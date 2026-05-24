Ένα παιχνίδι ανάλογο της ιστορία των δύο ομάδων παρακολούθησαν οι φίλοι του μπάσκετ στο πρώτο 20λεπτο του τελικού της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Οι ερυθρόλευκοι πήγαν στα αποδυτήρια όντας μπροστά στο σκορ με 46-44.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν πρώτος σκόρερ για τους ερυθρόλευκους με 11 πόντους και είχε την πολύτιμη βοήθεια του Πίτερς με εννιά. Στην αντίπερα όχθη ο Λάιλς παίζει μόνος του έχοντας 21 πόντους σε 15 λεπτά συμμετοχής και τρομερά στατιστικά.

Καλύτερη έναρξη από τη Ρεάλ

Η Ρεάλ ήταν εκείνη που μπήκε πιο δυνατά στον τελικό. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μαδριλένους ο οποίος ήταν «καυτός». Ο φόργουορντ της «Βασίλισσας» πέτυχε δέκα πόντους μέσα σε τρία λεπτά και έτσι η Ρεάλ προηγήθηκε με 12-3.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση με τον Βεζένκοφ να αναλαμβάνει δράση και να μειώνει σε 15-12 με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών στον αγώνα. Η Ρεάλ συνέχισε να είναι εξαιρετικά εύστοχη έξω από τη γραμμή του τριπόντου κάτι που της επέτρεψε να κλείσει την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 19-26.

Το γύρισε με γαλλικό κλειδί

Με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου ο Αμπάλδε ανέβασε τη διαφορά στους δέκα πόντους (19-29). Ωστόσο, ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και με γρήγορο 6-0 μείωσε στους τέσσερις αναγκάζοντας τον Σκαριόλο να πάρει τάιμ άουτ.

Η Ρεάλ έμενε μπροστά στο σκορ με τους παίκτες να σκοράρουν κυρίως με τρίποντα. Ωστόσο, κάπου εκεί μίλησε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ σημείωσε έντεκα πόντους και με τη βοήθεια του Πίτερς οδήγησαν τους ερυθρόλευκους σε ανατροπή σκηνικού.

Ο Ολυμπιακός αρχικά ισοφάρισε σε 36-36 και στη συνέχεια κατάφερε να ξεφύγει με πέντε. Οι Μαδριλένοι απάντησαν με δικό τους επί μέρους 5-0 πριν ο Πίτερς με καλάθι σχεδόν στη λήξη του χρόνου στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-44.