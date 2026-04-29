«Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», δήλωσε από το Ηράκλειο ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του και πρόσθεσε, δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας: «Για μια τέτοια φωτιά ήρθα να σας μιλήσω».

Το μήνυμα για την πολιτική αλλαγή

Ξεκινώντας την ομιλία του στο κινηματοθέατρο «Αστόρια», ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε το κλίμα της εποχής με τους πρόσφατους πανηγυρισμούς των φιλάθλων του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου. Χρησιμοποιώντας τον στίχο «ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», τόνισε ότι το πολιτικό και κοινωνικό «καμίνι» ξαναφουντώνει.

«Έχει ξεχωριστή σημασία για μένα να κλείνω τον κύκλο της ”Ιθάκης” εδώ στην Κρήτη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως το νησί είναι συνώνυμο της δημοκρατίας και των αγώνων και όχι της διαφθοράς ή των «γαλάζιων» κυκλωμάτων που, όπως κατήγγειλε, αμαύρωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ Τσίπρας, αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι «κυβερνούν με όρους μαφίας».

Μέτωπο για την ακρίβεια: «Πρωταθλήτρια αισχροκέρδειας η ΔΕΗ»

Ιδιαίτερα σκληρός ήταν ο πρώην πρωθυπουργός στο ζήτημα της ενέργειας, κάνοντας λόγο για «οικονομικό έγκλημα» στη ΔΕΗ.

Η κριτική: Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί δημόσιους πόρους για να κερδοσκοπούν ξένα funds, ενώ οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς.

Η πρόταση: Παρουσίασε ένα σχέδιο για «ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας», σε σταθερή τιμή για κάθε νοικοκυριό, αποσυνδεδεμένη από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

«Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε; Πολέμα!» – Με τη φράση αυτή του Νίκου Καζαντζάκη, ο κ. Τσίπρας υπεραμύνθηκε της περιόδου 2015-2019, τονίζοντας ότι η παράταξή του παρέδωσε μια χώρα ελεύθερη από μνημόνια και με γεμάτα ταμεία.

Στέγη και «Golden Visa»: Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες

Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε στο εκρηκτικό πρόβλημα της στέγασης, σημειώνοντας ότι το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην ΕΕ.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε:

Κατάργηση της κατοικίας ως προϋπόθεση για την απόκτηση Golden Visa.

Αυστηρό έλεγχο στις πλατφόρμες τύπου Airbnb.

Δημόσιες επενδύσεις για κοινωνική κατοικία αντί για «μπίζνες στην Ουγγαρία».

Η πρόσκληση για μια «Νέα Προοδευτική Παράταξη»

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός άνοιξε τα χαρτιά του για το μέλλον του προοδευτικού χώρου, μιλώντας για μια «ριζική ανασύνθεση».

«Χρειαζόμαστε έναν προοδευτικό φορέα, πολύχρωμο αλλά πειθαρχημένο, που θα εκφράσει την κυβερνώσα Αριστερά της εποχής μας», σημείωσε, καλώντας νέους, εργαζόμενους και διανοούμενους σε μια «ηθική επανάσταση».

Οι επαφές στο Ηράκλειο και η συνάντηση στη Λότζια

Πριν την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας είχε σειρά επαφών στην πόλη:

Συναντήθηκε με τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, συζητώντας για τα δίκτυα ύδρευσης και το μέλλον του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης».

Άκουσε τα προβλήματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε κεντρικό καφέ.

Παρέλαβε μια συμβολική πυξίδα από δημοσιογράφο, σχολιάζοντας την ανάγκη για σωστό προσανατολισμό στη σημερινή συγκυρία.

«Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά», κατέληξε καταχειροκροτούμενος, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια.