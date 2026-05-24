Ο Ολυμπιακός σε ένα δραματικό τελικό επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Οι ερυθρόλευκοι μετά το 1997, το 2012 και το 2013 επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με 11 κατακτήσεις και ακολουθούν η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 8 και ο Παναθηναϊκός με επτά.

Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague