Φανερά συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, που επικράτησε στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε: «Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους.

Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ, και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί».