Απίστευτο θρίλερ εκτυλίχθηκε απόψε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταμπόρδα που διαμόρφωσε το τελικό σκορ για τον Παναθηναϊκό σε 2-2 και έστειλε τον ΠΑΟΚ στο Europa League.

«Ασπρόμαυρη» κυριαρχία και δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά

Ο Παναθηναϊκός, παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών, μπήκε πιο δυνατά στην άδεια -λόγω τιμωρίας- Λεωφόρο. Μόλις στο 8’, ο Ζαρουρί απείλησε με πλασέ, αναγκάζοντας τον Παβλένκα σε εντυπωσιακή επέμβαση, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο Ταμπόρδα αστόχησε από το ύψος του πέναλτι.

Μετά το πρώτο 20λεπτο, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε, πήρε τα ηνία και μέσα σε ένα εκρηκτικό τετράλεπτο έδειξε να «καθαρίζει» το ματς. Στο 30’, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πέλκα, ο Οζντόεφ βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή και με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι γηπεδούχοι, στο 34’, ο Αντίνο υπέπεσε σε λάθος, ο ΠΑΟΚ έβγαλε ένα υποδειγματικό transition με τους Πέλκα και Ζίβκοβιτς, και ο νεαρός Μύθου από το πίσω δοκάρι έγραψε το 2-0.

Ο Δικέφαλος θα μπορούσε μάλιστα να πάει στα αποδυτήρια με ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα, όμως ο Λαφόν εξουδετέρωσε τη μεγάλη ευκαιρία του Πέλκα στο 45′.

Το θρίλερ του δευτέρου ημιχρόνου και η ακύρωση μέσω VAR

Το δεύτερο 45λεπτο είχε καταιγιστικό ρυθμό, με τη μία φάση να διαδέχεται την άλλη. Ο Λαφόν κράτησε ζωντανό τον Παναθηναϊκό στο 53’ απέναντι στον Μύθου, και οι «πράσινοι» άρχισαν να ανεβάζουν στροφές. Αφού έχασαν διπλή ευκαιρία με τους Αντίνο και Ζαρουρί στο 65’, βρήκαν το γκολ της μείωσης στο 68’. Μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του ΠΑΟΚ, ο Τσέριν με κοντινή προβολή έκανε το 1-2, βάζοντας «φωτιά» στο παιχνίδι.

Στο 72’ καταγράφηκε η φάση που ξεσήκωσε θύελλα συζητήσεων. Ο Κωνσταντέλιας έφυγε στην αντεπίθεση και πλάσαρε εύστοχα για το 1-3, όμως ο γεωργιανός διαιτητής Γκογκακικατσεϊσβίλι, μετά από ειδοποίηση του VAR Απτσιαούρι, εξέτασε τη φάση στο μόνιτορ και ακύρωσε το γκολ για επιθετικό φάουλ (τράβηγμα) του «Ντέλια» στον Καλάμπρια στο ξεκίνημα της προσπάθειας.

Λύτρωση με Ταμπόρδα και «αντίο» με το κεφάλι ψηλά

Η ακύρωση του γκολ έδωσε νέα ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό. Στο 81’, ο Κυριακόπουλος έβγαλε τη σέντρα, ο Σφιντέρσκι έπιασε μια εντυπωσιακή κεφαλιά-ψαράκι, ο Παβλένκα απέκρουσε προσωρινά και ο Ταμπόρδα πήρε το ριμπάουντ για να πλασάρει σε κενή εστία, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Στα τελευταία λεπτά, το ματς έγινε «ροντέο». Ο ΠΑΟΚ έχασε μοναδικές ευκαιρίες με τους Κωνσταντέλια (85’) και Ιβανούσετς (86’) να αστοχούν για εκατοστά, ενώ στις καθυστερήσεις, οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι σε σουτ του Γερεμέγεφ που κόντραρε στον Καλάμπρια.

Το τελικό 2-2 παρέμεινε, σφραγίζοντας μια ιστορική ισοπαλία. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι το «Απόστολος Νικολαΐδης» –ένα γήπεδο με περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας–, ενώ ο ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε να συμβιβαστεί με το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League, χάνοντας μέσα από τα χέρια του το σεντόνι του Champions League.





Διαιτητής: Γκογκακικατσεϊσβίλι (Γεωργία)

Κίτρινες: 28’ Κοντούρης, 45’ Τουμπά

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κοντούρης (46’ Ρενάτο Σάντσες), Τσέριν, Αντίνο (82’ Πάντοβιτς), Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάντσες (69’ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας (88’ Γιακουμάκης), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (60’ Ιβάνουσετς), Μύθου (59’ Γερεμέγεφ).