Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (21:00) στο «T-Center» τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague και ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τη σπουδαία αναμέτρηση, στηρίζοντας έμπρακτα την ομάδα μπάσκετ στη μάχη για τον τίτλο.

Ο ηγέτης των ερυθρόλευκων, όπως και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, έτσι και στον μεγάλο τελικό δίνει το «παρών», εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο της ομάδας, που περίμενε την άφιξη του και τον καταχειροκρότησε. Μαζί του βρίσκεται και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης.

Προτού πάρει τη θέση του ο Βαγγέλης Μαρινάκης πέρασε από την κερκίδα των οπαδών του Ολυμπιακού και γνώρισε την αποθέωση, ανταλλάσσοντας χειραψίες με όσους βρίσκονταν στις πρώτες σειρές

Είναι μια ακόμα φορά που ο ηγέτης του συλλόγου βρίσκεται δίπλα στην μπασκετική ομάδα, όπως έχει κάνει άλλωστε πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και σε άλλα τμήματα του συλλόγου.