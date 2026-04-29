Με εκπροσώπους των αεροπορικών εταιρειών θα συναντηθούν στις 6 Μαΐου υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης με στόχο να καθησυχάσουν τις ανησυχίες τους έναντι του κινδύνου να υπάρξουν στα γαλλικά αεροδρόμια, συνεπεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ελλείψεις κηροζίνης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η Ryanair, η Transavia, η Volotea κ.α. έχουν ήδη αρχίσει τα ακυρώνουν κάποιες από τις πτήσεις τους των ερχόμενων μηνών.

Ειδικότερα η Transavia, θυγατρική των AirFramce-KLM, ακύρωσε το 2% των πτήσεων που είχε προγραμματίσει για τον Μάιο και τον Ιούνιο ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων τους. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα κατά τον μήνα Μάιο ενώ υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης βεβαιώνουν ότι τα υπάρχοντα αποθέματά αρκούν για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Μεγάλο πλήγμα για την Ευρώπη

Η Ευρώπη καλύπτει περίπου το ήμισυ των αναγκών της σε κηροζίνη μέσω εισαγωγών από τις χώρες του Κόλπου. Ωστόσο, μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ – απ’ όπου διέρχεται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων – παραμένει αποκλεισμένο από την Τεχεράνη.

Στις Βρυξέλλες, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει «με ταχείς ρυθμούς» σε ενδεχόμενη κρίση εφοδιασμού, εκτιμώντας ότι το καλοκαίρι ενδέχεται να συνοδευτεί από αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και ακυρώσεις πτήσεων. Ήδη, εταιρείες όπως η Transavia έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις, με μέση επιβάρυνση περίπου 10 ευρώ σε ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της.

Την ίδια ώρα, η IATA κάλεσε στις 17 Απριλίου τις ρυθμιστικές αρχές να κινηθούν συντονισμένα και με διαφάνεια, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η εφαρμογή μέτρων «κατανομής» της κηροζίνης, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Από την πλευρά της, η Γαλλία δηλώνει ότι προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει προβλήματα εφοδιασμού για τις αεροπορικές εταιρείες. Ωστόσο, όπως ανέφερε στις 19 Απριλίου η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν, δεν αποκλείεται να αξιοποιηθούν τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας σε περίπτωση που προκύψουν ελλείψεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ -ΜΠΕ και Le Monde