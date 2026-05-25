Με ανάρτησή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης , που είδε από κοντά τον τελικό στο ΟΑΚΑ, συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ των Πειραιωτών για την κατάκτηση της Euroleague.

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην κορυφή της Ευρώπης!Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Euroleague!», αναφέρει.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Συγχαρητήρια στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Euroleague από την ομάδα μπάσκετ ανδρών του Συλλόγου.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ομάδα μπάσκετ ανδρών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague της σεζόν 2025-26, στο Final 4 του ΟΑΚΑ. Το τέταρτο τρόπαιο της Euroleague στην ιστορία του τμήματος, με τον σύλλογο να φτάνει τους 343 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα! Συγχαρητήρια Θρύλε, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!