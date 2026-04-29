Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα είναι ο 89χρονος, μετά τις ένοπλες επιθέσεις του σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο Αθηνών, το πρωί της Τρίτης 28/4.

Ο ηλικιωμένος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη, στις 13:00.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο»

Όπως υποστήριξε ο 89χρονος, όλα κύλησαν βάσει του σχεδίου που είχε καταστρώσει. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι, σε κτίρια που κανονικά θα έπρεπε να φυλάσσονται αυστηρά από αστυνομικούς. Ο 89χρονος λέει πως δεν ήθελε να σκοτώσει, αλλά να προκαλέσει ντόρο για να ακουστεί το πρόβλημά του.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο. Αν ήθελα να σκοτώσω, θα τους πυροβολούσα.Ήθελα απλά να κάνω φασαρία, να κάνω ντόρο, γιατί δεν λύνεται το θέμα μου».

Μετά τις ένοπλες επιθέσεις στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο της οδού Λουκάρεως, ανενόχλητος έφυγε από την Αθήνα και βρέθηκε στην Πάτρα, όπου τελικά συνελήφθη.

Η αστυνομία πιάστηκε στον ύπνο, με τις επιθέσεις να αποκαλύπτουν τατραγικά κενά στην ασφάλεια των δύο κτιρίων και τα μειωμένα αντανακλαστικά των Αρχών, που για ώρες προσπαθούσαν να συντονιστούν για να τον εντοπίσουν.

Αίσθηση προκάλεσαν και τα όσα εκμυστηρεύτηκε σε αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Όπως είπε, είχε σκεφτεί να πάρει το νόμο στα χέρια του και στη Γαλλία.

Είχε σχεδιάσει την επίθεση

Ο 89χρονος υποστήριξε στις Αρχές πως είχε σχεδιάσει την επίθεση από τα Χριστούγεννα.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα, για να μπορώ να φοράω την καπαρντίνα και να κρύβω την καραμπίνα. Εεπειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη, αποφάσισα να πάω σήμερα. Από χθες τηλεφώνησα στο ταξί που τον είχα ξαναχρησιμοποιήσει κι άλλες ημέρες για να κανονίσω να βρεθούμε σήμερα το πρωί 08:30-09:00. Ήρθε στο σπίτι μου, με πήρε, μαζί μου είχα και μία βαλίτσα με ρούχα και με πήγε στο ΙΚΑ. Πέρασα την είσοδο χωρίς κάποιο έλεγχο, ο φύλακας ήταν εκεί, αλλά δεν με έλεγξε, μίλαγε με άλλα άτομα.

»Είχα πάει και δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα αλλά δεν θυμάμαι ποιες ημέρες και είχα δει ότι δεν ζητάει ταυτότητα. Τους είχα πάει ένα φάκελο με αποκόμματα εφημερίδων και την επόμενη μέρα με άλλο φάκελο την επιστολή μου. Θύμωσε η διευθύντρια γιατί τους έβριζα κι έλεγα ότι ήμουν διατεθειμένος να τους τουφεκίσω και δεν μου μιλούσαν. Έφυγα και αποφάσισα να πάω σήμερα. Ανέβηκα στον 4ο όροφο και πυροβόλησα δύο φορές τους υπαλλήλους, όχι για να τους σκοτώσω, αλλά για να κάνω ντόρο».

Όπως διαπιστώνεται μέσα από την κατάθεσή του, ο 89χρονος είχε πάει στο Εφετείο δυο-τρεις φορές και είχε δει ότι δεν υπήρχαν φύλακες.

«Βγαίνοντας από τον ΕΦΚΑ, έψαξα το ταξί που με πήγε, αλλά δεν τον βρήκα και πήρα άλλο ταξί. Πήγα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Κι εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα. Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δυο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες, διάλεξα το ευκολότερο γραφείο, που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα 3 φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω, γιατί δεν το χρειαζόμουν πια κι έφυγα.

»Πριν μπω, πέταξα περίπου 5-10 φυσίγγια, δεν θυμάμαι ακριβώς, πίσω από κάτι τσίγκους στην είσοδο του Εφετείου που έχει κάτι φυτά. Όταν έφευγα, ξέχασα να ρίξω τα γράμματα μέσα και γύρισα και τα πέταξα στο γρασίδι. Όταν βγήκα από το Εφετείο πήρα ταξί που περνούσε και του είπα να με πάει στο ΚΤΕΛ στον Κηφισό. Στο δρόμο, ρώτησα τον ταξιτζή πόσα ήθελε να με πάει στην Πάτρα, μου είπε 250, του έδωσα 300 και με πήγε. Με άφησε στο καινούργιο λιμάνι και έβγαλα εισιτήριο για σήμερα το βράδυ να πάω στην Αγκόνα. Προσπάθησα να κάνω ανάληψη από ΑΤΜ, όμως δεν τα κατάφερα. Χτύπησα την πόρτα και η υπάλληλος μου είπε ότι δεν γινόταν από το μηχάνημα και έπρεπε να πάω αύριο. Πήγα σε ένα πρακτορείο και άλλαξα το εισιτήριο μου για αύριο.

»Ήθελα να πάω στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για να ντουφεκίσω και τους υπαλλήλους εκεί, γιατί μου έστειλαν ένα γράμμα και με κορόιδευαν και αυτοί. Πήγα σε ξενοδοχείο για να ξεκουραστώ, αλλά δεν είχε δωμάτιο και μου είπαν να ξαπλώσω στον καναπέ για να ξεκουραστώ και ξάπλωσα για καμιά ώρα. Σκέφτηκα ότι εάν αύριο δεν μου έδινε χρήματα η τράπεζα, έχω λογαριασμό σε δολάρια, αλλά δεν είχα μαζί μου τον αριθμό του λογαριασμού, θα έχανα το καράβι, είχα ρίξει τις ντουφεκιές μου και είτε θα πήγαινα φυλακή στη Γαλλία ή στην Ελλάδα. Αποφάσισα να πάω στα Κ.Τ.Ε.Λ. και να πάω στο χωριό μου. Μόλις βγήκα από το ξενοδοχείο, με έπιασαν οι αστυνομικοί. Πάνω μου είχα το περίστροφο και 10 σφαίρες.

