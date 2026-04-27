Ένα νέο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον καλείται να διαχειριστεί ο ελληνικός τουρισμός, μετά από δεκαπέντε χρόνια διαδοχικών κρίσεων –από την οικονομική ύφεση έως την πανδημία και την ενεργειακή αναστάτωση. Η ένταση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τον επίμονο πληθωρισμό και την άνοδο του κόστους μεταφορών, διαμορφώνει ένα σκηνικό όπου η συγκρατημένη αισιοδοξία συνυπάρχει με έντονο προβληματισμό.

Παρά το εντυπωσιακά θετικό ξεκίνημα της χρονιάς, η πορεία των κρατήσεων δείχνει σαφή σημάδια επιβράδυνσης, αποτυπώνοντας μια γενικευμένη στάση «αναμονής» από τις βασικές αγορές, λόγω κυρίως της οικονομικής αστάθειας που φέρνει στην ευρωπαϊκή οικονομία η κρίση της Μέσης Ανατολής. Η προσοχή των τουριστικών παραγόντων στρέφεται στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, στον σχεδιασμό των αεροπορικών εταιρειών –καθώς το 75% των διεθνών ταξιδιωτικών αφίξεων στη χώρα μας είναι αεροπορικές– και στην πορεία των κρατήσεων.

Χωρίς κύμα ακυρώσεων τα ελληνικά αεροδρόμια

Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό των αεροπορικών εταιρειών, πολλές εκ των οποίων αναθεωρούν τα «σχέδια πτήσεων», η εικόνα στα ελληνικά αεροδρόμια εμφανίζεται μέχρι στιγμής σταθερή, χωρίς ενδείξεις διαταραχών. Παρά το γεγονός ότι διεθνώς αεροπορικές εταιρείες σπεύδουν να ακυρώσουν μη βιώσιμες, λόγω υψηλού κόστους καυσίμων, πτήσεις, στη χώρα μας δεν καταγράφεται κάποια ιδιαίτερη τάση. Πηγές από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναφέρουν ότι δεν έχει καταγραφεί τάση ακυρώσεων ή σημαντικών τροποποιήσεων στα προγράμματα πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, όπου μέχρι στιγμής οι προγραμματισμένες πτήσεις εξελίσσονται ομαλά, χωρίς αξιοσημείωτες αλλαγές. Η απουσία μαζικών ακυρώσεων ενισχύει την εκτίμηση ότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η αγορά διατηρεί τη δυναμική της.

Αγάπη Σμπώκου: Σε παρατεταμένο stress test ο ελληνικός τουρισμός

Όσον αφορά την πορεία των κρατήσεων στα ελληνικά ξενοδοχεία, οι οποίες κινούνται σε ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα, την αβεβαιότητα της στιγμής για το μέλλον αποτύπωσε χαρακτηριστικά η Αγάπη Σμπώκου, CEO της PHĀEA και αντιπρόεδρος ΣΕΤΕ και Marketing Greece, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. «Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα συμβεί το καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο τα γεωπολιτικά θέματα, είναι και οι άλλες κρίσεις που έρχονται η μία μετά την άλλη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «ο τουρισμός είναι στο επίκεντρο και πιο ευάλωτος στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

Η κ. Σμπώκου έκανε λόγο για ένα «παρατεταμένο stress test» στον ελληνικό τουρισμό την τελευταία 15ετία, λόγω της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα επέδειξε ανθεκτικότητα, αποτελώντας βασικό πυλώνα της οικονομίας, ενώ κατέγραψε μία από τις ταχύτερες επανόδους στην κανονικότητα μετά την πανδημία του 2019.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης, σημείωσε στο ίδιο φόρουμ ότι ο ορίζοντας προκράτησης έχει περιοριστεί και «υπάρχει ρίσκο», αλλά η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Υπογράμμισε ότι, παρά την κρίση, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους εμφανίζει θετικό πρόσημο, ενώ και οι κρατήσεις κινούνται ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με το 2025.

Όπως ανέφερε, αυτό δείχνει ότι ο τουρισμός και η κατανάλωση δεν είναι τόσο ευάλωτα όσο συχνά εκτιμάται, προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει πολλές κρίσεις χωρίς να ανακοπεί η αναπτυξιακή δυναμική.

Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη γραμμή των επιλογών

Πάντως, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για τους διεθνείς ταξιδιώτες, παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της European Travel Commission για το 2026, η Ελλάδα ακολουθεί τη γενική ανοδική τάση της αγοράς της Μεσογείου, αυξάνοντας το μερίδιό της κατά περίπου 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 6%, και βρίσκεται στην τέταρτη θέση των πιο δημοφιλών προορισμών, πίσω από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Εντυπωσιακή αρχή

Η διεθνής κρίση ενέσκηψε μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο δίμηνο του έτους για τον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 38,5% και διαμορφώθηκε σε 2.129,5 χιλιάδες ταξιδιώτες, έναντι 1.537,5 χιλιάδων ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια περίοδο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 70,7% σε σύγκριση με το 2025 και διαμορφώθηκαν στα 1.006,7 εκατ. ευρώ.

