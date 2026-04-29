Σε υψηλό ενός μήνα ανήλθε το αργό πετρέλαιο Brent, μετά από δημοσιεύματα για επέκταση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent για τον Ιούνιο, αυξήθηκαν κατά 3,33 δολάρια, ή 3%, στα 114,59 δολάρια το βαρέλι, σκαρφαλώνοντας για όγδοη ημέρα στο υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Μαρτίου. Το συμβόλαιο του Ιουνίου λήγει την Πέμπτη και το πιο ενεργό συμβόλαιο του Ιουλίου διαπραγματευόταν στα 107,43 δολάρια, αυξημένο κατά 2,9%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) για τον Ιούνιο, αυξήθηκαν κατά 3,55 δολάρια, ή 3,6%, στα 103,48 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις 13 Απριλίου. Το συμβόλαιο έχει αυξηθεί για επτά από τις τελευταίες οκτώ ημέρες.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

«Η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου οφείλεται στον αποκλεισμό των Στενών. Εάν ο Τραμπ είναι έτοιμος να παρατείνει τον αποκλεισμό, οι διαταραχές του εφοδιασμού θα επιδεινωθούν περαιτέρω και θα συνεχίσουν να ωθούν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα», εξηγεί στο Reuters ο Yang An, αναλυτής της Haitong Futures.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στους βοηθούς του να προετοιμαστούν για έναν εκτεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, ανέφερε αργά την Τρίτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ θα επιλέξει να συνεχίσει να πιέζει την οικονομία και τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, εμποδίζοντας τη ναυτιλία από και προς τα λιμάνια του, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι έχει ειδοποιήσει ορισμένους πελάτες ότι θα μπορούσαν να φορτώσουν δύο ποιότητες αργού πετρελαίου εκτός του Κόλπου, τον επόμενο μήνα, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ

Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης τις επιπτώσεις της αιφνιδιαστικής απόφασης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+.

Οι αναλυτές δεν ανέμεναν σημαντικό βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στην αγορά από την κίνηση αυτή.

«Η έξοδος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ+ επισημοποιεί την ασθενέστερη συνοχή του οργανισμού, αλλά ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος είναι περιορισμένος», αναφέρει το σημείωμα της ANZ Research.

«Η κίνηση αντανακλά μακροχρόνιες εντάσεις στις ποσοστώσεις, αλλά οι τιμές εξακολουθούν να καθορίζονται περισσότερο από τη γεωπολιτική, τα αποθέματα και την εφοδιαστική επάρκεια, παρά από τις θεσμικές αλλαγές».

Πρέπει να υπάρξει μια λύση στον Κόλπο, που να επιτρέπει ξανά ανεμπόδιστες ροές ενέργειας μέσω του Ορμούζ, πριν τεθεί σε ισχύ η αύξηση της παραγωγής των ΗΑΕ, έγραψαν οι αναλυτές της ING, σε σημείωμα την Τετάρτη.

Μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, η απόφαση των ΗΑΕ σημαίνει μεγαλύτερη προσφορά στην αγορά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η καμπύλη των προθεσμιακών συμβολαίων του Brent θα πρέπει να κινηθεί προς μια πιο έντονη κατάσταση backwardation, ανέφεραν οι αναλυτές της ING.

Η κατάσταση backwardation είναι μια κατάσταση της αγοράς, όπου η τρέχουσα τιμή spot ενός περιουσιακού στοιχείου (όπως ενός εμπορεύματος) είναι υψηλότερη από την τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, δημιουργώντας μια καμπύλη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με καθοδική κλίση, ή ανεστραμμένη. Αυτό σηματοδοτεί έλλειψη προσφοράς ή υψηλή άμεση ζήτηση, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές αναμένουν πτώση των τιμών στο μέλλον

Οι παράγοντες της αγοράς αναμένουν τα στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενέργειας (EIA) σχετικά με τα αποθέματα. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) ανέφερε την Τρίτη ότι τα εγχώρια αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

