Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα, με θύμα μια 16χρονη και φερόμενο δράστη έναν 35χρονο επιχειρηματία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο τους καβγάδισαν, με τον 35χρονο να κλειδώνει την ανήλικη στο σπίτι του, να μην την αφήνει να αποχωρήσει και να την απειλεί.

Παράλληλα, φέρεται να έσπαγε τζάμια μέσα στο σπίτι, επιχειρώντας να την εκφοβίσει, ενώ της είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο ώστε να μην μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν.

Η μητέρα της 16χρονης γνώριζε για τη συνάντηση με τον 35χρονο και όταν η κόρη της δεν απαντούσε σε κλήσεις και μηνύματα, ειδοποίησε την Αστυνομία, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλειά της.

Συνελήφθη ο 35χρονος

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο. Ο 35χρονος αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα και φέρεται να απείλησε ακόμη και τους αστυνομικούς. Τελικά, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε διάρρηξη της πόρτας και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το 2024 είχε καταγγελθεί από πρώην σύντροφό του για σωματική βία και απειλές.

Η ίδια, σε δήλωσή της, ανέφερε ότι είχε δεχθεί ξανά βίαιη συμπεριφορά στο παρελθόν, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενα επεισόδια.

Ο 35χρονος διατηρεί κατάστημα εστίασης στην περιοχή, ενώ κάτοικοι αναφέρουν ότι κατά διαστήματα είχε ξεσπάσματα και προβληματική συμπεριφορά.

Μάλιστα, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.