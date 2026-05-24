Ο Ολυμπιακός νίκησε την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για την σεζόν 2025-2026 με τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» να πανηγυρίζουν για την τεράστια επιτυχία.

Στο Πασαλιμάνι στήθηκε ένα «τρελό» πάρτι από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του Πειραιά, οι οποίοι ξέσπασαν σε απίστευτους πανηγυρισμούς με την κόρνα της λήξης, όταν ο Ολυμπιακός ήταν και με την «βούλα» ο μεγάλος νικητής στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ. Η νύχτα έγινε… μέρα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι άναψαν δεκάδες καπνογόνα και τα συνθήματα δονούσαν την ατμόσφαιρα.

Ανάλογη ατμόσφαιρα είχαμε και στο Δημοτικό Θέατρο όπου αναμένεται να φτάσει και η αποστολή των πρωταθλητών ευρώπης.

Δείτε πλάνα από το Πασαλιμάνι και το Δημοτικό Θέατρο