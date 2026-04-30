5 το πρωί: Ιστορικό ρεκόρ για το πετρέλαιο – Σε πτώση η ΝΔ – Απολογείται ο 89χρονος
Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να «πλήττουν» δημοσκοπικά την κυβέρνηση, που «ανασαίνει» γεωπολιτικά μέσω Παρισίων - Ενεργειακά, μια παγκόσμια κρίση απειλεί αεροπλοΐα και τουρισμό, με κολοσσούς να ακυρώνουν δρομολόγια και τις τιμές των εισιτηρίων να εκτοξεύονται
1
Υποχωρούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας
- Κλείνει η ψαλίδα; Σαφή πτωτική τάση, υποχωρώντας στην εκτίμηση ψήφου στο 28,6% από 31,1% τον Μάρτιο, παρουσιάζει στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA. Την ίδια στιγμή, το ΠαΣοΚ δείχνει να ευνοείται οριακά, ανεβαίνοντας στο 15% (από 13,6%). Η απόσταση μεταξύ των δύο «μονομάχων» στενεύει από τις 17,5 στις 13,6 μονάδες, μια κίνηση αξιοσημείωτη για το διάστημα των 30 ημερών, αν και η διαφορά παραμένει ακόμα χαοτική.
- Το «χαρτί» των γεωπολιτικών: Το μοναδικό πεδίο όπου η κυβέρνηση καταγράφει θετικό πρόσημο (39%) είναι τα γεωπολιτικά. Η επίσκεψη Μακρόν και η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία φαίνεται πως λειτούργησαν ως ανάχωμα στη γενικευμένη δυσαρέσκεια για την οικονομία (11%) και τους θεσμούς (14%).
- Οι επιδόσεις για Καρυστιανού και Τσίπρα: Ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να αντλεί δυνάμεις κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ (17,8%). Ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού προκαλεί ανατροπές: το 14,3% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας και το 11,1% της Ελληνικής Λύσης δηλώνουν έτοιμοι να τη στηρίξουν, αποδεικνύοντας ότι η δυναμική της ξεπερνά τα ιδεολογικά στεγανά.
2
Ενεργειακή κρίση
- Εκτόξευση τιμών, μαζικές ακυρώσεις: Ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εκτίναξαν την τιμή του Jet A1 στα $150-$200 ανά βαρέλι. Η δραματική αύξηση του λειτουργικού κόστους αναγκάζει αεροπορικούς κολοσσούς όπως η Lufthansa και η SAS να ακυρώσουν χιλιάδες δρομολόγια, ενώ οι πρόσθετες επιβαρύνσεις στα εισιτήρια μετακυλίουν το βάρος στους επιβάτες, απειλώντας τη βιωσιμότητα των αερομεταφορών.
- Η αντίστροφη μέτρηση των αποθεμάτων: Με τα ευρωπαϊκά αποθέματα καυσίμων να επαρκούν για περίπου έξι εβδομάδες, ο κλάδος αντιμετωπίζει μια συστημική κρίση εφοδιασμού. Παρά τις διαβεβαιώσεις για έκτακτη ανάγκη 90 ημερών από την Ε.Ε., η αβεβαιότητα κυριαρχεί. Η αποκατάσταση της ομαλότητας στην παραγωγή και διύλιση αναμένεται να διαρκέσει μήνες, καθιστώντας την ακρίβεια και τις ελλείψεις τη νέα, σκληρή πραγματικότητα.
- «Σε αναμμένα κάρβουνα» ο ελληνικός τουρισμός: Η Ελλάδα βλέπει ήδη «πάγωμα» κρατήσεων έως και 35% από βασικές αγορές, με τους ταξιδιώτες να στρέφονται στο late booking, λόγω ανασφάλειας. Αν και η χώρα διαθέτει δική της παραγωγή καυσίμων, παραμένει ευάλωτη. Αν τα αεροπλάνα δεν μπορούν να ανεφοδιαστούν στα αεροδρόμια προέλευσης του εξωτερικού, οι αφίξεις στην καρδιά της τουριστικής σεζόν κινδυνεύουν με κατάρρευση.
