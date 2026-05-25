Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Euroleague στο «Telekom Center» επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των Ερυθρόλευκων ήταν δίχως αμφιβολία ο Εβάν Φουρνιέ, που έδειξε για ακόμη μία φορά την τεράστια ποιότητά του.

Ο Γάλλος αναδείχθηκε MVP του τελικού και έδειξε να απολαμβάνει τις στιγμές. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον αγώνα αποθέωσε τους φίλους του Ολυμπιακού.

«Ακούγεται υπέροχο ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης. Τρομεροί οπαδοί. Θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, στην ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο μας, αλλά ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτόν τον κόσμο. Δεν πήρα από πέρσι κίνητρο. Πήρα από αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο», ανέφερε ο Φουρνιέ στις δηλώσεις του.