Όσοι έχουν βρεθεί στην Κρήτη, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι εστί κρητική φιλοξενία. Φαντάσου λοιπόν το ταξίδι σου να ξεκινά με το ζεστό χαμόγελο και την ανοιχτόκαρδη διάθεση που συναντά κανείς σε ένα παραδοσιακό χωριό της Κρήτης.

Η Anek Lines μετατρέπει τη διαδρομή προς τα Χανιά και το Ηράκλειο σε ένα μοναδικό βίωμα, όπου κάθε επιβάτης νιώθει σαν στο σπίτι του.

Φέτος, η εμπειρία εμπλουτίζεται καθώς η Κρήτη γιορτάζει τη διάκρισή της ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, προσφέροντάς σου την ευκαιρία εν πλω να δοκιμάσεις εκλεκτές τοπικές γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές και αυθεντικά προϊόντα πριν καν φτάσεις στο λιμάνι.

Νέοι προορισμοί

Αυτό το καλοκαίρι, η εμπειρία του ταξιδιού αποκτά ακόμη περισσότερους προορισμούς και ακόμα περισσότερους λόγους να πεις «φεύγουμε».

Η Anek Lines διευρύνει το δίκτυό της, συνδέοντας τον Πειραιά και τα Χανιά με τη μαγευτική Μήλο, αλλά και το Ηράκλειο με τη γοητευτική Σέριφο.

Δύο Κυκλαδονήσια με ξεχωριστή ταυτότητα, κρυστάλλινα νερά, αυθεντική ομορφιά και καλοκαίρι που το ζεις μέχρι την τελευταία στιγμή, σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

Μη χάσεις την ευκαιρία να συνδυάσεις την Κρήτη με τις Κυκλάδες και να δημιουργήσεις τη δική σου εμπειρία island-hopping, με την άνεση και τη φιλοξενία της Anek Lines.

Ταξίδεψε με εκπτώσεις έως 50%

Οι διακοπές ξεκινούν πάντα με πλοίο, για αυτό η Anek Lines σου δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψεις με μοναδικές προσφορές που φτάνουν έως και 50% (!)

Παρακάτω κάποιες απ’ τις προσφορές:

50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές & παιδιά

30% έκπτωση σε καμπίνες και Ι.Χ. στα ημερήσια δρομολόγια

25% έκπτωση σε 4κλινη καμπίνα

20% special οικονομική

20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες & Ι.Χ.

Πακέτα προσφορών από €114 σε επιβάτες με Ι.Χ. ή και από 253 για 4κλινη καμπίνα & Ι.Χ.

Από 24€ το άτομο για παρέες φοιτητών σε καμπίνες

Γεύσεις, shopping και ταξιδιωτική εμπειρία εν πλω

Η θάλασσα ανοίγει την όρεξη για φαγητό και… όχι, μόνο. Στα πλοία της Anek Lines, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν στα μπαρ μια μεγάλη ποικιλία από γευστικά σνακ, δροσερούς χυμούς, λαχταριστά γλυκά, καφέ ή το ποτό τους, σε έναν ευχάριστο και χαλαρό χώρο.

Στα Α la Carte εστιατόρια, ξεχωρίζουν εμπνευσμένες γαστρονομικές δημιουργίες φτιαγμένες με προϊόντα των ελληνικών νησιών, μια προσεκτικά επιλεγμένη και πλούσια λίστα κρασιών από Έλληνες και ξένους παραγωγούς, καθώς και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, που αναβαθμίζει συνολικά την ταξιδιωτική εμπειρία.

Παράλληλα, τα Self Service εστιατόρια προσφέρουν μεγάλη ποικιλία πιάτων, με πεντανόστιμες και απολαυστικές γεύσεις για κάθε προτίμηση.

Μην ξεχάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου, να αναζητήσεις τις προσφορές Happy Deals – Happy Meals.

