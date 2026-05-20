Η μεγάλη ώρα για τη διεξαγωγή του Final Four 2026 έφτασε. Το τριήμερο 22-24 Μαΐου οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν για την EuroLeague θα τεθούν αντιμέτωπες στο ΟΑΚΑ με έπαθλο τον τίτλο.

Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών. Στον πρώτο χρονικά ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στις 18.00 και τρεις ώρες αργότερα η Βαλένθια θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα τεθούν αντιμέτωποι την Κυριακή στον τελικό της διοργάνωσης. Να επισημάνουμε πως σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια δε θα διεξαχθεί μικρός τελικός.

Το πρόγραμμα του Final Four 2026 και τα κανάλια

Παρασκευή 22/5 Ημιτελικοί

18:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime)

21:00 Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)

Κυριακή 24/5 Τελικός

21:00 Ολυμπιακός/Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια/Ρεάλ (Novasports Prime)

Οι δράσεις στην Αθήνα και το Fan Zone στο Ζάππειο

Η Αθήνα υποδέχεται το Final Four της Euroleague. Από την Πέμπτη 21 Μαΐου έως την Κυριακή 24 Μαΐου, ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει μία σειρά από παράλληλες δράσεις, στη Fan Zone, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Ζάππειο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε το Final Four της Euroleague, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του αθλητισμού που επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια. Για όλους τους φιλάθλους και όσους δεν κατάφεραν να κλείσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, έχουμε δημιουργήσει στο Ζάππειο το μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ της χρονιάς με δωρεάν συμμετοχή. Τέσσερις ημέρες γεμάτες αθλητισμό, μουσική και δραστηριότητες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για όλους. Ελάτε να ζήσουμε το Final Four έξω από το γήπεδο, μέσα στην πόλη».

Mπάσκετ, ψυχαγωγία και θρύλοι της EuroLeague

Το Ζάππειο μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη, με το EuroLeague Fan Zone της Αθήνας να φιλοξενεί από την Πέμπτη 21 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες.

Το Fan Zone θα λειτουργεί καθημερινά με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε παιχνίδια και challenges, να παρακολουθήσουν special εμφανίσεις παικτών και legends της EuroLeague, να γνωρίσουν content creators, αλλά και να συμμετέχουν σε activations των συνεργατών της διοργάνωσης.

Στο επίκεντρο θα βρίσκεται το κεντρικό γήπεδο, όπου θα πραγματοποιούνται καθημερινά τουρνουά 3×3 U16 και U18, αγώνες μπάσκετ με αμαξίδιο, διαγωνισμοί τριπόντων, open court sessions για το κοινό, interactive games με παρουσιαστή και DJ sets, καθώς και ειδικές δράσεις με αθλητές και ανθρώπους της EuroLeague.

Πώς μπαίνετε στη FanZone

Η είσοδος είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται υποχρεωτική εγγραφή.

Τι πρέπει να κάνετε

Εγγραφή online ή μέσω QR codes στον χώρο

Παραλαβή προσωπικού QR code μέσω email

Σκανάρισμα του QR στην είσοδο

Παραλαβή επίσημου wristband εισόδου

Όσοι ολοκληρώσουν την εγγραφή μέσω QR συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση με δώρα:

πέντε διπλά εισιτήρια για το Final Four 2027

πρόσβαση σε premium ticket presale για το 2027

Παράλληλες δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ο Δήμος Αθηναίων συνδέει τη μεγάλη αθλητική γιορτή με την προσφορά και την επαναχρησιμοποίηση με κεντρικό μήνυμα: «Φέρνουμε ξανά στο παιχνίδι ό,τι δεν χρησιμοποιούμε πια. Ανακυκλώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε, στηρίζουμε την πόλη και τους ανθρώπους της». Στον χώρο της Fan Zone θα λειτουργεί ειδικό σημείο συλλογής αθλητικών ειδών. Ο πολυμορφικός κάδος «Replay», οι επισκέπτες της Fan Zone θα μπορούν να απορρίπτουν ή να παραδίδουν παλιά αθλητικά είδη, όπως ρούχα, μπάλες και συναφή εξοπλισμό.

Όσα είδη είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση θα διατεθούν για κοινωνικό σκοπό, μέσα από δομές του Δήμου Αθηναίων, όπως το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), ενώ τα υπόλοιπα θα οδηγηθούν σε διαδικασίες ανακύκλωσης.

Παράλληλα, η δράση λειτουργεί ως ένα ουσιαστικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ο φίλαθλος δεν πετά απλώς ένα παλιό αντικείμενο, αλλά συμμετέχει ενεργά σε μια διαδικασία που μειώνει τα απόβλητα, παρατείνει τον κύκλο ζωής χρήσιμων ειδών και ενισχύει την κουλτούρα της επαναχρησιμοποίησης και της προσφοράς.

Θα πραγματοποιείται καθημερινή ζύγιση των συλλεγόμενων ποσοτήτων, ώστε με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης να παρουσιαστεί συνολικό αποτύπωμα του περιβαλλοντικού και κοινωνικού οφέλους που προέκυψε από τη συμμετοχή των πολιτών.

Η Άρια Παπανικολάου παρουσιάζει το βιβλίο της στο Fan Zone

Tην Κυριακή 24 Μαΐου, στις 10 το πρωί, στο Fan Zone του Ζαππείου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου της Άριας Παπανικολάου, «Με λένε Άρια», παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και του γνωστού μπασκετμπολίστα και πατέρα της, Δημήτρη Παπανικολάου.

Η Άρια Παπανικολάου, μέσα από τη δική της προσωπική διαδρομή, στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και δύναμης. Στο βιβλίο της περιγράφει την εμπειρία της με τον αυτισμό, μιλώντας για τις δυσκολίες, αλλά και για τη σημασία να μεγαλώνει κανείς σε ένα περιβάλλον αγάπης, στήριξης και πίστης στις δυνατότητές του.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει συζήτηση για το Fair Play με παιδιά, σύντομες παρεμβάσεις των συμμετεχόντων και δωρεάν διανομή αντιτύπων του βιβλίου σε μαθητές και μαθήτριες.

Τα μέτρα ασφαλείας

Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του του ΟΑΚΑ «TELECOM CENTER ATHENS».

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, καθώς πρόκειται για αθλητική διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας για την Αθήνα και τη χώρα, έχει εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, την προστασία φιλάθλων, αποστολών και εργαζομένων, και των πολιτών καθώς και την οργανωμένη μετακίνησή τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Το σχέδιο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλείας αθλητικών διοργανώσεων.

Επιπρόσθετα στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται δε θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκλησης επεισοδίων, κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, φθορών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα, συντονισμένα και με επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε σχετικό περιστατικό.

Παράλληλα, καλούνται οι φίλαθλοι να προσέρχονται εγκαίρως στις εγκαταστάσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η μετακίνηση προς το ΟΑΚΑ

Η ΕΛΑΣ θα ανακοινώσει αναλυτικές οδηγίες για τη μετακίνηση των φιλάθλων από και προς το ΟΑΚΑ. Ο μεγάλος όγκος των φιλάθλων του Ολυμπιακού αναμένεται να μετακινηθεί με τον ΗΣΑΠ. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να συγκεντρωθούν στον Πειραιά και στο Καραϊσκάκη και από εκεί να ανέβουν στο ΟΑΚΑ. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθούν και τα έξτρα δρομολόγια που θα μπουν με προορισμό τον σταθμό «Ειρήνη». Πέρα από τον ΗΣΑΠ αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έξτρα δρομολόγια και σε άλλα Μέσα.

Ο καιρός στο Final Four

Όσοι πάνε στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν από κοντά το Final Four θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα επιπλέον αξεσουάρ. Αυτό είναι η ομπρέλα η οποία θα τους χρειαστεί δεδομένα την Παρασκευή. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, την Παρασκευή αναμένονται βροχές από το μεσημέρι έως και αργά το βράδυ.

Αντίθετα, την Κυριακή ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς.