Αν έπρεπε να παρουσιάσουμε μια κατηγορία που χαρακτηρίζει την κουζίνα του τόπου μας, αυτή θα ήταν σίγουρα τα λαδερά. Φασολάκια, μπάμιες, μελιτζάνες και ένα σωρό άλλα λαχανικά από το μποστάνι συνδυάζονται με το ελαιόλαδο για να βγάλουν όλη τη γλύκα τους και την ουσία της ελληνικής γαστρονομίας σε ένα πιάτο.

Ανάλογα με την περιοχή, καθορίζεται και το κάθε φαγητό. Στην Κρήτη, το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται γενναιόδωρα και τα λαδερά λειτουργούν σαν γέφυρα ανάμεσα στα προϊόντα του κήπου και τα άγρια χόρτα των βουνών του νησιού. Χαρακτηριστικά πιάτα είναι οι σουπιές με μάραθο και οι αγκινάρες με κουκιά, όπου οι γήινες γεύσεις των οσπρίων συνδυάζονται με τη φρεσκάδα των αρωματικών βοτάνων.

Προχωρώντας προς τις Κυκλάδες, η περιορισμένη υγρασία ενισχύει τη νοστιμιά των λαχανικών και οδηγεί σε συνταγές όπως η μανούρα της Σίφνου με φασολάκια, με το τυρί να λιώνει πάνω στη σάλτσα που μαγειρεύεται αργά και υπομονετικά μέχρι να μελώσει. Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, πρωταγωνιστούν οι μπάμιες, συχνά ψημένες με ντομάτα και λίγο ξίδι ώστε να διατηρούν τη σπιρτάδα τους, ενώ στη Μακεδονία ξεχωρίζουν οι πιπεριές και το πράσο, με το πρασόρυζο να εμπλουτίζεται συχνά με δαμάσκηνα, συνδυάζοντας γλυκές και όξινες νότες. Στις περιοχές όπου μετοίκησαν πολλοί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη τα λαδερά είναι πιο αρωματικά και κάπως εκλεπτυσμένα. Οι αγκινάρες αλά πολίτα με άνηθο και το ιμάμ με τις μελωμένες μελιτζάνες και το μπόλικο κρεμμύδι είναι ίσως τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα αυτής της παράδοσης.

Με τα λίγα φρέσκα λαχανικά της εποχής, καλό ελαιόλαδο και την υπομονή της κατσαρόλας, η κουζίνα της αγροτικής Ελλάδας μετατρέπεται σήμερα σε γαστρονομικό θησαυρό. Σε δύσκολες εποχές, όπου το ακριβό και σπάνιο κρέας θεωρούνταν το φαγητό της γιορτής, τα λαδερά αποτελούσαν τη σταθερή τροφή στο ελληνικό τραπέζι. Ένας ύμνος στην εποχικότητα υλικών, καθώς κάθε εποχή έχει τα δικά της φρέσκα λαχανικά στο μποστάνι. Φασολάκια, μπάμιες και μελιτζάνες το καλοκαίρι, σπανάκι, πράσο και λάχανο το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Η φτωχική κουζίνα αλλά και η τήρηση των νηστειών μεταμόρφωσαν με τον καιρό τα λαδερά με την προσθήκη αρωματικών βοτάνων όπως ο άνηθος, ο μαϊντανός, ο δυόσμος κ.λπ. Οι νοικοκυρές κατάφεραν να εξελίξουν τα φαγητά αυτά αναδεικνύοντας τόσο τη θρεπτική τους αξία όσο και το γευστικό τους πλούτο. Χρησιμοποιώντας φρέσκα υλικά και, φυσικά, το χρυσάφι της ελληνικής γης, το ελαιόλαδο, αποδεικνύουν καθημερινά ότι δεν χρειάζονται ακριβά και σπάνια υλικά για να μεγαλουργήσουμε στην κουζίνα.

