Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, ένας 67χρονος, για τη δολοφονία του οποίου συνελήφθη ο ίδιος του ο γιος, ηλικίας 30 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής (24/5).

Ο 30χρονος γιος του φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς πως εκείνος τον χτύπησε με ένα σκαμπό ύστερα από έντονο επεισόδιο που προηγήθηκε μεταξύ τους το βράδυ του Σαββάτου μέσα στο σπίτι τους. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα κατσαβίδι, το οποίο περισυνέλλεξαν.

Η κόρη του 67χρονου ήταν εκείνη που κάλεσε τις Αρχές καθώς δεν μπορούσε να βρει τον πατέρα της στο τηλέφωνο.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται ενώ ιατροδικαστής παρέλαβε τη σορό του 67χρονου.