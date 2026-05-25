Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Δεκατρία χρόνια αναμονής ήταν πολλά για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν της Ρεάλ στον τελικό της EuroLeague και πανηγύρισαν την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου τους.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν φυσικά ο Πειραιάς και εκεί πήγαν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του.

Λίγο μετά τη μία το πούλμαν έφυγε από το ΟΑΚΑ και κινήθηκε με προορισμό το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στα μισά του δρόμου, εκεί που διέμενε η αποστολή των ερυθρόλευκων είχε στηθεί «μπλόκο» από μηχανοκίνητη πορεία φιλάθλων του Ολυμπιακού.

Εκεί η αποστολή μεταφέρθηκε σε ανοικτά πούλμαν και αναχώρησε για το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά συνοδεία χιλιάδων μοτοσικλετών. Μετά από σχεδόν μία ώρα κατάφερε να φτάσει εκεί όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες φίλοι των ερυθρόλευκων. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του γνώρισαν την αποθέωση με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δείτε φωτογραφίες από την αποθέωση των ερυθρόλευκων

Η αποθέωση του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά