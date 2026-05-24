Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, αφού στον τελικό του ΟΑΚΑ επιβλήθηκε 92-85 της Ρεάλ. Μεγάλη συμβολή στην επιτυχία των ερυθρόλευκων είχε δεδομένα και ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ αναδείχθηκε MVP του τελικού απόλυτα δικαιολογημένα. Στον τελικό ο Φουρνιέ ήταν συγκλονιστικός, αφού σε 27.20 λεπτά συμμετοχής κατάφερε να πετύχει 20 πόντους, με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5/5 βολές, πέντε ριμπάουντ, ασίστ και ένα κλέψιμο. Τι άλλο να κάνει;
The 2026 EuroLeague Final Four MVP ⭐️ @EvanFourmizz
Presented by @Moto #F4GLORY pic.twitter.com/eyaKgHThqr
— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026