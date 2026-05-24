Συνεχίζεται και σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, η αστάθεια στη χώρα μας. Ο καιρός θα παραμείνει βροχερός, ενώ καταιγίδες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους τις επόμενες ώρες σε αρκετές περιοχές. Το «φθινοπωρινό» σκηνικό θα παραμείνει μέχρι την Τρίτη, ενώ η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την Αττική, λίγες μπόρες αναμένονται από το μεσημέρι σε βόρεια και δυτικά αν και προς το βράδυ τα φαινόμενα θα κοπάσουν. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Από το απόγευμα, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, φέρνοντας μπόρες σε Πελοπόννησο, Δυτικά, Θεσσαλία και Μακεδονία, ενώ δεν αποκλείονται και οι χαλαζοπτώσεις.

Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν έως 6 μποφόρ, ενώ αναμένεται και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Μάλιστα, παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και αύριο, Δευτέρα 25 Μαΐου. Λίγες βροχές πρόκειται να παρουσιαστούν στα Ανατολικά και την Κρήτη, καθώς και από το μεσημέρι στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.

Πότε έρχεται το καλοκαίρι;

Την Τρίτη, οι βροχές θα σταματήσουν σε μεγάλο βαθμό και η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ώστε να μας προετοιμάσει για την Πέμπτη που το θερμόμετρο θα δείξει τοπικά ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Αν και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για τον καιρού του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, τα προγνωστικά δείχνουν αστάθεια με βροχές κυρίως στο εσωτερικό της χώρας.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ

Μακεδονία, Θράκη

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησία Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Ανεμοι : Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελλοπόνησος

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 και στα τοπικά στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα τοπικά στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις Κυκλάδες 6 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις Κυκλάδες 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησία Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 6 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Ανεμοι : Βόρειοι βορειοανατολικοί 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ.

: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη