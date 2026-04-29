Ποινική δίωξη για βαρύτατα κακουργήματα αλλά και πλημμεληματικές πράξεις άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 89χρονου ο οποίος εχθές πυροβόλησε κατά υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό αλλά και στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, στην οδό Λουκάρεως, δίπλα από το Εφετείο.

Ο Εισαγγελέας ποινικής αγωγής, στον οποίο οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος λίγο πριν το μεσημέρι, αφού εξέτασε τα στοιχεία της δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ηλικιωμένου, προχώρησε στην απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος του για σειρά αδικημάτων και συγκεκριμένα για τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων.

Ειδικότερα η ποινική δίωξη αφορά τα αδικήματα:

– Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

– Οπλοχρησία κατ εξακολούθηση

– Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ εξακολούθηση

– Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

– Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλίκα

– Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

– Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Επιπλέον ο εισαγγελέας παρέπεμψε τον 89χρονο κατηγορούμενο σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του στον οποίο θα οδηγηθεί και αναμένεται να λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του και να ενημερωθεί σχετικά και ο δικηγόρος που ανέλαβε την υπεράσπισή του.

«Ήθελε να τους ταρακουνήσει, όχι να τους τραυματίσει»

Ο δικηγόρος του κ. Βασίλης Νουλέζας αμέσως μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του εντολέα του προχώρησε σε δηλώσεις στου δημοσιογράφους.

Ο συνήγορος δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο εντολέας του δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. «Ήταν μια πράξη απόγνωσης και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκησε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή της σύνταξής του. Το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει και να τους στείλει ένα μήνυμα ότι ο ΕΦΚΑ πρέπει να αντιμετωπίζει με σεβασμό τον πολίτη», ανέφερε ο κ. Νουλέζας, προσθέτοντας ότι ο 89χρονος εξέφρασε τη λύπη του για τους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο 89χρονος κατηγορεί τον ΕΦΚΑ για πλαστογράφηση υπογραφών και εξαφάνιση των βιβλιαρίων υγείας του που εστάλησαν από τις ΗΠΑ. Η σημαντικότερη αποκάλυψη, ωστόσο, αφορά την πνευματική του κατάσταση:

«Δεν θέλει να αναγνωριστεί ως ψυχικά και νοητικά διαταραγμένος. Είναι ήρεμος, φυσιολογικός και έχει σώας τας φρένας», τόνισε ο κ. Νουλέζας, διαφοροποιούμενος από τις αρχικές εκτιμήσεις περί ψυχιατρικού υποβάθρου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν ο δράστης σκόπευε να διαφύγει μετά τις επιθέσεις, ο συνήγορος επιβεβαίωσε ότι ο 89χρονος σχεδίαζε να μεταβεί στο Στρασβούργο. Σκοπός του ήταν να διαμαρτυρηθεί εκεί, καθώς η υπόθεσή του είχε απορριφθεί και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γεγονός που τον γέμισε με απελπισία.

«Φυσικά και αποδοκιμάζουμε τη βία, αλλά αυτή ήταν μια απονενοημένη πράξη», κατέληξε ο δικηγόρος.

Το χρονικό των αιματηρών επιθέσεων

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα και τραυμάτισε πέντε άτομα σε δύο διαδοχικές επιθέσεις στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη στην Πάτρα, έχοντας στην κατοχή του ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο και μετήχθη χθες το βράδυ στη ΓΑΔΑ, από όπου και σήμερα πριν το μεσημέρι οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Τι υποστήριξε κατά την προανάκριση

Ο 89χρονος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, επανέλαβε ότι αιτία των πράξεων του ήταν ότι δεν δικαιώθηκε στην πολύχρονη διαμάχη του με το δημόσιο, για τη χορήγηση συμπληρώματος σύνταξης που ζητούσε για τα χρόνια που είχε δουλέψει στην Ελλάδα, ενώ λάμβανε σύνταξη από την Αμερική και την Γερμανία.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω», είπε ο 89χρονος στους αστυνομικούς. «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο για να ακουστεί το πρόβλημα μου. Αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα, αλλά πυροβολούσα στο πάτωμα».

Η τουφεκιά στο Στρασβούργο

Ο 89χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ρωτήθηκε αν είχε σκοπό να μεταβεί στο Στρασβούργο, όπως ακούστηκε χτες. «Το σκέφτηκα», είπε, «να πάω και να ρίξω μια τουφεκιά και εκεί στο Δικαστήριο. Τι να πάω φυλακή εδώ, τι στην Ευρώπη…».

