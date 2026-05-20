Στην τελική ευθεία έχει μπει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Αυτή θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης (21/05) στην πλατεία Αριστοτέλους.

Με ανάρτησή της η κα Καρυστιανού απεύθυνε κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να παρευρεθούν σε αυτή και να «δώσουν το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

Αναλυτικά το μήνυμά της αναφέρει: «Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δε θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