»Την αγόρασα πριν από περίπου 4 χρόνια, 1.500€, από κάτι γύφτους στο χωριό μου. Εγώ την έκοψα, ξέρω γιατί ήμουν μηχανικός, δούλεψα σε εργοστάσιο και στην Αμερική άνοιξα δικό μου μηχανουργείο. Έκοψα το κοντάκι και την κάννη και άλλαξα το κλείστρο. Το περίστροφο το αγόρασα 2.000€ μαζί με τις σφαίρες, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, πάλι από κάτι γύφτους στο χωριό μου. Αυτό όμως δεν το πείραξα, το αγόρασα όπως το βρήκατε».

Βίντεο ντοκουμέντο: Ο 89χρονος στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου στην Πάτρα

Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τον 89χρονο στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείο όπου ζήτησε δωμάτιο και τελικά συνελήφθη.

Τι υποστηρίζει η κόρη του 89χρονου

«Ξέρω ότι τον είχαν πιάσει με την καραμπίνα. Δεν ξέρω αν τον είχαν βάλει φυλακή ή ψυχιατρείο. Έστελνε απειλητικά γράμματα στον Άρειο Πάγο και στη Χάγη. Τρωγόταν. Αυτό ήταν η μόνη του ‘δουλειά’, υποτίθεται. Να στέλνει τα γράμματα και να απειλεί ότι έχει καραμπίνα και ότι άμα δεν του δώσουν τη σύνταξη θα πάει να τους σκοτώσει», σημειώνει.

Περιγράφει τον πατέρα της ως έναν έξυπνο άνθρωπο:

«Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Ήταν πολύ της λεπτομέρειας και στη δουλειά του επάνω. Είχε πει κάποια στιγμή, θα πω σε στιγμές διαύγειας, ότι “αν δεν ήμουνα τόσο οξύθυμος και είχα μείνει στη δουλειά που ήμουνα από την αρχή, θα είχα πάρει και πολύ καλύτερα λεφτά”».

Η ίδια προβληματίζεται για το τι πήγε στραβά:

«Δούλευε σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχναν βίδες, αλλά άλλαζε δουλειά συνέχεια από ό,τι μου είχε πει κάποια στιγμή στο παρελθόν. Τσακωνόταν, έφευγε. Κάποια στιγμή είχε ανοίξει δικό του εργαστήριο, το οποίο δεν πήγε καλά και το είχε κλείσει λίγο πριν βγει στη σύνταξη. Χαλούσε πολλά λεφτά σε υποτιθέμενα μαγικά. Είχε πάει Ινδία να κάνει αυτά τα πράγματα. Είχε κάποια εκεί στην Αθήνα που της έδινε καλά λεφτά για να κάνει υποτίθεται μάγια».

«Δεν μπορούσα να το πάρω και 100% σοβαρά. Αυτά τα ακούω 10-12 χρόνια».

«Για μένα ήταν ένας ξένος»

Αίσθηση ωστόσο προκαλούν τα όσα λέει στη συνέχεια:

«Οι σχέσεις μας δεν ήταν καλές, από όταν ήμουν παιδί. Από μωρό με είχαν αφήσει στο χωριό, στους γονείς της μητέρας μου και στην αδερφή της μητέρας μου. Αυτοί με μεγάλωσαν. Και επειδή είχα μεγαλώσει εκεί, στο μυαλό του πίστευε ότι εμένα μου είχαν κάνει μάγια να τους αγαπάω αυτούς περισσότερο από ό,τι αγαπάω αυτόν. Κάτι τρελά πράγματα δηλαδή, που δεν τα χωράει ο νους κανενός ανθρώπου με σώας τας φρένας.

»Δεν χώραγε ο νους του το γεγονός ότι με πήραν, με αγάπησαν, με μεγάλωσαν χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση. Δεν χώραγε ο νους του ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που εγώ τους αγαπάω. Για μένα ήταν ένας ξένος και κάθε φορά που με έπαιρνε να πάμε βόλτα, δεν ήταν ότι μου έδειχνε αγάπη».

Η ίδια συνεχίζει:

«Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες. Του έλεγα να πάει σε έναν γιατρό, να κοιτάξει να δει τι μπορεί να κάνει για αυτό. Και μου έλεγε ότι είμαι τρελή. Όταν είχα έρθει Ελλάδα το 2022, είχα πάει και είχα βρει τους συγγενείς μας και τους είπα να τον βοηθήσουν να πάει σε γιατρό γιατί εμένα δεν με ακούει. Μου είπαν ότι είναι καλά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η κατάληξη ήταν μετά από 2 μέρες να γυρίσει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι παιδί του και ότι δεν θέλω το καλό του και να τον αφήσω ήσυχο. Μετά από αυτό, μου έκοψε και την καλημέρα».

«Μετά από μερικές μέρες που πήγα να κάνω κάτι συμβολαιογραφικά, έμαθα ότι έχει γράψει όλη την περιουσία του στην αδερφή του και στην ανιψιά του. Πολύ λυπάμαι για αυτό που έγινε. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο, χρόνια πριν να το σταματήσω. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου. Είναι πολύ τρελό αυτό. Γιατί δεν χρώσταγε ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και να καταλήξει στο νοσοκομείο χωρίς λόγο», καταλήγει.