Αναλυτικά όσα είπε στους αστυνομικούς:

Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο. Αν ήθελα να σκοτώσω θα τους πυροβολούσα δε θα πυροβολούσα στο πάτωμα γι’ αυτό ακριβώς και πυροβολούσα στο πάτωμα και όχι εναντίον τους ήθελα απλά να κάνω ντόρο γιατί δε λύνεται το θέμα μου

Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στη Λουκάρεως και μόλις βγήκα από το πρωτοδικείο πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα στην αρχή σκέφτηκα να πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού αλλά τελικά πήγα στην Πάτρα

Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ATM και τελικά θα ταξίδευα σήμερα. Σκέφτηκα κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά

Τελικά ήρθαν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο και με βρήκαν. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρουν τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν.

«Δεν έχω κανένα όνειρο για τη ζωή μου»

Προτιμώ να πάω στη φυλακή παρά στο γηροκομείο και να πεθάνω μετά από λίγες εβδομάδες. Θα τους διηγούμαι εκεί ιστορίες από το Σικάγο, είμαι απόλυτα υγιής πνευματικά και ψυχικά. Όταν το 2019 είχα αγοράσει μία καραμπίνα και τους έγραψα στην εισαγγελία Αθηνών ότι θα τους πυροβολήσω ως διαμαρτυρία με έκλεισαν για ένα μήνα στο Δαφνί και αυτό με εξαγρίωσε αλλά μου έδωσε περισσότερη δύναμη να αντιδράσω.

Είμαι πλέον 90 χρονών, δυσκολεύομαι να περπατήσω, συντηρούμαι μόνος και αυτοεξυπηρετούμαι και δεν έχω κανένα άλλο όνειρο για τη ζωή μου. Θεωρώ την δικαιοσύνη αδύναμη και ανίκανοι να δικαιώσει τα συμφέροντα του απλού πολίτη.

Ήθελα να ταξιδέψω, είχα εκδώσει ήδη εισιτήριο στην Πάτρα όπου πήγα πληρώνοντας 250€ το ταξί ώστε να ταξιδέψω στο Στρασβούργο όπου και εκεί με πέταξαν έξω όταν είχα καταθέσει το φάκελο και συμπλήρωσα το έντυπο ώστε να εκδικαστεί υπόθεση μου κατά του ελληνικού κράτους και ήθελα να φτάσω και εκεί να διαμαρτυρηθώ ανάλογα

Δεν ήθελα να προξενήσω κακό σε κανέναν άνθρωπο ούτε στόχευσα με το όπλο, ήθελα απλά να τους φοβίσω, να τους ταρακουνήσω διότι για τόσα ολόκληρα χρόνια με κοροϊδεύανε, με χλεύαζαν και με υποτιμούσαν ως άτομο.

Στον ΕΦΚΑ αλλά και στο χώρο του πρωτοδικείου Αθηνών είχα πάει και είχα ελέγξει το χώρο την είσοδο και την έξοδο και παρατήρησα ότι στον ΕΦΚΑ σήμερα το πρωί γύρω στις 10 που ανέβηκα στον τέταρτο όροφο O υπάλληλος security συνομιλούσε με δυο τρεις γυναίκες και δε με ήλεγξε κανείς.

Αυτή την καραμπίνα την αγόρασα το καλοκαίρι και την μετέτρεψα σε κοντόκαννη και είχα μαζί μου και το περίστροφο, εάν είχε παρέμβει κάποιος αστυνομικός θα πέταγα το όπλο και θα παραδινόμουν διότι τα παιδιά της αστυνομίας εργάζονται είναι τίμια και παλεύουν. Έχω απόλυτο σεβασμό στην αστυνομία».

Απεργία στον ΕΦΚΑ

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχονται οι εργαζόμενοι στους φορείς κοινωνικής πολιτικής, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία (ΠΟΠΟΚΠ) να κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026.

Η ένοπλη επίθεση στην Τοπική Διεύθυνση του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, που οδήγησε στον τραυματισμό ενός συμβασιούχου υπαλλήλου, αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για ένα μαζικό «κατηγορώ» ενάντια στην υποστελέχωση των υπηρεσιών και τον «κοινωνικό αυτοματισμό» που μετατρέπει τους δημόσιους λειτουργούς σε στόχους.

Σε στάση εργασίας οι δικαστικοί υπάλληλοι



Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται οι δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, με την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ) να κηρύσσει πανελλαδική δίωρη στάση εργασίας (09:00-11:00 π.μ.).

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ανύπαρκτες συνθήκες ασφαλείας» μετά από δύο διαδοχικές επιθέσεις μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, οι οποίες κατέδειξαν ότι τα δικαστικά μέγαρα παραμένουν απροστάτευτα απέναντι σε κάθε είδους κακόβουλη ενέργεια.