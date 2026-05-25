Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «T-Center» σε έναν από τους πιο δραματικούς τελικούς στην ιστορία του μπάσκετ και στέφθηκε για 4η φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης. Με αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο του τμήματος μπάσκετ, ο σύλλογος συνολικά έφτασε το ασύλληπτο νούμερο των 19 ευρωπαϊκών τροπαίων στα βασικά ομαδικά σπορ και συνολικά τους 343 τίτλους σε αυτά.

Συνολικά λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει πια 19 ευρωπαϊκά τρόπαια και 44 τελικούς σε ομαδικά σπορ. Όσον αφορά ειδικότερα στους διεθνείς τίτλους, υπάρχουν άλλοι 4, φτάνοντας το σύνολο στο 23. Υπάρχει το ευρωπαϊκό (Cela Cup) στην ελληνορωμαϊκή πάλη το 2006, σε ατομικό σπορ μεν αλλά σε διοργάνωση που έγινε για συλλόγους. Το ίδιο ισχύει και για το ευρωπαϊκό (Europe Trophy) στο πινγκ-πονγκ το 2023. Υπάρχουν επίσης δύο ακόμη διεθνείς τίτλοι, το βαλκανικό Κύπελλο στο ποδόσφαιρο το 1963 και το διηπειρωτικό στο μπάσκετ το 2013.

Συνοψίζοντας: 19 ευρωπαϊκοί τίτλοι σε ομαδικά σπορ, 44 ευρωπαϊκοί τελικοί σε ομαδικά σπορ, 21 ευρωπαϊκοί τίτλοι ως σύλλογος και 23 διεθνή τρόπαια συνολικά.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατακτήσει τίτλους σε 7 διαφορετικά τμήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο ανδρών-γυναικών, βόλεϊ ανδρών-γυναικών, πάλη) και αυτό τους φέρνει στην 3η θέση της ιστορικής λίστας. Μονάχα δύο ρωσικοί σύλλογοι, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 9 σπορ και η Ντινάμο Μόσχας με 8, έχουν τίτλους σε περισσότερα.

Επιπλέον, μαζί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είναι οι μόνοι σύλλογοι στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 4 μεγάλα ομαδικά σπορ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο) σε επίπεδο ανδρών.

Τέλος, είναι και ο σύλλογος με τους περισσότερους τίτλους στην Ευρώπη στα 5 βασικά ομαδικά σπορ (343).

Αναλυτικά, οι 343 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα:

Ποδόσφαιρο 84 (Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

(Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5) Πόλο Ανδρών 74 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 27, Super Cup: 5)

(LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 27, Super Cup: 5) Βόλεϊ Ανδρών 6 6 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 18, League Cup: 8, Super Cup: 5)

(Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 18, League Cup: 8, Super Cup: 5) Μπάσκετ Ανδρών 36 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12 Super Cup Ελλάδας: 4)

(Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12 Super Cup Ελλάδας: 4) Πόλο Γυναικών 32 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 7, Super Cup: 3)

(Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 7, Super Cup: 3) Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Σούπερ Καπ: 1)

(CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Σούπερ Καπ: 1) Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

(Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1) Χάντμπολ Ανδρών 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Super Cup: 4)

Οι 19 ευρωπαϊκοί τίτλοι του Ολυμπιακού σε όλα τα σπορ

Ποδόσφαιρο Ανδρών 1

Μπάσκετ Ανδρών 4

Βόλεϊ Αντρών 3

Βόλεϊ Γυναικών 1

Πόλο Ανδρών 3