Έκπτωση -20% στο Self Service, με αγορές άνω των 10€ από τα bar

Combo menus που ξεκινάνε από 17,90€

Το ταξίδι συνεχίζεται και με shopping: στα καταστήματα των πλοίων μπορεί κανείς να βρει κοσμήματα, καλλυντικά, είδη ταξιδιού και ένδυσης.

Επιπλέον, για μεγαλύτερη διευκόλυνση, στα πλοία υπάρχουν και ATM, ώστε οι αναλήψεις χρημάτων να γίνονται εύκολα και γρήγορα.

Έκπτωση 10% για αγορά wifi πριν το ταξίδι

Χρειάζεσαι wifi στο ταξίδι σου; Αγόρασε το πακέτο που σου ταιριάζει έως και 24 ώρες πριν από το προγραμματισμένο σου ταξίδι και κέρδισε έκπτωση 10%.

Κατέβασε το νέο mobile app seamore

Tο seamore, είναι το νέο app των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines.

O προσωπικός σου ταξιδιωτικός βοηθός, με μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες που θα σου λύσουν τα χέρια.

Τι σου προσφέρει το νέο app;

Αποθηκεύεις τους συνταξιδιώτες, τα οχήματα και τα κατοικίδιά σου και κάνεις την κράτησή σου πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ.

Βλέπεις όλα σου τα ταξίδια, τα προηγούμενα και τα επόμενα.

Βρίσκεις πληροφορίες για όλους τους προορισμούς, προτάσεις για ταξίδια και τις διαθέσιμες εκπτώσεις.

Κάνεις εύκολα το web check in σου.

Και αν είσαι μέλος Seasmiles, έχεις την πλήρη εικόνα του λογαριασμού σου.

Ένα Log–in όλα σου τα ταξίδια

Κάνε εγγραφή και συνδέσου τώρα στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines, mobile app seamore & Seasmiles με έναν κοινό κωδικό.

Extra Tips

Πρόγραμμα Επιβράβευσης Seasmiles

Γίνε και εσύ μέλος εύκολα και γρήγορα μέσω του seasmiles.com ή εν πλω και απόλαυσε μοναδικά προνόμια:

Απόκτησε ΔΩΡΕΑΝ ή με έκπτωση εισιτήρια, εξαργυρώνοντας seasmiles.

Κέρδισε έως -20% στη γραμμή του Ηρακλείου.

Επωφελήσου από έως -35% σε 350+ συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.

@sea, ένα διαδραστικό portal εν πλω

Στην Anek Lines φροντίζουν να έχεις συνεχή ενημέρωση και ποιοτική ψυχαγωγία καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σου. Το @sea είναι ένα διαδραστικό, πολυχρηστικό portal με ελεύθερη πρόσβαση, σχεδιασμένο για να μετατρέπει το ταξίδι με τα πλοία τους σε μια πραγματικά ευχάριστη και ολοκληρωμένη εμπειρία. Επισκέψου το και μάθε χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σου, άκουσε podcast και μουσική, βρες παιχνίδια για να ψυχαγωγηθούν τα μικρά παιδιά, εκμεταλλεύσου τον χρόνο σου όσο ταξιδεύεις και κλείσε δραστηριότητες στο νησί, και πολλά άλλα.

«Πλέουμε μαζί για ένα βιώσιμο αύριο»

Και μην ξεχνάς να χρησιμοποιείς στα πλοία της Anek Lines τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

Λίγα λόγια για την εταιρεία

Η Anek Lines, μέλος της Attica Group, μας φιλοξενεί εν πλω και μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο όλο το χρόνο.

Με στόλο 33 πλοίων, η Attica Group δραστηριοποιείται με τα εμπορικά σήματα Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Αnek Lines, συνδέοντας καθημερινά και καθ’όλη τη διάρκεια του έτους περισσότερους από 55 προορισμούς, στην Ελλάδα και στις γραμμές εξωτερικού (Ελλάδα – Ιταλία), προσφέροντας σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες.