τουλάχιστον μισή ώρα. Καβουρντίζουμε σε ένα τηγάνι και σε δυνατή φωτιά το σουσάμι χωρίς προσθήκη λιπαρής ουσίας για 2-3 λεπτά. Το αφήνουμε να κρυώσει.

Στραγγίζουμε τους χουρμάδες και τους πολτοποιούμε στο πολυκόφτη. Ανακατεύουμε τους πολτοποιημένους χουρμάδες με το καβουρντισμένο σουσάμι και στρώνουμε το μείγμα στη βάση ενός μικρού ρηχού ταψιού.

Λιώνουμε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί, προσθέτουμε το σιρόπι αγαύης και ανακατεύουμε.