Φαγητά που θέλουν τέχνη

Όσο ανοίγει ο καιρός και ο ήλιος γίνεται πιο δυνατός, τα λαδερά έχουν την τιμητική τους. Η φρέσκια ντομάτα τρίβεται και σε συνδυασμό με το καλό λάδι μελώνει το φαγητό. Όμως έχουν κι αυτά τα μυστικά τους. Προσθέτουμε ελάχιστο νερό στην αρχή ή και καθόλου αν οι ντομάτες είναι πολύ ζουμερές – τα λαχανικά πρέπει να σιγομαγειρεύονται στους δικούς τους χυμούς. Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε νερό, πάντα ζεστό και σε μικρές δόσεις. Σοτάρουμε καλά το κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει και να γλυκάνει και μετά θωρακίζουμε ελαφρώς τα λαχανικά (π.χ., τα φασολάκια ή τις μπάμιες) στο λάδι. Αυτό δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που εμποδίζει τα λαχανικά να λιώσουν και βοηθά τη σάλτσα να δέσει στο τέλος.

Μόλις το φαγητό πάρει την πρώτη βράση, χαμηλώνουμε το μάτι στο ελάχιστο. Το σιγανό μαγείρεμα επιτρέπει στο ελαιόλαδο να γαλακτωματοποιηθεί με τα σάκχαρα των λαχανικών, δημιουργώντας μια σάλτσα που «κολλάει» στο κουτάλι. Σε όλα τα λαδερά το μεγάλο μυστικό είναι η υπομονή. Το φαγητό πρέπει να σιγοβράσει μέχρι να εξατμιστεί κάθε ίχνος υγρασίας και να μείνει με το λάδι του. Αυτό το μελωμένο αποτέλεσμα είναι που κάνει τις βουτιές με το ζυμωτό ψωμί την πιο γλυκιά απόλαυση.

Τέλος, αφήνουμε πάντα το φαγητό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 30 λεπτά με μισάνοιχτο καπάκι. Με αυτό τον τρόπο η γεύση σταθεροποιείται και η σάλτσα αποκτά την ποθητή μελωμένη υφή. Αν θεωρούμε ότι έχει ακόμα νερό, δυναμώνουμε τη φωτιά για 2-3 λεπτά με ανοιχτό καπάκι, κουνώντας την κατσαρόλα κυκλικά (δεν ανακατεύουμε με κουτάλα για να μη διαλυθούν τα λαχανικά), μέχρι να μείνει το φαγητό μόνο το λάδι του.

Η γευστική εμπειρία του λαδερού δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη αν δεν τα σερβίρουμε στο τραπέζι με τα συνοδευτικά που θα αποκαλύψουν όλο το γευστικό τους βάθος. Απαραίτητο θεωρείται το φρέσκο ζυμωτό ψωμί, με την τραγανή κόρα και τη σφιχτή ψίχα, για την αγαπημένη βουτιά στην πλούσια σάλτσα, όπως και ένα κομμάτι πικάντικη φέτα που θα μειώσει τη λιπαρότητα και θα εξισορροπήσει τη γλύκα από τις μελιτζάνες, τα φασολάκια ή τις μπάμιες. Ελιές, φρέσκο ραπανάκι ή ακόμα και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι θα συμπληρώσουν τα ήπια γευστικά λαδερά προσφέροντάς τους μια ιδιαίτερη σπιρτάδα. Στα νησιά συνηθίζουν να τα συντροφεύουν με παστά ψάρια και θαλασσινά. Λακέρδα, γαύρος μαρινάτος ή ακόμα και λίγη ρέγγα δίπλα στο μπριάμ δίνουν μια άλλη διάσταση που απογειώνει το πιάτο.

Φασολάκια λαδερά

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος μαγειρέματος: 50΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 5-6 μερίδες

1 κιλό φρέσκα φασολάκια (τσαουλιά ή μπαρμπούνια) καθαρισμένα από τις ίνες τους

180 ml ε.π. ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον για το τελείωμα

2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1 σκελίδα σκόρδο σε λεπτές φέτες

3-4 μεγάλες ντομάτες τριμμένες

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας (προαιρετικά)

1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

2-3 πατάτες χοντροκομμένες κυδωνάτες (προαιρετικά)

Αβγό τηγανητό για το σερβίρισμα

Φρέσκο ψωμί για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε σε μια πλατιά κατσαρόλα και σε μέτρια φωτιά το μισό ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για τουλάχιστον 8-10 λεπτά, να μαλακώσει και να γίνει διάφανο – δεν θέλουμε να πάρει χρώμα, αλλά να βγάλει τα σάκχαρά του.

Προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1 λεπτό ακόμα. Ρίχνουμε τα φασολάκια και τις πατάτες (αν βάλουμε) και ανακατεύουμε καλά ώστε να ντυθούν με το λάδι. Τα αφήνουμε να σοταριστούν για 5 λεπτά μέχρι να γυαλίσουν.

Ρίχνουμε πρώτα τον πελτέ, τον τρίβουμε ελαφρώς στον πάτο της κατσαρόλας να βγάλει τα αρώματά του, και μετά την ντομάτα. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ελάχιστο ζεστό νερό – όχι παραπάνω από μισό φλιτζάνι γιατί τα λαχανικά θα βγάλουν τα δικά τους υγρά. Σκεπάζουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 45-50 λεπτά.

Περίπου 10 λεπτά προτού σβήσουμε τη φωτιά, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε το μαϊντανό. Το φαγητό είναι έτοιμο όταν τα φασολάκια είναι μαλακά σαν βούτυρο και η σάλτσα έχει μείνει μόνο με το λάδι της. Σερβίρουμε με ένα αβγό τηγανητό από πάνω και μπόλικο φρέσκο ψωμί.

Μπάμιες με μπακαλιάρο στο φούρνο

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος μαγειρέματος: 50΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 5-6 μερίδες

700 γρ. φρέσκες ή κατεψυγμένες μπάμιες καθαρισμένες

1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2-3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 ώριμη ντομάτα τριμμένη + 1 επιπλέον σε μικρά καρέ

1 κ.γ. πελτέ ντομάτας

150 ml ε.π. ελαιόλαδο

2-3 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

500 γρ. φρέσκο μπακαλιάρο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε σε μια πλατιά κατσαρόλα το μισό ελαιόλαδο και σοτάρουμε για λίγα λεπτά το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε τις μπάμιες και σοτάρουμε για 5 λεπτά ακόμα. Ρίχνουμε τον πελτέ, τις ντομάτες (τριμμένη και ψιλοκομμένη) και αλατοπιπερώνουμε.

Χαμηλώνουμε την ένταση της εστίας και αφήνουμε τις μπάμιες σε σιγανή φωτιά για περίπου 10 λεπτά χωρίς να τις ανακατεύουμε συνεχώς. Αν δούμε ότι το φαγητό στεγνώνει, συμπληρώνουμε λίγο ζεστό νερό. Στο μεταξύ, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C, στον αέρα.

Μεταφέρουμε προσεκτικά τις μπάμιες με όλα τα υγρά της κατσαρόλας σε ένα ταψί, πασπαλίζουμε με το φρέσκο μαϊντανό και τις ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 20 λεπτά.

Προσθέτουμε στη συνέχεια σε διάφορα σημεία στο ταψί τα κομμάτια του μπακαλιάρου και ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 200°C. Ψήνουμε το φαγητό για 10 λεπτά ακόμα, μέχρι να γίνει και το ψάρι. Σερβίρουμε πασπαλίζοντας με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ραντίζοντας στα πιάτα με το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

Μπριάμ

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος μαγειρέματος: 45΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6 μερίδες

2 μεγάλες φλάσκες μελιτζάνες σε κομμάτια

3-4 κολοκυθάκια σε ροδέλες

3-4 πατάτες κομμένες κυδωνάτες

1 πιπεριά Φλωρίνης χοντροκομμένη

1 πράσινη πιπεριά χοντροκομμένη

2 κρεμμύδια σε φέτες

2-3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

3-4 ώριμες ντομάτες χοντροτριμμένες

1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

150 ml ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Λίγη τριμμένη φέτα ή ξινομυζήθρα για το τελείωμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ρίχνουμε σε ένα μεγάλο ταψί όλα τα κομμένα λαχανικά, το μαϊντανό την τριμμένη ντομάτα, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά με τα χέρια να πάνε παντού το λάδι και η ντομάτα. Δεν συμπληρώνουμε νερό γιατί τα λαχανικά θα βγάλουν αρκετό κατά το ψήσιμο.