Ο ΠΑΟΚ πήγε να υπερασπιστεί το 79-73 του πρώτου αγώνα, άντεξε ένα ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια ήρθε η κατάρρευση και μαζί η απώλεια ενός ευρωπαϊκού τροπαίου. Ο Δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε 89-74 εκτός έδρας από την Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup και οι Βάσκοι έφτασαν στην κορυφή.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δημιούργησαν εντυπωσιακή εξέδρα στην Bilbao Arena θέλοντας να «σπρώξουν» την ομάδα τους στην νίκη και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, ενώ και στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος έζησε τον δεύτερο τελικό μέσω γιγαντοοθόνης.

Δυναμικά και με αυτοπεποίθηση ξεκίνησε τον τελικό ο ΠΑΟΚ, μη αφήνοντας την Μπιλμπάο να αποκτήσει την ορμή που ήθελε. Με αβαντάζ το +6 του πρώτου αγώνα, ο Δικέφαλος πήρε άριστα στην πρώτη περίοδο και έκλεισε στο 23-19, υπέρ του, δείχνοντας να έχει τον έλεγχο του αγώνα.

Η αντίδραση των Βάσκων βγήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο με ευθύνη του Δικεφάλου που την άφησε να βρει ρυθμό και σε μεγάλο βαθμό να φέρει το ματς στα μέτρα της (προηγήθηκε για πρώτη φορά στο 17′ με τρίποντο του Νόρμαντ, 35-34). Ένα επί μέρους 24-18, έφερε το 43-41 με το οποίο έληξε το ημίχρονο.

Το ξεκίνημα του β’ μέρος έφερε την απάντηση του ΠΑΟΚ που έδειξε να έχει την ορμή που απαιτείται, αλλά η Μπιλμπάο αντέδρασε με ένα δικό της σερί 6-0 και το παιχνίδι είχε τον χαρακτήρα του ντέρμπι, με την κάθε ομάδα να βγάζει αντίδραση. Ο Δικέφαλος, πλέον, είχε στόχο να ανακόψει τη διαφαινόμενη φόρα των γηπεδούχων και να διατηρήσει την διαφορά της νίκης του στον πρώτο τελικό.

Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με την Μπιλμπάο στο +13, σε μία καταστροφική, όπως εξελίχθηκε γιατί αλλιώς ξεκίνησε, περίοδο για τους Θεσσαλονικείς.