3
Μίλησαν στο τηλέφωνο Τραμπ και Πούτιν
- Τι είπαν για Ιράν; Οι πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη κμε τον Πούτιν να υποστηρίζει στο τηλεφώνημα πως «η απόφαση του αμερικανού προέδρου για παράταση της εκεχειρίας στο Ιράν είναι η σωστή, καθώς αυτό δίνει ελπίδα για τις διαπραγματεύσεις και γενικά συμβάλλει στην σταθεροποίηση της κατάστασης». Από όσα έγιναν γνωστά, ο Ρώσος ηγέτης κατέθεσε τις δικές του ιδέες και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
- Εκεχειρία στην Ουκρανία; Όσον αφορά στο θέμα της Ουκρανίας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι μια συμφωνία για την λήξη του πολέμου είναι κοντά, ενώ από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε προσωρινή εκεχειρία με αφορμή με αφορμή την επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τον επόμενο μήνα.
- Να παραδοθεί το Ιράν: Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά. Σε προηγούμενη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ απείλησε το Ιράν λέγοντας «τέρμα το καλό παιδί» και ότι «καλό θα ήταν να λογικευτεί σύντομα»
4
Σήμερα η απολογία του 89χρονου για τους πυροβολισμούς
- Διπλή ένοπλη επίθεση και κίνητρο διαμαρτυρίας: Ο 89χρονος που πυροβόλησε την Τρίτη σε ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας συνολικά 5 άτομα, υποστήριξε ότι στόχευε στο πάτωμα και όχι σε ανθρώπους, λέγοντας πως σκοπός του ήταν να προκαλέσει θόρυβο και να αναδείξει την υπόθεσή του σχετικά με τη μη χορήγηση σύνταξης, την οποία θεωρούσε άδικη μεταχείριση από το κράτος. Η απολογία του αναμένεται σήμερα.
- Σχέδιο, διαδρομή και προθέσεις μετά τις επιθέσεις: Ο 89χρονος είχε σχεδιάσει την ενέργεια πριν από μήνες, εκμεταλλευόμενος –όπως είπε– τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στα κτήρια. Μετά τις επιθέσεις μετακινήθηκε με ταξί προς Πάτρα, όπου σκόπευε να φύγει στο εξωτερικό (Ιταλία ή και Γαλλία), ενώ ανέφερε ότι είχε σκεφτεί να προβεί σε παρόμοια ενέργεια και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια.
- Νομική υπεράσπιση και προσωπικό υπόβαθρο: Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας αλλά πράξη απελπισίας και ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ενώ τονίζεται η ψυχική και σωματική του καταπόνηση. Η κόρη του περιγράφει έναν άνθρωπο με έντονες εντάσεις, εμμονές και περίεργες πεποιθήσεις, με τον οποίο μάλιστα είχε αποξενωθεί, εκφράζοντας παράλληλα λύπη για το περιστατικό και αμφιβολίες για την ψυχική του κατάσταση.
5
Στην τελική ευθεία το Champions League
- Ισοπαλία στις λεπτομέρειες: Ατλέτικο και Άρσεναλ έμειναν στο 1-1 στο «Μετροπολιτάνο», με τους Γκιόκερες και Άλβαρες να σκοράρουν μοναδικά με πέναλτι. Παρά τις ευκαιρίες των Ισπανών στο δεύτερο μέρος, όλα έμειναν ανοιχτά.
- Οι κρίσιμες ρεβάνς: Το εισιτήριο για τη Βουδαπέστη θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Η Άρσεναλ υποδέχεται την Ατλέτικο την Τρίτη (5/5), ενώ η Μπάγερν θα επιχειρήσει την ανατροπή κόντρα στην Παρί την Τετάρτη (6/5). Και οι δύο αγώνες θα προβληθούν ζωντανά από το Mega.
- Κατάρρευση ΠΑΟΚ και απώλεια τίτλου στην Ισπανία: Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά και άντεξε στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Μπιλμπάο, όμως στο δεύτερο μέρος κατέρρευσε, δέχθηκε μεγάλο σερί και ηττήθηκε 89-74, χάνοντας το FIBA Europe Cup, παρά το προβάδισμα του πρώτου αγώνα.
