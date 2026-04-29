Αν υπάρχει ένα στοιχείο που συνοψίζει την πολιτική συγκυρία στην Ελλάδα του Απριλίου 2026, αυτό δεν είναι τόσο τα ποσοστά των κομμάτων, αλλά η «γκρίζα ζώνη» που γιγαντώνεται ανάμεσά τους. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους (24%) βρίσκεται σε στάση αναμονής: αναποφάσιστοι, λευκό, αποχή ή «δεν απαντώ» συνθέτουν ένα πολιτικό μέγεθος μεγαλύτερο από κάθε κόμμα, πλην της ΝΔ. Κάτι που ενδεχομένως να ανατρέψει ισορροπίες αλλά και να κρύβει εκπλήξεις όταν έλθει η ώρα της κάλπης.
Υποχώρηση ΝΔ και «κλείσιμο της ψαλίδας»
Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σαφή πτωτική τάση, υποχωρώντας στην εκτίμηση ψήφου στο 28,6% από 31,1% τον Μάρτιο.
Την ίδια στιγμή, το ΠαΣοΚ δείχνει να ευνοείται οριακά, ανεβαίνοντας στο 15% (από 13,6%). Η απόσταση μεταξύ των δύο «μονομάχων» στενεύει από τις 17,5 στις 13,6 μονάδες, μια κίνηση αξιοσημείωτη για το διάστημα των 30 ημερών, αν και η διαφορά παραμένει ακόμα χαοτική.
Οικονομικό άγχος και το «χαρτί» των γεωπολιτικών
Η κυβέρνηση δέχεται ισχυρές πιέσεις στο εσωτερικό μέτωπο. Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης παραμένει σε «βαθύ κόκκινο» στο -50, με τους άνεργους (-61) και τους αγρότες (-57) να εκφράζουν τη μεγαλύτερη απελπισία. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και οι συνταξιούχοι, παραδοσιακό στήριγμα της ΝΔ, βρίσκονται στο -41.
Το μοναδικό πεδίο όπου η κυβέρνηση καταγράφει θετικό πρόσημο (39%) είναι τα γεωπολιτικά. Η επίσκεψη Μακρόν και η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία φαίνεται πως λειτούργησαν ως ανάχωμα στη γενικευμένη δυσαρέσκεια για την οικονομία (11%) και τους θεσμούς (14%).
Ο κατακερματισμός της Αντιπολίτευσης και οι «νέοι παίκτες»
Στην αντιπολίτευση, η εικόνα παραμένει θολή:
- Ελληνική Λύση (10,2%) και Πλεύση Ελευθερίας (10,4%) ισοβαθμούν, χωρίς ουσιαστικές μεταβολές.
- Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε ιστορικά χαμηλά (5,3%), ενώ το ΚΚΕ παγιώνεται στην τρίτη θέση της Αριστεράς με 8,4%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δημοτικότητες των αρχηγών, με τον Σωκράτη Φάμελλο να καταγράφει τη σταθερότερη άνοδο (29%), ενώ ο Γαβριήλ Σακελαρίδης κάνει δυνατό ντεμπούτο με 27%. Στον αντίποδα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση της περιόδου, χάνοντας 9 μονάδες από τον Ιανουάριο.
Το «φαινόμενο Καρυστιανού» και η επιστροφή Τσίπρα
Η έρευνα «μέτρησε» και τη δυναμική ενδεχόμενων νέων κινήσεων.
Ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να αντλεί δυνάμεις κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ (17,8%).
Ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού προκαλεί ανατροπές: το 14,3% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας και το 11,1% της Ελληνικής Λύσης δηλώνουν έτοιμοι να τη στηρίξουν, αποδεικνύοντας ότι η δυναμική της ξεπερνά τα ιδεολογικά στεγανά.
Στα συμπεράσματα, η γενική εικόνα δείχνει μια κοινωνία με οξύ οικονομικό άγχος που δε βρίσκει πειστική εναλλακτική στην υπάρχουσα αντιπολίτευση. Η ΝΔ κρατά την πρωτιά με μειωμένη βάση, το ΠαΣοΚ ακολουθεί με αργό ρυθμό και το 24% των Ελλήνων παραμένει «με το όπλο παρά πόδα», περιμένοντας κάτι που θα τον πείσει να επιστρέψει στην κάλπη.