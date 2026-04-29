Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν έως ότου η Τεχεράνη συμφωνήσει σε μια συνολική συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν ουσιαστικά απόρριψη της ιρανικής πρότασης που είχε διαβιβαστεί στην Ουάσινγκτον νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και η οποία προέβλεπε σε πρώτη φάση το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με την παράλληλη άρση του ναυτικού αποκλεισμού και μετέθετε τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τι είχε προηγηθεί

Νωρίτερα πάντως, καθώς η στάση του Τραμπ ήταν ουσιαστικά γνωστή από το πρωί (ώρα Ελλάδας), τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράν προειδοποιεί για «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» σε περίπτωση συνέχισης της κατάσχεσης πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του αποκλεισμού.

Η στάση των ΗΠΑ έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο Τραμπ, σε συνάντηση που είχε με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός κατά του Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει «αρκετούς μήνες».

Στη συνάντηση, που έκανε αποκάλυψε το Axios συζητήθηκαν τόσο μέτρα για τη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών πετρελαίου όσο και επιλογές για τη συνέχιση του αποκλεισμού με περιορισμένο αντίκτυπο στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ο πόλεμος δεν αποτελεί λύση λέει το Ιράν

Από την πλευρά του πάντως, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατίμπζαντεχ, δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί λύση για την επίλυση της τρέχουσας κρίσης, υπογραμμίζοντας πως η διπλωματία παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος, παρά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

«Ο πόλεμος δεν είναι λύση. Είναι μέρος του προβλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις έναντι της διπλωματίας είναι «μη ελκυστικές».

Όπως σημείωσε, το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες έχει καταθέσει προτάσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων, στη βάση «ίσων όρων και προϋποθέσεων».