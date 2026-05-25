Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη κούπα της ιστορίας του, επικρατώντας 92-85 της Ρεάλ στο T-Center. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας και στις δηλώσεις τους υπογράμμισαν πω; δικαιώθηκε όλη η ομάδα, ενώ αφιέρωσαν το τρόπαιο στη μνήμη του πατέρα τους.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ανέφερε αρχικά: «Είναι δύσκολο να το εκλογικεύσουμε. Υπήρξε προσμονή τουλάχιστον πέντε ετών γι’ αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι. Είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Άξιζα ο κόπος. Όλοι δουλέψαμε για να έρθει αυτή η Ευρωλίγκα. Το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Δεν είναι δύσκολο να μην επιτυγχάνεις, θεωρούταν η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα ως αποτυχία. Δεν είναι όμως έτσι».

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος στη συνέχεια πήρε τον λόγο και ανέφερε: «Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ότι θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ότι και να πούμε είναι λίγο».

Για την κριτική που δέχθηκε η ομάδα και αν αισθάνεται δικαίωση: «Είναι λίγο καραμέλα. Το να πηγαίνουμε στα Final Four ήταν θαύμα που πήγαμε τα πρώτα χρόνια. Με τέτοιο budget που πηγαίναμε τα προηγούμενα χρόνια με μεγάλες νίκες μέσα στη Μαδρίτη, με επιστροφές. Το είχα πει το 2017, ας γίνει ένα Final Four στην Ελλάδα κι ας γίνει και στο ΟΑΚΑ. Και είδατε κερδίσαμε, είμαστε πρωταθλητές. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα».

Για τους πανηγυρισμούς με την ψυχή τους: «Είχαν γίνει πολλά, είχαμε συζητήσεις προσωπικές. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα, αλλά η περίπτωση του Φουρνιέ είναι η απόδειξη ότι ο αθλητισμός είναι μια διαδρομή. Ο Φουρνιέ ήταν στο Παρίσι το 2010 που ήταν μέσα στους Ολυμπιακούς και στο Βελιγράδι που χάσαμε και εκεί του μπήκε η ιδέα να παίξει γι’ αυτή την ομάδα. Δεν είναι ότι κάτι θα χάσεις. Δικαιώθηκε όλη η ομάδα, όλος ο οργανισμός».

Για το ότι η κούπα θα πάει στον Πειραιά: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας. Τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε εξαιρετική σχέση. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα για πολλούς λόγους».