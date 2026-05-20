Σάλο και διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει το βίντεο που κυκλοφόρησε από τη μεταχείριση που επιφύλασσε η ισραηλινή αστυνομία εναντίον των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla υπό την επίβλεψη και τις προκλήσεις του πολιτικού της προϊσταμένου, ακροδεξιού υπουργού της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Στο βίντεο εμφανίζονται οι ακτιβιστές που είχαν ξεκινήσει για να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, γονατιστοί στο έδαφος σε σειρές, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη και το πρόσωπο στο πάτωμα.

Οι ακτιβιστές επέβαιναν σε στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα την Τρίτη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ισραηλινό λιμάνι. Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από την κράτηση τους, εμφανίζεται μια ακτιβίστρια να φωνάζει «Ελεύθερη Παλαιστίνη», προτού οι αστυνομικοί την πιάσουν από την κεφάλι και τη ρίξουν στο έδαφος, ενώ στην συνέχεια εμφανίζεται ο Μπεν Γκβιρ, να λέει «Καλως ήρθατε στο Ισραήλ! Εμείς κάνουμε εδώ κουμάντο».

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Μετά την κράτηση των ακτιβιστών —οι οποίοι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ήταν 430 άτομα, μεταξύ των οποίων πολίτες της Ιταλίας και της Νότιας Κορέας— ο ακροδεξιός υπουργός Αστυνομίας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ανάρτησε βίντεο στην πλατφόρμα Χ, στο οποίο φαίνονται αστυνομικοί να ρίχνουν έναν κρατούμενο στο έδαφος, τη στιγμή που φωνάζει «Ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη». Μεταξύ άλλων ο υπουργός του Ισραήλ ακούγεται να λέει, ενώ κυματίζει μια σημαία του Ισραήλ: «Ήρθαν σαν μεγάλοι ήρωες. Κοιτάξτε τους τώρα. Δείτε πώς είναι τώρα — ούτε ήρωες ούτε τίποτα». Ο υπουργός απευθύνεται επίσης προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέροντας: «Λέω στον Πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».

Αντιδράσεις στο Ισραήλ και από την κυβέρνηση

Η στάση του Μπεν-Γκβιρ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και μέσα στην κυβερνητική συμμαχία του Ισραήλ. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ αναπαρήγαγε το βίντεο και κατηγόρησε τον υπουργό ότι βλάπτει το Ισραήλ.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες πολλών ανθρώπων — από στρατιώτες του IDF έως υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους», έγραψε ο Σάαρ.

You knowingly caused harm to our State in this disgraceful display – and not for the first time. You have undone tremendous, professional, and successful efforts made by so many people – from IDF soldiers to Foreign Ministry staff and many others. No, you are not the face of… https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να αναχαιτίζει τον στολίσκο, αλλά δήλωσε ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Μπεν-Γκβιρ «δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή για την όσο το δυνατόν ταχύτερη απέλαση των ακτιβιστών.

Ιταλία και Νότια Κορέα καταδίκασαν τις συνθήκες κράτησης

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου. Η Ιταλία είχε ήδη αναφέρει ότι μεταξύ των επιβαινόντων υπήρχαν Ιταλοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένου βουλευτή και δημοσιογράφου. Η Μελόνι δήλωσε ότι η Ιταλία αναμένει συγγνώμη από το Ισραήλ και ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Πολίτες της Νότιας Κορέας ήταν επίσης μεταξύ των συλληφθέντων από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Λι Τζε Μιουνγκ, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Ισραήλ «εκτός ορίων».

«Ποια είναι η νομική βάση για τις συλλήψεις; Πρόκειται για ισραηλινά χωρικά ύδατα;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας: «Είναι αυτό ισραηλινή γη; Αν υπάρξει σύγκρουση, μπορούν να κατασχέσουν και να συλλάβουν πλοία τρίτων χωρών;»

Οι ακτιβιστές θα μεταφερθούν σε φυλακή

Ακτιβιστές που συμμετείχαν σε προηγούμενους στολίσκους είχαν απελαθεί μετά τη σύλληψή τους. Το Ισραήλ ανέφερε ότι οι ακτιβιστές του τελευταίου στολίσκου μεταφέρθηκαν σε ισραηλινά πλοία και ότι θα τους επιτραπεί να έρθουν σε επαφή με προξενικούς εκπροσώπους μετά την άφιξή τους στο Ισραήλ. Οι διοργανωτές του στολίσκου υποστηρίζουν ότι οι συμμετέχοντες προέρχονται από 40 χώρες και επέβαιναν σε 50 πλοία.

Η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah ανέφερε ότι οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι του Άσντοντ.

«Δικηγόροι της Adalah, μαζί με ομάδα εθελοντών, εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του λιμανιού τις τελευταίες ώρες, παρέχουν νομική υποστήριξη και θα συνεχίσουν να ζητούν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους», ανέφερε η οργάνωση.

Οι διοργανωτές του στολίσκου δήλωσαν ότι οι ακτιβιστές θα μεταφερθούν στη φυλακή Κετζιότ στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ, και ότι οι δικηγόροι της Adalah δε θα έχουν πρόσβαση σε αυτούς μέχρι να φτάσουν εκεί.