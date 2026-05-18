Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τα 2,5 δισ. ευρώ ξεπέρασαν το 2024 οι δαπάνες των δημόσιων νοσοκομείων για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων, διαφόρων υλικών αλλά και υπηρεσιών, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 8,3% έναντι του 2024.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις μεγαλύτερες ανάγκες των νοσοκομείων από την αύξηση των νοσηλευόμενων ασθενών με ανάγκες χειρουργικών επεμβάσεων αλλά και της προσέλευσης πολιτών στα ΤΕΠ.

Επισημαίνεται πως στις δαπάνες αυτές, δεν περιλαμβάνονται τα φάρμακα, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαμορφώθηκαν πέρυσι στα νοσοκομεία (σε τιμές προ των υψηλότατων εκπτώσεων και επιστροφών που δίνουν οι φαρμακευτικές) στα περίπου 1,6 δισ. ευρώ από 1,5 δισ. ευρώ το 2024.

Συνολικά το Ελληνικό Δημόσιο όμως καλύπτει με περίπου 650 εκατ. ευρώ το κόστος φαρμάκων ενώ το υπόλοιπο ποσό επιβαρύνει τις φαρμακευτικές. Έτσι το τελικό κόστος για τις παροχές του ΕΣΥ φαινεται να διαμορφώνεται στα περίπου 3,1 δισ. ευρώ.

Είναι γεγονός ότι το 2025 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων και αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, τα 10 χειρουργεία με το μεγαλύτερο κόστος επεμβάσεις αφορούσαν σε 142 χιλιάδες επεμβάσεις με κόστος αποζημίωσης 219 εκατ. ευρώ.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας

Σύμφωνα λοιπόν, με το «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Bi-Health)» του υπουργείου Υγείας, το σύνολο των δαπανών των νοσοκομείων των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΥΠΕ), διαμορφώθηκε το προηγούμενο έτος στα 2.517 εκατ. ευρώ, έναντι 2.324 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 6,8% όπως σημειώσαμε.

Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις δαπάνες για υλικά και υπηρεσίες αλλά και για συγκεκριμένες κατηγορίες μισθοδοσίας (όχι τη βασική).

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία του Υπουργείου, οι δαπάνες των νοσοκομείων για αγορά Πρώτων και Βοηθητικών Υλών (υγειονομικό υλικό, ορθοπεδικά, αντιδραστήρια κλπ), ανήλθαν στα 1.330 εκατ. ευρώ έναντι 1.172 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 13,5% και συγκεκριμένα ανά κατηγορία οι δαπάνες ήταν ως εξής:

Υγειονομικό υλικό: 860 εκατ. ευρώ έναντι 738 εκατ. ευρώ το 2024 (+ 16,5%). Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση που πλησιάζει τα 200 εκατ. ευρώ σε μια διετία

Ορθοπεδικό υλικό: 174 εκατ. ευρώ στα ίδια επίπεδα με το 2024

Αντιδραστήρια: 211 εκατ. ευρώ έναντι 199 εκατ. ευρώ (+5,2 %)

Λοιπά υλικά: 84 εκατ. ευρώ έναντι 83 εκατ. ευρώ

Τα έξοδα για αναλώσιμα (αέρια, καύσιμα κλπ) ανήλθαν σε 140 εκατ. ευρώ, έναντι 146 ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας πτώση (-4,1%), ενώ οι υποχρεώσεις για υπηρεσίες (μισθοδοσία, ΔΕΚΟ, ασφάλεια, καθαριότητα κ.ά.), διαμορφώθηκαν σε 1,02 δισ. ευρώ ελαφρά αυξημένες σε σχέση με μία χρονιά πριν.

Τα 5 πρώτα νοσοκομεία

Τα πρώτα 5 σε δαπάνες νοσοκομεία στην επικράτεια είναι τα:

Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Τα 10 πιο δαπανηρά χειρουργεία

Οι επεμβάσεις ορθοπαιδικής και οφθαλμολογίας κυριαρχούν στη λίστα με τις πιο δαπανηρές χειρουργικές πράξεις στα δημόσια νοσοκομεία, με βάση τη συνολική αξία αποζημίωσης μέσω DRG. Στην κορυφή βρίσκονται οι επεμβάσεις αντικατάστασης ισχίου, καθώς πραγματοποιήθηκαν 8.038 χειρουργεία συνολικής αξίας άνω των 33,3 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν οι επεμβάσεις καταρράκτη με αφαίρεση φακού, οι οποίες έφτασαν τις 41.883 πράξεις με συνολική δαπάνη περίπου 27,4 εκατ. ευρώ, ενώ πολύ υψηλά βρίσκεται και η αντικατάσταση γόνατος με 6.138 επεμβάσεις και κόστος σχεδόν 27,2 εκατ. ευρώ.

Στις πρώτες θέσεις καταγράφονται επίσης επεμβάσεις στα μάτια – όπως επεμβάσεις στον κερατοειδή και στα βλέφαρα – με περισσότερες από 41.000 πράξεις και συνολική αξία 26,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σημαντική δαπάνη καταγράφηκε και για άλλες επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου οστού, που ανήλθαν σε 8.849 χειρουργεία συνολικού ύψους 23,2 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα υψηλό κόστος εμφανίζουν και οι σύγχρονες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Οι σύνθετες ελάχιστα επεμβατικές πράξεις σε καρδιακές βαλβίδες ανήλθαν μόλις σε 685 περιστατικά, ωστόσο η συνολική δαπάνη ξεπέρασε τα 20,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει το πολύ υψηλό κόστος ανά επέμβαση.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη οι λαπαροσκοπικές αφαιρέσεις χολής με 15.992 επεμβάσεις και δαπάνη 19,4 εκατ. ευρώ, οι επεμβάσεις κήλης με 14.478 χειρουργεία και κόστος 15,4 εκατ. ευρώ, καθώς και 3.801 επεμβάσεις στο λεπτό και παχύ έντερο με συνολική δαπάνη που άγγιξε τα 13,1 εκατ. ευρώ.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι επεμβάσεις τοποθέτησης stent στην αορτή, όπου πραγματοποιήθηκαν 867 περιστατικά με συνολικό κόστος περίπου 12,7 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι δέκα ακριβότερες κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων αντιστοιχούν σε περισσότερες από 142.000 πράξεις στα δημόσια νοσοκομεία, με τη συνολική δαπάνη να υπερβαίνει τα 218,9 εκατ. ευρώ.