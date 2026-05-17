Ένας τελικός για γερά νεύρα, γεμάτος πολιτικές εντάσεις, ανατροπές και ένα αουτσάιντερ που σάρωσε τα προγνωστικά. Ο τελικός της Eurovision 2026 στη Βιέννη πέρασε στην ιστορία, με τη Βουλγαρία να κατακτά την κορυφή για πρώτη φορά και τα διεθνή ΜΜΕ να υποκλίνονται στο απόλυτο «μουσικό χάος».

Reuters & CNN: Ένας τελικός στη σκιά του μποϊκοτάζ και της πολιτικής

Τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα δεν στάθηκαν μόνο στο μουσικό κομμάτι, καθώς το κλίμα στη Βιέννη ήταν εξαιρετικά βαρύ.

Το Reuters εστίασε στο γεγονός ότι η Βουλγαρία κατάφερε να εκθρονίσει το μεγάλο φαβορί, το Ισραήλ, που περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο τελικός επισκιάστηκε από το μποϊκοτάζ πέντε χωρών.

Το CNN περιέγραψε τη διοργάνωση ως μια «πολιτικά φορτισμένη» αρένα, όπου οι διεθνείς εντάσεις και οι αντιδράσεις στο παρασκήνιο έκλεψαν μεγάλο μέρος από τη λάμψη του καλλιτεχνικού σόου.

Guardian: «Το χάος κερδίζει» και η Eurovision 2027 πάει Σόφια

Με τον παραδοσιακά καυστικό του τόνο, ο Guardian αποθέωσε τη 27χρονη Dara και το κομμάτι Bangaranga (που κατέγραψε 516 βαθμούς), σημειώνοντας ότι το τραγούδι αποδείχθηκε «αποστολή».

«Ένα τραγούδι που ακουγόταν σαν τρεις διαφορετικοί τραγουδιστές να τσακώνονται σε τουαλέτα νυχτερινού κέντρου, κατάφερε τελικά να ενώσει τις επιτροπές, το κοινό και ολόκληρη την ήπειρο», έγραψε χαρακτηριστικά η εφημερίδα.

Το κομμάτι, ένας συνδυασμός ποπ και βουλγαρικού φολκλόρ, είναι εμπνευσμένο από το kukeri (ένα αρχαίο έθιμο με ζωόμορφες μάσκες και κουδούνια). Η λέξη «bangaranga» σημαίνει «αναταραχή» στα τζαμαϊκανά, και η ακριβής σημασία της έγινε το απόλυτο αστείο της βραδιάς.

BBC: Το «Σούπερ Μάριο» techno banger του Akyla συγκίνησε την Ευρώπη

Το βρετανικό δίκτυο αποθεώσε την ελληνική συμμετοχή με το κομμάτι Ferto, χαρακτηρίζοντας την εμφάνιση του Akylas ως «καλειδοσκοπική».

Η ελληνική παρουσία τα είχε όλα: Ο Akyla γλίστρησε από κοντάρι πυροσβέστη, έκανε έφοδο σε θησαυροφυλάκιο τράπεζας και χόρεψε με ένα ελληνικό άγαλμα.

Μουσικά, το BBC σημείωσε ότι το τραγούδι συνδύαζε παραδοσιακούς ήχους με ηχητικά εφέ από… Σούπερ Μάριο. Αν και αρχικά έμοιαζε να υμνεί τα λεφτά και τη δόξα, έκρυβε ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα του, που τον μεγάλωσε μόνη της στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.

Η μάχη της Dara με τη ΔΕΠΥ

Πίσω από την περίπλοκη χορογραφία και το «ενοχλητικά πιασάρικο» ρεφρέν της Βουλγαρίας, το BBC αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα σοβαρό κοινωνικό μήνυμα. Οι στίχοι του Bangaranga αναφέρονται στην προσωπική μάχη της 27χρονης Dara με το άγχος και τη ΔΕΠΥ, με την οποία διαγνώστηκε μόλις πέρυσι.

Η βρετανική καταστροφή και το fair play της Δανίας

Στον αντίποδα, ο βρετανικός Τύπος βυθίστηκε στην εσωστρέφεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισε την καταστροφική του πορεία, με το τραγούδι Eins, Zwei, Drei των Look Mum No Computer να πατώνει στην τελευταία θέση με μόλις 1 βαθμό.

Το viral στιγμιότυπο της βραδιάς;

Ο Βρετανός εκπρόσωπος έμεινε ολομόναχος στον καναπέ του green room, μέχρι που η αποστολή της Δανίας έδειξε έμπρακτη αλληλεγγύη, μετακομίζοντας δίπλα του για να του συμπαρασταθεί.