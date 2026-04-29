Τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας περίπου 90 λεπτών είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία οι δύο άνδρες -σύμφωνα με όσα ανέφερε η ρωσική πλευρά και επιβεβαίωσε αργότερα ο ίδιος ο Τραμπ- συζήτησαν τόσο για την κατάσταση το Ιράν και τον Περσικό Κόλπο, όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τι είπαν για Ιράν

Την συνομιλία πρώτος έκανε γνωστή ο σύμβουλος του προέδρου της Ρωσίας Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε στο τηλεφώνημα με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θεωρεί πως «η απόφαση του αμερικανού προέδρου για παράταση της εκεχειρίας στο Ιράν είναι η σωστή, καθώς αυτό δίνει ελπίδα για τις διαπραγματεύσεις και γενικά συμβάλλει στην σταθεροποίηση της κατάστασης».

Από όσα έγιναν γνωστά, ο Ρώσος ηγέτης κατέθεσε τις δικές του ιδέες για την επίλυση της σύγκρουσης και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στο οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία έχει θέση ιδιαίτερα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.

Ρωσική πρόταση για προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία

Όσον αφορά στο θέμα της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι μια συμφωνία για την λήξη του πολέμου είναι κοντά, ενώ από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε προσωρινή εκεχειρία με αφορμή με αφορμή την επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τον επόμενο μήνα.

Τι ανέφερε ο Τραμπ για το τηλεφώνημα

Την συζήτηση με τον Πούτιν και το περιεχόμενο της, επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος υποστήριξε ότι συζήτησαν με τον Ρώσο πρόεδρο μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία.

«Γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση», ανέφερε ο Τραμπ. Όπως πρόσθεσε «ο Πούτιν θέλει να βοηθήσει» στην Μέση Ανατολή, ενώ στις δηλώσεις του υπογράμμισε πως: «Το Ιράν έχει πλέον μικρό αριθμό εγκαταστάσεων κατασκευής πυραύλων». Σύμφωνα με τον ίδιο: «Το Ιράν έχει κάνει πολύ δρόμο, όμως η ερώτηση είναι αν μπορεί να πάει ακόμα παραπέρα. Συζητάμε τηλεφωνικά και αυτό που πρέπει να πουν τώρα είναι «παραδινόμαστε»».