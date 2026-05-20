Φαντάσου να είσαι κάτοικος Βρετανίας, να ακούς χαλαρός ραδιόφωνο και ξαφνικά ο σταθμός να ανακοινώνει ότι ο Βασιλιάς Κάρολος έφυγε από τη ζωή, για να ακολουθήσει νεκρική σιγή.

Το «πρωτόκολλο θανάτου» άναψε φωτιές στους υπεύθυνους του Radio Caroline, που αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη για την γκάφα μεγατόνων, που όπως είπαν, έγινε εξαιτίας τεχνικού λάθους.

Στην ανακοίνωσή του ο σταθμός αναφέρει:

«Λόγω ηλεκτρονικού σφάλματος στο κεντρικό μας στούντιο, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το απόγευμα της Τρίτης (19 Μαΐου) η διαδικασία για τον «Θάνατο Μονάρχη», την οποία όλοι οι βρετανικοί σταθμοί έχουν σε ετοιμότητα απευχόμενοι να τη χρειαστούν, ανακοινώνοντας εσφαλμένα ότι η Αυτού Μεγαλειότητα, ο Βασιλιάς, απεβίωσε.

Στη συνέχεια, το Radio Caroline σώπασε, όπως ακριβώς προβλέπεται από τη διαδικασία, γεγονός που μας κινητοποίησε ώστε να επαναφέρουμε το πρόγραμμα και να ζητήσουμε συγγνώμη στον αέρα.

Το Radio Caroline είχε την τιμή να μεταδίδει το Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας, και τώρα του Βασιλιά, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά ακόμη χρόνια.

Ζητούμε συγγνώμη από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά και από τους ακροατές μας για την όποια αναστάτωση προκλήθηκε».