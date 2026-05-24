Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 17 έδρες.

Σύμφωνα με τα ποσοστά, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες, το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες, το ΔΗΚΟ 8 έδρες, το ΑΛΜΑ 4 έδρες και η Αμεση Δημοκρατία του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου 4 έδρες.

Τα τελικά αποτελέσματα

Εγγεγραμμένοι:569.182

Ψήφισαν:380.851 (66,91%)

Αποχή:188.331 (33,09%)

Έγκυρα:372.063 (97,69%)

Άκυρα:6.618 (1,74%)

Λευκά:2.170 (0,57%)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ: 17

27,1%

101.015 ψήφοι

-0,8%

ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΕΔΡΕΣ: 15

23,9%

88.775 ψήφοι

+1,4%

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΕΔΡΕΣ: 8

10,9%

40.572

+4%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΕΔΡΕΣ: 8

10%

37.223

-1,3%

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,8%

21.697

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,4%

20.160

«Mια εκλογική μάχη σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον»

Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, είπε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, σημειώνοντας ότι από αύριο συνεχίζουν «με σκληρή δουλειά».

Σε δηλώσεις της έξω από το οίκημα του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκωσία, πλαισιωμένη από στελέχη του κόμματος, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ήταν μια εκλογική μάχη «σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα».

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, που μας εμπιστευτήκατε ξανά ως την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου με τις περισσότερες έδρες στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό για εμάς σημαίνει μόνο ευθύνη», είπε η κ. Δημητρίου.

Ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένοι με το θετικό αποτέλεσμα. «Από αύριο συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας αγωνίες και τους δικούς σας προβληματισμούς» πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η εντολή που πήρε ο ΔΗΣΥ, «είναι να ηγηθούμε στη νέα Βουλή με συναινέσεις, με μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία». «Γιατί η κοινή μας αποστολή είναι να πάρουμε την χώρα μας μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», συνέχισε.

Ευχαρίστησε «τα χιλιάδες στελέχη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού για αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Δικαιώθηκαν και μπορούν να είναι περήφανοι για τον αγώνα και την παράταξή μας».

Μαζί, είπε, «συνεχίζουμε μόνο υπεύθυνα μπροστά».

«Στηρίζουμε ό,τι είναι ωφέλιμο για τον τόπο και εμείς θέλουμε την Κύπρο μας να πηγαίνει μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», είπε τέλος, η κ. Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την κ. Δημητρίου συνεχάρησαν τηλεφωνικώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Υποστηρικτές του κόμματος ξεκίνησαν να μαζεύονται έξω από το οίκημα κατά τις 20.30 κρατώντας σημαίες του ΔΗΣΥ και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο ΔΗΣΥ είναι εδώ ενωμένος δυνατός» και «Σεισμός, σεισμός Συναγερμός».

«Επιτέλους στη Βουλή το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας»

Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου, είπε ο πρόεδρός της Φειδίας Παναγιώτου, σε δηλώσεις του από την κεντρική πλατεία του χωριού Μενοίκου, δηλώνοντας πολύ χαρούμενος.

Σε ερώτηση τι είναι αυτό που υπόσχεται στους πολίτες, οι οποίοι τους έδωσαν τις ψήφους τους, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι τίποτε δεν υπόσχονται και πρόσθεσε ότι «πάρα πολλή προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την Κύπρο και να αλλάξουμε την Κύπρο προς το καλύτερο», ενώ ερωτηθείς ποιο είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούν, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι θα το δουν, θα συζητήσουν με την ομάδα τους και θα δουν με τι θα ασχοληθούν.

Σε ερώτηση αν θα μείνει στην Ευρωβουλή ή αν θα επιλέξει το Κοινοβούλιο της Κύπρου, ο κ. Παναγιώτου είπε πως δεν θα προβεί ακόμα σε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι «ακόμα δεν θα το ανακοινώσω. Εχω ακόμη λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Να διαβουλευτώ με την ομάδα μου, μαζί με την οικογένεια μου, και θα αποφασίσουμε».

«Από αύριο αρχίζουν οι πράξεις»

«Από αύριο τελειώνουν τα λόγια και αρχίζουν οι πράξεις», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Αλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης μετά την άφιξή του στο εκλογικό επιτελείο του κόμματος, λίγο μετά την ανακοίνωση των exit polls.

Σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, ο κ. Μιχαηλίδης ευχαρίστησε τους πολίτες που, όπως ανέφερε, «κώφευσαν στις πιέσεις και στην κινδυνολογία» και στήριξαν το Αλμα με την ψήφο τους. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς τους 56 υποψηφίους και τους εθελοντές του κινήματος για την προσπάθεια του τελευταίου έτους.

«Οι κινδυνολόγοι και όσοι πίστευαν και ισχυρίζονταν ότι το Αλμα θα είναι αυτός που θα προκαλέσει το χάος, θα αντιληφθούν ότι το Αλμα θα είναι πηγή σταθερότητας, πηγή μετριοπάθειας, πηγή ορθολογισμού», δήλωσε ο κ. Μιχαηλίδης.

«Αυτό που πετύχαμε είναι ένας άθλος»

«Αυτό που έχει πετύχει το ΔΗΚΟ κάτω από αυτές τις περιστάσεις είναι ένας άθλος», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Ν. Παπαδόπουλος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αναφέροντας ότι στον προεκλογικό αγώνα κυριάρχησε ένα περιβάλλον τοξικότητας και διαμαρτυρίας. Είπε ότι το αποψινό αποτέλεσμα εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου για την κοινωνία και ότι τα φαινόμενα απαξίωσης θεσμών εντείνονται, ενώ έδωσε υπόσχεση ότι το ΔΗΚΟ ξεκινά από αύριο προσπάθειες για άμεση συνένωση του κεντρώου χώρου.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έστειλε ένα μήνυμα «σε όσους μας προεξοφλούσαν, όσους μας αμφισβητούσαν, απόψε θέλουμε να τους συστηθούμε. Ολοι εμείς είμαστε το Δημοκρατικό Κόμμα», ανέφερε προσθέτοντας ότι το ΔΗΚΟ παραμένει το μόνο κόμμα του Κέντρου στη νέα Βουλή και διατηρεί τον κρίσιμο και ρυθμιστικό του ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.