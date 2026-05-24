Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης αφού το βράδυ της Κυριακής κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Οι ερυθρόλευκοι με ψυχωμένη εμφάνιση επικράτησαν 92-85 της Ρεάλ σε έναν δραματικό τελικό που κρίθηκε στο φινάλε.

Μέσα στο κατακόκκινο ΟΑΚΑ από περίπου 18.000 φίλους του ο Ολυμπιακός έφτασε ως το τέλος της διαδρομής. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε για μεγάλους πρωταγωνιστές ξανά τους Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου.

Στην αντίπερα όχθη η Ρεάλ παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε χωρίς σέντερ, τα έδωσε όλα με τους Λάιλς και Χεζόνια να παίρνουν στην πλάτη τους την ομάδα, αλλά αυτό δεν έφτανε.

Καλύτερη έναρξη από τη Ρεάλ

Η Ρεάλ ήταν εκείνη που μπήκε πιο δυνατά στον τελικό. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μαδριλένους ο οποίος ήταν «καυτός». Ο φόργουορντ της «Βασίλισσας» πέτυχε δέκα πόντους μέσα σε τρία λεπτά και έτσι η Ρεάλ προηγήθηκε με 12-3.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση με τον Βεζένκοφ να αναλαμβάνει δράση και να μειώνει σε 15-12 με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών στον αγώνα. Η Ρεάλ συνέχισε να είναι εξαιρετικά εύστοχη έξω από τη γραμμή του τριπόντου κάτι που της επέτρεψε να κλείσει την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 19-26.

Το γύρισε με γαλλικό κλειδί

Με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου ο Αμπάλδε ανέβασε τη διαφορά στους δέκα πόντους (19-29). Ωστόσο, ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και με γρήγορο 6-0 μείωσε στους τέσσερις αναγκάζοντας τον Σκαριόλο να πάρει τάιμ άουτ.

Η Ρεάλ έμενε μπροστά στο σκορ με τους παίκτες να σκοράρουν κυρίως με τρίποντα. Ωστόσο, κάπου εκεί μίλησε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ σημείωσε έντεκα πόντους και με τη βοήθεια του Πίτερς οδήγησαν τους ερυθρόλευκους σε ανατροπή σκηνικού.

Ο Ολυμπιακός αρχικά ισοφάρισε σε 36-36 και στη συνέχεια κατάφερε να ξεφύγει με πέντε. Οι Μαδριλένοι απάντησαν με δικό τους επί μέρους 5-0 πριν ο Πίτερς με καλάθι σχεδόν στη λήξη του χρόνου στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-44.

Μάχη μέχρις εσχάτων

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με την είσοδό του στο ματς σκόραρε ένα τρίποντο που έδωσε προβάδισμα πέντε πόντων στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, η Ρεάλ με καλάθια από τους Χεζόνια και Αμπάλδε έφερε αμέσως το ματς στα ίσα.

Ο Μιλουτίνοφ με δύσκολο καλάθι έδωσε ανάσα τεσσάρων πόντων για τον Ολυμπιακό (54-50). Ωστόσο, η Ρεάλ συνέχισε να αντιστέκεται. Με επί μέρους 10-0 προηγήθηκε 54-60 αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζωκα να πάρει τάιμ άουτ.

Το αποτέλεσμα; Ο Ολυμπιακός έτρεξε επί μέρους 9-0 και μείωσε αμέσως στον πόντο (59-60). Στα τελευταία δύο λεπτά της τρίτης περιόδου είχαμε μάχη πόντο – πόντο με τη Ρεάλ να ολοκληρώνει το δεκάλεπτο προηγούμενη με 61-65.

Έτσι, όλα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο. Η έναρξη της περιόδου βρήκε τον Ολυμπιακό να προσπερνά με δύο διαδοχικά τρίποντα από Φουρνιέ και Τζόζεφ. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε ακατάλληλο για καρδιακούς.

Ολυμπιακός – Ρεάλ 92-85

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85